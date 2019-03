Márciusi tarot-jóslás: Melyik kártyát húzod?

A jósláshoz gyújthatsz gyertyát, füstölőt is. Mielőtt választanál egyet a tarot-kártyák közül, hunyd le kicsit a szemed, és próbálj lazítani, próbálj ráhangolódni a lapok energiájára. Amikor úgy érzed, ellazultál, a lélegzeted lassú és egyenletes, nyisd ki a szemed, és nézd meg a „lefordított” kártyalapokat. Ha szeretnél, kérdést is feltehetsz, mielőtt választasz. Megkérdezheted például: Mit javasolnak nekem a kártyák erre a hónapra? Mit üzennek/mire figyelmeztetnek az égiek márciusban? A kérdést követően válassz egy tarot-kártyát. Ha lehetséges, ne gondolkodj rajta hosszasan, válassz a megérzésed szerint. Amikor döntöttél, képzeletben fordítsd fel a lapot – vagyis görgess lejjebb – és olvasd el a márciusi jóslatot.

Ezt jósolja márciusra az első tarot-kártya: A Remete

Ha az első lapot választottad, A Remete tarot-kártyát húztad képzeletben. A kártya a magányról szól, hiszen a remete egyedül, a világtól elzárkózva él. A jóslat értelmében ez nem jelenti, hogy el kéne szakadnod a külvilágtól és száműznöd kéne magad, sokkal inkább arra utal, hogy márciusban képes leszel önállóan, egyedül döntéseket hozni, de nem is érzed, hogy olyan nagy szükséged lenne mások javaslataira. Megtapasztalhatod a valódi szabadságot, hogy remekül boldogulsz egyedül is. Azon se lepődj meg, ha ezt a változást mások is észreveszik, és épp tőled kérnek majd tanácsot a problémáikra. A remete a maga útját járja, ebben a hónapban te is ráléphetsz a sajátodra. A megérzéseid remekül működnek, figyeld és kövesd is az intuíciódat, hiszen a lehető legjobb helyre irányítanak most téged. Talán olyasmit tapasztalsz meg, amit korábban nem. A spirituális gondolkodás egyre fontosabb lehet, talán még valamilyen tanfolyamra is beiratkozol. Tedd meg, érdemes.

Ezt jósolja márciusra a második tarot-kártya: Az Ítélet

Amennyiben a második lapot fordítottad meg képzeletben, Az Ítélet tarot-lap jóslatát olvashatod. Ez a kártya lezárást jelent az életedben. Márciusban újraéled a természet, a tél véget ér, ez a teljes megújulás, megtisztulás ideje. A jóslat szerint szánj rá időt, és tekintsd át az életedet. Ha egyszerűbb, írhatsz listát mindarról, ami nagyon jó az életedben, de vedd sorra mindazt, ami már nem okoz örömet. A hónap legfontosabb feladata, hogy a pozitív oldalt erősítsd, és engedd el az akadályokat. Ha munkádban nem találsz örömet, már most kezdd el böngészni az álláshirdetéseket, és pályázz minél több helyre, megtalálod az igazit. Ugyanez igaz a magánéletedre is. Ha eddig nem engedted volna meg az énidőt magadnak, márciustól ideje magadra, a saját töltődésedre is figyelned. Mi az, amire a szíved mélyén vágysz? Találd meg a választ, és indítsd el az inspiráló és lélekemelő folyamatokat az életedben.

Ezt jósolja márciusra a harmadik tarot-kártya: Az Akasztott

A harmadik tarot-kártya Az Akasztott lapja. Ha ezt a kártyát húztad, a jóslat szerint ideje kicsit a feje tetejére állítanod a világot. Megpróbálhatsz szó szerint is fejen állni, a perspektíva így biztosan fordított lesz. A tarot szerint márciusban próbáld magad a környezeted szemével látni. A másik oldal véleménye legalább olyan fontos, mint a tiéd. Ha többször hangzik el ugyanaz a mondat vagy javaslat, érdemes elgondolkodnod, vajon miért hallod mindig ugyanazt. Nagyon fontos üzenetek rejlenek a mondatok mögött. A lábánál rögzített ember nem tud egyedül kiszabadulni ebből a kényelmetlen helyzetből. Ha a te életedben is van most valamilyen kényelmetlen szituáció, kérj segítséget a megoldáshoz. Ne akarj mindent egyedül megoldani, hidd el, sokkal többen segítenének és támogatnának téged, mint feltételezed. Azt mondják, bajban ismerszik meg az igazi barát. Tégy próbát, és meglátod, előbukkannak a valódi társak és barátok.

