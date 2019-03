1. Nyilas

A Nyilas retteg az öregedés gondolatától is, hiszen ez azt jelenti, hogy egyre kevesebb ideje marad élvezni az életet. Ő ugyanis a mának él, s egyáltalán nem szeretne a jövőre gondolni, ami túlságosan is rémisztő neki. Ha őszinték szeretnénk lenni, a Nyilas korántsem az a fajta, aki gyökeret akar ereszteni, vagy komoly terveket szövögetne a jövőt illetően. A születésnapja mindig arra emlékezteti, hogy talán túlzottan is könnyelműen élné a mindennapjait. S bár jól érzi így magát, a környezetében lévők szívesebben látnák érettebb változatban, aki megállapodik, s céltudatosabban éli életét.

2. Ikrek

Az Ikrek életvidámsága veleszületett tulajdonság, ő mindenkor az élet pozitív oldalára összpontosít, és nincs ideje értelmetlen dolgokkal foglalkozni. Nem siránkozik a múlton, ám a jövőn sem gondolkozik különösebben sokat. A születésnapoktól ő is retteg, hiszen azok eszébe juttatják, hogy még mindig nem nőtt fel. A felnőtté válás nem csekély felelősséggel és áldozattal jár, ezért is élvezi jobban a szabadságot, a szárnyalást, mint hogy otthont teremtsen, s tudatosan építse a jövőjét. A születésnap számára újabb emlékeztető, hogy ideje lenne változtatni.

3. Halak

A Halak minden évben vegyes érzésekkel közelít a születésnapja felé. Egyfelől örül, hogy mindenki őt ünnepli, másfelől olyan álmot fogalmazhat meg a jövőt illetően, amely köszönőviszonyban sincs a realitásokkal. Szárnyaló a fantáziáját, az álmait szeretné követni anélkül, hogy bármit is megbánna. Elképzelhető, alig várja, hogy megünnepelhesse születésnapját, ám amikor az élete nem egészen úgy alakul, ahogy elképzelte, csalódott lesz, s lezárja a jövővel való foglalkozást.

4. Vízöntő

A Vízöntő nem szívesen gondol a születésnapjára, hiszen rengeteg dolog van még, amit a jelenben szeretne elvégezni. Sőt, minél többször jut eszébe a neves dátum, annál inkább pánikba esik, hiszen az azt jelenti, hogy ismét eltelt egy év. Ő folyton tele van tervekkel, s elég hosszú a bakancslistája is, így már önmagában ezért sincs felkészülve az újabb és újabb születésnapokra. A legnagyobb félelme, hogy nem tud mindent elvégezni, amit szeretne. Erős, támogatói közegre lenne szüksége, amely a háttérből biztatja, hogy ne mondjon le az álmairól.

5. Skorpió

A Skorpió nem szeret a figyelem középpontjában lenni, így meglehetősen ritka, hogy nagy társaságban ünnepeli a születésnapját. Ha nem vagy a közeli barátai között, nem is tudod, mikor van ez a jeles nap. Sokat aggódik azon is, hogy ahogy öregszik, képes volt-e tanulni a múlt hibáiból. Az éretté válással kapcsolatos elképzelései túlságosan is merevek, miközben a valóságban az élet egy hosszú tanulási folyamat. Fölöslegesen terheli magát a gondolattal, hogy még mindig nem érett a feladatra, hiszen ezt valójában soha senki nem mondhatja el magáról.

6. Rák

A Rák az egyik legmegértőbb a csillagjegyek között, s ezen tulajdonságának köszönhetően reálisan látja, mit is jelent az öregedés. Lehet, nincsen határozott elképzelése, mit is szeretne az élettől, ám azt biztosan tudja, hogy nem szeretné boldogtalanul, meg nem valósult álmokkal a tarsolyában végezni. Ő már nem retteg ugyan a születésnapoktól, ám nyomasztónak tartja az idő múlását. Ha a jövőre kell gondolnia, összeszorul a gyomra, ám az öregedés egyfajta izgalommal is eltölti, igyekezve a legtöbbet kihozni az életéből.

7. Kos

Spontán és lobbanékony természete azt a hatást keltheti, hogy a Kos nem áll még készen a felnőtti létre, ám valójában csak biztosra szeretne menni, hogy idősebb korban is ugyanolyan izgalmas életet tud majd élni. Nem irtózik a születésnapoktól, ám idegessé válhat, ha a jövőbeni céljairól kérdezik, szeretné ugyanis felkészülten fogadni az újabb kihívásokat. Ám ez a szorongás nem tart sokáig, hiszen végső esetben a születésnapra is úgy tekint, mint egy újabb próbatételre, amelyen túl kell jutnia.

8. Oroszlán

Az Oroszlán alig várja a születésnapját, mert az azt jelenti, hogy az egész nap csak róla szól: őt ünneplik, őt halmozzák el ajándékokkal, tortával és pezsgővel. Izgatottan várja a jövőt, a legjobb ugyanis meglátása szerint még hátravan. Nem szeretné úgy érezni, hogy kiveszett belőle az a kíváncsiság, bizsergés, ami folyamatosan előrelendíti, célt ad a mindennapjainak. Ha a jövőn morfondírozik, csak pillanatnyi szünetet jelent a számára, s már halad is tovább a maga útján.

9. Mérleg

A Mérleg gyakran nem kapja meg a neki kijáró elismerést szorgalmáért, tehetségéért, ám ez nem kedvetleníti el. A legtöbbet igyekszik kihozni az életből, hiszen az arról szól, hogy kiderüljön, mi az igazán fontos, és mi az, ami nem. Tisztában szeretne lenni, hogy saját maga számára a legjobb döntéseket hozta. Nem riasztja el, ha keményen kell dolgoznia, hiszen tudja, a befektetett munka és energia megtérül. A születésnapját izgatottan várja, hiszen az kézzel fogható elem az idő múlásában, mérföldkő, amely alkalmat ad az elszámolásra.

10. Bika

A Bika egyike azon csillagjegyeknek, akik alig várják, hogy felnőjenek. Arról ábrándozik gyerekkora óta, hogy saját otthont teremt, családot alapít, s pénzügyileg biztos háttért biztosít a szeretteinek. Nem áll messze tőle a kemény munka, pontosan tudja, ha valamit el szeretne érni, azért meg kell küzdenie. Nem okoz gondot neki, ha felelősséget kell vállalnia, sőt ettől még lelkesebben végzi a feladatát. Ahogy közeledik a születésnapja, úgy lesz egyre türelmetlenebb, hiszen ez újabb bizonyíték, hogy érettebbé válik, s képes még nagyobb felelősséget vállalni.

11. Szűz

A Szűzben egy bölcs rejtőzik, aki születése óta az érettek klubjának tagságát élvezi. Emiatt nehezebben alakíthat ki kapcsolatot a hasonló korúakkal, sokkal inkább az idősebbek, tapasztaltabbak társaságát keresi, akikkel mély beszélgetéseket folytathat. Imádja, hogy az idő múlásával egyre több mindent tanulhat, tudja, hogy az élete java még hátravan. Az, hogy búcsút mond az elmúlt évnek, s köszönti az újat, nem frusztrálja. Sőt, hiszi, az új év számára mindenkor új lehetőségeket tartogat.

12. Bak

A Bak az egyetlen csillagjegy, aki soha nem mondja magáról, hogy már felért a csúcsra. Az évek múlása csak jót tesz neki, egyre sikeresebb az életében, egyre több célt tűz ki maga elé.

Keményen dolgozik, mindenkinek szeretné megmutatni, hogy mire képes. Bármit tesz, a szemében kizárólag befektetésnek számít. Soha nem látni, hogy értelmetlen, unalmas dolgokkal fecsérli az idejét, főként, ha az nem képezi részét a hosszú távú stratégiájának. Ha bármikor is aggodalommal tölt el a közeledő születésnapod, vegyél róla példát!

(via your tango)