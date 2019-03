Hétvégi szerelmi horoszkóp 2019. március 2-3.: Ne hagyd, hogy a szerelem elsétáljon melletted

Kos

Kos jegyűként most úgy érezheted, az idő elszállt feletted, és talán attól tartasz, hogy te már soha nem leszel újra szerelmes. Tisztázzunk valamit! Még rengeteg boldog és szerelmes pillanat vár rád az életben. Ehhez az kell, hogy tartsd meg magadban a reményt, és ne állj szóba azokkal, akik nem hisznek benned.

Bika

Bika jegyűként most már ki kéne mozdulnod a komfortzónádból. Ki kell bújnod a csigaházadból, és ismeretlen terepre kell merészkedned. Olyan terepre, ahol még nem jártál, és ahol a boldogság vár rád. A boldogság ígérete elég erős ígéret, hogy elindulj és kockáztass?

Ikrek

Ikrek jegyűként, ha azt szeretnéd, hogy bókoljon a szerelmed, érdemes neked is bókokkal elhalmoznod őt. A hétvégén egyszerűen tedd, amit szeretnél, hogy a szerelmed tegyen veled. Hiszen az életben mindig azt kapod vissza, amit adsz. A szerelmed pedig most mindent tükröz, amit teszel.

Rák

Rák jegyűként lassan megváltozik a véleményed a párkapcsolatokról. Átalakul benned az is, mi a fontos neked egy kapcsolatban, vagy milyen kapcsolatban éreznéd igazán jól magadat. Ezeket az elméleti változásokat pedig érdemes lassan átültetned a gyakorlatba is, ha boldog és szerelmes életet szeretnél élni.

Oroszlán

Oroszlán jegyűként magad mögött hagyhatsz egy olyan időszakot, amelyben sokkal több taktikázás és ügyeskedés volt, mint amennyit optimálisnak tartottál. Most az a legfontosabb, hogy észben tartsd, létezik tiszta, őszinte és nyílt szerelem. Létezik az a szerelem, amire vágysz, és az a szerelem már karnyújtásnyira van csak tőled.

Szűz

Szűz jegyűként, hidd el, mindig van olyan kérdés, amelyet érdemes feltenned a párodnak. A hétvége legfontosabb kérdése, hogyan látja a párod az életét tíz év múlva. Igen, tudom, ez kicsit állásinterjús kérdés, mégis érdemes erről a témáról beszélgetnetek. Nem arról, hogy a kapcsolatotokat hogyan látja, hanem, hogy a saját életéről mit gondol.

Mérleg

Mérleg jegyűként néha az az érzésed támad, hogy az ismerőseid nem igazán kedvelik a párodat. Ezen a hétvégén megértheted, mi az oka ennek az idegenkedésnek. Sőt! Arra is lehetőséged lesz, hogy kibékítsd a szerelmedet és az egyik barátnődet. Ezt a lehetőséget most mindenképpen érdemes kihasználnod.

Skorpió

Skorpió jegyűként régebben pontosan tudtad volna, mit kell mondanod egy olyan helyzetben, mint amilyen a hétvégén előáll. Könnyen lehet, azóta bölcsebb lettél, megengedőbb vagy egyszerűen csak megszelídültél. A szelídség azonban nem zárja ki azt, hogy kimondd és elmondd, amit szeretnél!

Nyilas

Nyilas jegyűként az az érzésed lehet, valaki játszik az érzelmeiddel. Minden ilyen esetben érdemes megvizsgálnod, vajon nem te vagy-e az a személy, aki játszani kezdett a saját érzelmeiddel. Vajon mindig őszinte vagy magadhoz a saját érzéseidet illetően, vagy inkább próbálod elnyomni, amit igazán érzel?

Bak

Bak jegyűként a legtöbb feszültséget olyan apróságok okozzák közted és a szerelmed között, amelyeken csak nevetnetek kellene. Most nem érdemes hajba kapnotok ezeken az apróságokon! Inkább koncentráljatok a nagy, közös terveitekre, az álmaitokra és mindarra, ami közös bennetek.

Vízöntő

Vízöntő jegyűként vedd most észre, a párod sokkal érzékenyebb, mint ahogy megszoktad. Talán az az érzésed támadhat, egyenesen kötekedni akar veled. Arra biztatlak, hogy vedd körül sokkal több figyelemmel, és sokkal több szeretettel. Vedd körül gondoskodással őt, mert ez segít neki és neked is.

Halak

Halak jegyűként ne vedd el a reményt másoktól! Most ahhoz lenne kedved, hogy mindenkinek elmondd, milyen is az élet valójában – szerinted. De nem vagy abban a felvillanyozott, boldog és örömteli állapotban, amelyben lenned kellene. Ezért inkább most nem kéne szerelmi és életvezetési tanácsokat osztogatnod.