Napi horoszkóp 2019. 03. 01.: Minden kérdésre választ kapsz pénteken

Soha ne mondd, hogy soha! Pénteken olyasmire mondasz igent, amire már sokszor mondtál nemet. Megváltoztak a körülmények, emiatt most szívesen bólintasz rá olyan lehetőségre, ami eddig akkor sem kellett, ha úgy tukmálták rád. Ez a lehetőség most sokkal többet jelent, mint hitted volna.

Pénteken érdemes meghúznod a határaidat, és megvonnod a figyelmedet mindenkitől, aki nem érdemli meg azt. Persze ezt most nem úgy értem, hogy büntess a figyelmed megvonásával, hanem, hogy sokan vannak, akik teljesen fölöslegesen igénylik maguknak a figyelmedet.

Kérdezd meg, hogyan lehetne leegyszerűsíteni a munkádat! Meg fogsz lepődni a válaszon, mert a munkád valóban lehetne sokkal egyszerűbb, amit körülötted jó néhányan látnak is. Egyszerűen csak kérdezd meg azokat, akik régóta végeznek hasonló feladatokat, mint te is.

Itt az ideje, hogy kicsit a számokkal is foglalkozz. Pénteken megéri számolnod. Egyébként is azt mondják, a sikeres élet alapfeltétele, hogy időnként átszámold a döntéseid pénzügyi vonzatát. Ma jött el az a nap, amikor számolnod kellene végre.

Mielőtt belevágsz egy új terv megvalósításába, kérd ki egy nálad idősebb és bölcsebb ismerősöd véleményét. Olyasvalakiét, aki nagyon is jól látja az élet dolgait, és aki rendszeresen ad tanácsot másoknak. Kérdezd meg, ő mit tenne most a te helyedben!

Skorpió – napi horoszkóp

Sokkal több a feladatod pénteken, mint szeretnéd. Ennyi munkával talán nem is lehet végezni egyetlen nap alatt. Lehet, érdemes lenne már most keresned valakit, aki segíteni tud neked a munkádban. Lehet, érdemes lenne már most megkeresned azt a segítőt, aki mindent le tud egyszerűsíteni.

