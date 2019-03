Ezt nézik meg a csillagjegyek először a lakásodban

Mindenkinek más az ízlése, ám ez már korántsem igaz, ha arról van szó, mit veszünk észre először, amikor belépünk egy új helyre. Van, aki az elektronikus kütyükért bolondul, van, aki a rendet tartja fontosnak, míg másnak a színek a gyengéi. Vajon mire irányul először a szerelmed vagy a barátaid figyelme a lakásodban? Vess egy pillantást a csillagjegyekre, s máris megtudod a választ.

A Kos mindent megnéz a lakásodban

A Kos nem tehet róla, de érzékszervei egyszerűen azonnal mindent magukba szívnak. Egy idegen otthonba lépve, pár perc elteltével már szemügyre vette az összes képet a falon, tisztában van a kedvenc stílusoddal, s felmérte a technológiai fejlettségedet is, hogy csak pár dolgot említsünk. Kis idő múlva szinte úgy érzi, mintha ezer éve ismerne téged, függetlenül attól, hogy valójában milyen szoros a kapcsolat köztetek.

A Bika megnézi, van-e ennivaló az asztalon

A Bika nagyon szereti a hasát. Így hát mi lehetne számára fontosabb, mint valamilyen finomság, amelyhez mindig hozzáférhet. Imádja azokat a lakásokat, ahol mennyei ételekkel, italokkal és ízlésesen megterített asztallal várják. Azt vallja, a szerelemhez a gyomron keresztül vezet az út. Ő nagyon is jó szemmel nézi, amikor valami apró ínyencséget levehet az asztalról, ezzel csillapítva állandóan éhes természetét.

Az Ikrek szemét a társasjátékok csillantják fel a lakásban

Levegő jegyről lévén szó, az Ikrek minden olyan dologért odavan, amivel az agyát tornáztathatja. A társasjáték a legnagyobb gyengéje. Amikor belép a lakásodba, a szobádba, első dolga, hogy feltérképezze a játékokat, ez meglátása szerint sok mindent elárul rólad. Ha meghívod az otthonodba, vendégül látod őt, készülj fel erre, s helyezz jól látható helyre társasjátékot a szobádban, amivel belophatod magad a szívébe.

A Rák a családi fotókat veszi észre először az otthonodban

A család a legfontosabb érték a Rák életében. Így amikor arról van szó, kivel töltené szívesen az idejét, komoly súllyal esik latba, hogy másiknak milyen a kapcsolata a szeretteivel. Akár barátról, akár társról van szó, úgy véli, a családi fotókat mindenki bekeretezve a falra teszi vagy jól látható helyre, például a szekrények polcara. S nem csupán dekorációs okokból, hanem mert véleménye szerint ez jelenti, hogy az illető igazán mélyen érez a családja iránt.

Az Oroszlán a diplomákat, a bizonyítványokat nézi meg először

Az Oroszlánt semmi sem érdekli jobban, mint az elért teljesítmény, így az érmek, a díjak, a bizonyítványok, a siker. Nagyra tartja, amikor mások elismerik az erőfeszítéseit, még ha nem is vallja be. Amikor „útjába akad” valaki, elvárja, hogy a másik legalább olyan sikeres és tanult legyen, mint ő, éppen ezért az első dolga, hogy ellenőrizze, a lakásban fellelhető diplomákat vagy a falra kihelyezett, bekeretezett bizonyítványokat.

A Szűz a rendet nézi először a lakásban

Bármelyik más csillagjegyről is legyen szó, a Szűz mindent tisztának és rendezettnek szeret látni. Az otthonodban, a szobádban tett látogatás kalandnak is beillik a számára, tele meglepetésekkel, ám a legfontosabb dolog számára, hogy rendezett-e, és mennyire tiszta az otthonod. Úgy véli, ha valaki takaros és tiszta lakásba érkezik haza, az önmagában jó érzéssel tölti el. A koszos, rendetlen otthon elfogadhatatlan a maximalista Szűz számára.

A Mérleg a szimmetriát, a harmóniát keresi az otthonodban

A Mérleg csillagjegyet vonzza a szimmetria, a harmónia, a béke, az egyensúly. Szereti, ha a tárgyak, de úgy általában minden egymással egyensúlyban van, különösen fontos nála ez a belsőépítészet terén. Ki nem állhatja, amikor olyan lakásba lép be, ahol hiányzik a rend, minden egymás hegyén-hátán áll, és nagyon hiányzik az összhang. Ha ilyen környezetbe csöppen, könnyen lehet, ez az első és utolsó látogatása is egyben, hacsak nem állsz vele nagyon is közeli kapcsolatban.

A Skorpiónak feltűnik, ha túl sok a fény a lakásban

Egy olyan személy, aki jobban kedveli a sötétséget a világosságnál, az első látogatásnál mi másra is összpontosíthat, mint hogy mennyire napfényes a lakás. A tökéletes fényviszonyokat aligha tudja bárki is biztosítani számára, hiszen az majdnem a teljesen sötétség lenne. Ám ha olyan helységbe lép be, amely közelít ehhez az állapothoz, azonnal úgy érzi, egy hullámhosszon vagytok. Szeretnél a Skorpió bizalmába férkőzni? Hívd meg magadhoz, s csavard le a fényerőt.

A Nyilas a hűtőmágneseket keresi először az otthonodban

A Nyilas nem csupán élvezi a szabadságot, az utazást, a kalandot, ám erre ösztökéli a környezetét is. Imád apró utazási emlékeket hozni másoknak a világ számos országából, mint ahogy kapni is nagyon szeret. Az első tárgy, amit a szemével keres, az a hűtőre, vagy polcokra feltehető mágnes, az utazások első számú szuvenírje. Ha nem gyűjtenél hűtőmágneseket, légy felkészülve, hogy szeretne majd rábeszélni.

A Bak az elismerések polcát nézi először a lakásodban

Munkamániásként és sikerorientáltként, az első dolog, ami megragadja a Bak figyelmét egy új otthonban, a polc. A különböző elismerések, kitüntetések, plakettek, díjak, serlegek nagyon sokat nyomnak nála a latba, s ha ez hiányozna a gyűjteményedből, képes magában azonnal levonni a következtetést. Egy trófeákkal teli polcnál semmivel sem tudsz kedvezőbb első benyomást tenni nála.

A Vízöntő az elektronikus kütyüket keresi a lakásodban

A Vízöntő nagy technoőrült. Odavan a legújabb technológiai újításokért, s elsőként szeretné kézbe venni az újdonságokat. Amint megérzik egy új lakásba, szemeivel azonnal kutatja, talál-e bármilyen kütyüt, mobiltelefont, tabletet, amit kézbe vehet, és máris kiszabadulhat a szerinte unalmas valóságból.

A Halak a művészetet pártolja

Kétség nem férhet hozzá, a Halak a csillagjegyek művésze. A művészet élet, az élet művészet – hangzik a mottója. A művészet minden formáját kedveli, így belépve az otthonodba, a szobádba, elsőként biztosan azt nézi meg, lógnak-e festmények a faladon, és ezek mennyire passzolnak egymáshoz. Légy nyugodt, az otthonodat valódi műértőként veszi szemügyre, mintha múzeumban járkálna.

(via culture astrology)