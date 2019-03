Ezek a csillagjegyek folyton a neten lógnak

A Bika nem megy olyan helyre, ahol nincs net

A Bika imádja a közösségi médiát. Talán még ki sem nyitotta a szemét reggel, de máris a telefonja után nyúl és ellenőrzi az üzenőfalát, lát-e valami igazán érdekes megosztást. Szívesen tölti fel a legújabb szelfiket, a kedvenc dalának videóját, vagy csak épp az aktuális hangulatáról tájékoztatja a többieket. Ő ezekben a pillanatokban kapcsol ki, és lazít igazán. Az is biztos, hogy soha nem menne olyan helyre, ahol nincs internet, mert az nem lehet, hogy lemaradjon a Facebook vagy az Instagram legérdekesebb sztorijairól. Nagyon szívesen osztja meg a személyes fotóit, főleg azokat, amelyeken a szerelmével, a családjával szerepel együtt.

Az Ikrek a közösségi média megszállottja

Az Ikrek rendkívül kíváncsi, ezért ő nagyon szeret tisztában lenni minden információval, ami körülötte történik. Erre pedig szerint a legjobb lehetőséget a közösségi oldalak adják. A baráti kapcsolatait is nagyon szívesen ápolja a Facebookon vagy az Instán keresztül. Minden vidám eseményt posztol magáról, aztán izgatottan várja, mennyire nézik meg, kommentálják és lájkolják. Persze, ő is előszeretettel teszi közzé a véleményét az ismerősök posztjait illetően. És valójában mindenhez hozzá tud szólni, hiszen mindig mindenről tud, sőt ha kérik tőle, szívesen ad javaslatokat, tanácsokat is.

A Mérleg a szelfikirálynő

Ha ne tudod, hogyan lehet igazán jó szelfit készíteni, kérd a Mérleg véleményét. Tény és való, ámulatba ejtő szelfiket posztol az Instagramon és a Facebookon is. Pontosan tudja, milyen szögben pillantson igézően a kamerába, hogyan mosolyogjon, hogy valóban megnyerő és igazán előnyös fotót készítsen magáról. Örömmel osztja meg élete minden fontos pillanatát, mindegy, hogy épp ebédel a kollégákkal, a szerelmével sétál a naplementében, vagy csak vadonatúj a frizurája. Annyi képet készít magáról, amit a profi fotósok is megirigyelhetnének. Képtelen lenne a közösségi média nélkül élni, de egyszerűen imádja szórakoztatni az ismerősöket és a követőket, akikből szép számmal akad a különböző oldalakon.

Az Oroszlán a közösségi oldalak királya

Az Oroszlán ragyog és elbűvöl a közösségi oldalakon is. Nagyon aktívan posztol, és vitathatatlanul remekül csinálja. Vele elő nem fordulhat, hogy a barátokkal közös kávézásról ne készüljön szuper fotó az instára. Minden fontos történést megoszt magáról, vagyis bőven elég az oldalát figyelni, és tudni lehet, hogy érzi magát éppen. Ő is nagyon tudja, hogyan és milyen csodás rucikban pózoljon a szelfiken, hogy igazán jól mutasson. A mosolya a titkos fegyvere, és ő valóban minden fotón mosolyog, hiszen alapvetően is nagyon vidám típus. A fotók mellett inspiráló idézetekkel is szívesen szórakoztatja a többieket.

A Bak információkra vadász a neten

A Bak is imádja a közösségi médiát, de ő elsősorban az információéhségét csillapítja vele. Tőle ne várj szelfiket, de az ismerősök kérésére szívesen megoszt magáról egy-egy jól sikerült fotót. Kifejezetten intelligens, ami a hozzászólásaiból, az okos javaslataiból, a megosztásaiból is azonnal látszik. Az is biztos, hogy szívesen vitatkozik egy-egy témával kapcsolatosan, főként amiben szakavatott, és amiről pontosan tudja, hogy az érvelése verhetetlen. Gyakran hangoztatja, az élet sokkal színesebb és szebb, semhogy az idejét a neten lógva patarolja, ennek ellenére meglehetősen sok időt tölt ő is a közösségi portálokon olvasgatva. A többiekhez hasonlóan neki is az okostelefonja a legjobb barátja.

(via her way)