Melyik pillangót választod? Csodás dolgot tudhatsz meg magadról

A pillangók a szabadság, a szépség, a változás, az átalakulás szimbólumai. A művészek szívesen festenek pillangókat a képeikre kihangsúlyozva a függetlenség iránti vágyat és a természet szépségét. A pillangók szimbolikus értelemben az életed pozitív lehetőségeire hívják fel a figyelmedet. Nézd meg a képen a csodaszép pillangókat, és válaszd a szerinted legszebbet. Ezúttal is nagyon érdekes információkat tudhatsz meg önmagadról, a személyiségedről.

Ezt árulja el a személyiségedről az 1. pillangó

Ha az első pillangót választottad, elmondható rólad, hogy kifejezetten logikusan gondolkozol. Értelmes és nagyon intelligens ember vagy. Nagyon őszinte és építő tanácsokat adsz a környezetedben élőknek, hiszen te képes vagy racionálisan, az érzelmeket félretéve elemezni az adott helyzetet. Magadnak sem engeded meg, hogy elöntsenek az érzelmek, mert úgy gondolod, csak akkor vagy képes tisztán látni, tiszta fejjel gondolkodni, ha a logikus elmére hagyatkozol, hűvösen, távolságtartással szemléled a konfliktusokat, az életed eseményeit. Az erkölcs nálad mindennél fontosabb. Mindenkor azért küzdesz, hogy a lehető legjobban teljesíthess, a világ pedig igazán jó hellyé válhasson mindenki számára.

Ezt árulja el rólad a 2. pillangó

Ha szerinted a második pillangó a legszebb, nagyon békés a személyiséged, de legalábbis erősen vágysz a harmóniára, a békére az életedben. Általában nyugodt és visszafogott ember vagy, aki két lábbal, stabilan áll a földön. Az egyensúly a legjobb szó, amivel jellemezni lehet téged, és folyamatosan a lelked egyensúlyára, a lelki békére törekszel. Úgy gondolod, az egészséges, boldog élet alapvető feltétele, hogy a munkát egyensúlyba hozd a magánélettel. Hajlamos lehetsz mégis könnyen pánikba esni a számodra kényelmetlen szituációkan, sőt a hited is megrendülhet ilyenkor, amit persze sosem ismernél be. A környezetedben élők nem igazán értik, miért tartasz tőlük távolságot, pedig ilyenkor inkább csak próbálod visszanyerni az egyensúlyodat.

Ezt meséli a személyiségedről a 3. pillangó

Amennyiben a harmadik pillangót választottad, a lelked nagyon kreatív lehet. Olyan személyiségtípus lehetsz, aki képes mindenben és mindenhol meglátni a szépet és a jót. Önkéntelenül is elemzed, analizálod önmagadat, a környezetedet. Mindezt azért teszed, mert meg akarod ismerni mélységében az életet. Te is logikusan gondolkozol, a környezetedben élők nagyon érett személyiségnek tartanak téged. Precíz vagy a munkádban, soha nem késed le a határidőket, minden feladatot mindenkor időben teljesítesz. Hajlamos lehetsz a munkamániára, ami különösebben nem zavar téged, mert nagyon szereted, amit csinálsz. Az apró dolgokban is találsz örömet, és erre próbálod biztatni a többieket is.

Ezt mondja el a személyiségedről a 4. pillangó

Ha a negyedik pillangót választottad, nagyon pezsgő és lelkes személyiségtípus lehetsz. Pozitívan gondolkozol, mindenben örömet találsz, amit csinálsz, és mindig próbálod a dolgok fényesebb oldalát látni. A célod, hogy minél több élményt, tapasztalatot gyűjthess, hiszen úgy gondolod, ez az élet valódi lényege. A legnagyobb félelmed az unalom, az egyhangúság. Szerinted a világ arra vár, hogy felfedezd, hogy minél mélyebben ismerhesd meg. Minden érdekel, ami körülötted zajlik, ezért hajlamos lehetsz a szétszórtságra. A korlátokat nem szereted, a határidők rettegéssel fognak el, mert nem igazán tudod tartani azokat. Te egyszerűen élvezni akarod az életedet, kihozni belőle a lehető legtöbbet. Néha el kellene fogadnod, ami épp van, és nem mindenkor a változtatásra törekedni.

Ezt árulja el rólad az 5. pillangó

Amennyiben az ötödik pillangót választottad, nagyon céltudatos ember lehetsz. Talán már az iskolában is a legsikeresebb tanulónak számítottál. Nem feltétlenül gondolták rólad, hogy egyszer te leszel a milliomos üzletember, de az biztos, hogy a legcéltudatosabb, a legambiciózusabb jelzővel illethettek téged. Abban hiszel, ha a célokat kitűzöd, és tudatosan teszel értük, akkor bármit elérhetsz és megvalósíthatsz. Nagyon következetes vagy az elhatározásaidban. A lustaságot gyűlölöd, keményen és elszántan dolgozol. A biztonságot nagyon szereted, viszont akadnak benned félelmek, hogy valamit elrontasz, vagy rosszul teszel az életedben. Büszkeséggel tölt el, amikor lépésről lépésre megvalósítod a célodat. Hajlamos lehetsz a magánéletedet a munka mögé sorolni, ilyenkor előfordul, hogy bűntudatot érzel a szeretteid miatt. A siker ugyanakkor mindennél fontosabb az életedben.

Ezt meséli a 6. pillangó a személyiségedről

Amennyiben a hatodik pillangót választottad, érzékeny és romantikus személyiségtípus lehetsz. Empátiával, kellő érzékenységgel fordulsz az emberek felé, könnyen átérzed a gondjaikat, a problémáikat. Nagyon szívesen törődsz a környezetedben élőkkel, ezért hajlamos lehetsz a saját érzéseidet, a saját igényeidet félretenni. A mások iránti érzékenység és segítség a természetedből fakad, lehet benned olyan érzés, hogy neked kell megmenteni a világot. Hidd el, ez nem így van. Sokkal többet tehetsz másokért, ha önmagadért is teszel. Figyelj a saját lelkedre, és ne csak te hallgasd meg a többiek gondjait, találj olyasvalakit, akivel te is megoszthatod a saját problémáidat, érzéseidet. Az egészséged érdekében a saját dolgaid legalább annyira fontosak, mint a többieké.

(via bright side)