Ezek a csillagjegyek rémálmoktól szenvednek

A Skorpió

Az összes csillagjegy közül a Skorpiót kínozzák a leggyakrabban az elviselhetetlen, sötét rémálmok. Nem csoda, hiszen uralkodó bolygója, a Plútó, az alvilág, a halál, a mélyben lakozó félelmek bolygója is. Ezért is történhet meg, hogy a Skorpió rengeteget álmodik szörnyekkel, rémképekkel és különböző félelmekkel.

A Bak

A Bak mindig rettenetesen szigorú önmagához, ezért az a legrosszabb rémálma, hogy kiderül róla, elrontott valamit. Ezért nem meglepő, hogy gyakran azt álmodja, keményen megbüntetik, megleckéztetik őt valamiért, vagy azzal az érzéssel ébred reggel, hogy a bűntudat sanyargatja a lelkét.

A Vízöntő

A Vízöntő olyan dolgokat vizionál, amelyek teljesen idegennek és váratlannak tűnnek a környezete számára. A rémálmaiban ez a tulajdonsága bizarr képeket és hihetetlen eseményeket eredményez. Még ha teljesen abszurdnak tűnnek is az álmai, mindig úgy érzi, beszélnie kell róluk valakinek.

A Halak

A Halak hajlamos akkor is a legrosszabbtól rettegni, ha egyébként minden sínen van az életében. Ez a szorongás az álmaiban is meglehetősen gyakran előjön, és éjjelente verítékkel tölti el. A legkellemetlenebb, hogy nehezen választja el az álmokat a valóságtól, és egy-egy rossz álom az egész másnapjára is rányomja a bélyegét.

elitedaily