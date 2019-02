Ennyire csodás partnernők a csillagjegyek

A Kos nő

A Kos nő mindenben benne van, legyen bármilyen vad, ijesztő vagy kockázatos, nála nem számít. Az életet teljes egészében élvezni szeretné, s erre biztatja párját is. Kifogyhatatlan motivációval és energiával rendelkezik, s párja csodálja vakmerőségét. Érzelmeit nem rejti véka alá, versenyszelleme állandó készenlétben tartja társát, akinek egy idő után talán unalmassá válhat, hogy rendre veszít ellene.

A Bika nő

A Bika hölgyet nem egyszerű lenyűgözni. Magas követelményeket támaszt partnerével szemben, akinek mindent be kell vetnie, hogy megfeleljen az elvárásoknak. Ám ha sikerül ezt a „próbatételt” kiállnia, s párját hűségéről, odaadásáról biztosítja, a jutalom sem marad el: a Bika nő a legötletesebb ajándékokkal lepi meg párját, állandóan kényezteti. Ám nem érdemes vitába bocsátkozni vele: hihetetlenül makacs tud lenni, s hosszú ideig képes neheztelni a szerelmére.

Az Ikrek nő

Az Ikrek hölgy remekül ért ahhoz, hogyan férkőzzön bárki bizalmába. Mesterien szervezi meg a legizgalmasabb randikat, programokat, s képes bármikor megnevettetni a párját. Nem telepszik rá a szerelmére, éles elméje serkentően, inspirálóan hat a párjára. Olyan soha nem fordulhat elő, hogy ne legyen valamilyen izgalmas beszédtémája, ám szabadszelleműsége bizonytalanságot válthat ki a társában.

A Rák nő

A Rák nő szó szerint bármit megtesz, hogy partnere szeretetben, biztonságban érezze magát. Gondoskodása következtében párja hírből sem ismeri a „rossz napokat”, együttérzésével a legkomolyabb nehézségen is átsegíti őt. Otthonteremtésben verhetetlen, szerelme nem győzi meghálálni, milyen megnyugtató környezetet teremtett számukra. Igaz, a hangulatváltozásaira nem árt felkészülni, legnagyobb boldogsága egyetlen pillanat alatt haraggá változhat.

Az Oroszlán nő

Az Oroszlán hölgy kegyeiért meg kell küzdeni. Ő a társaságok központja, kisugárzásával mindenkit elvakít, tényleg varázslatos személyiség. Különlegesnek kell ahhoz lenni, hogy bárki is felkeltse a figyelmét. Éppen ezért partnerét olyan szerelemmel halmozza el, amiben annak korábban nem volt része. Úgy kezeli párját, mint valami királyi méltóságot, s persze mindenkinek eldicsekszik róla. A négy fal között ugyanakkor drámai megnyilvánulásai időnként gondot okozhatnak.

A Szűz nő

A Szűz nő mindenben igyekszik párja segítségére lenni. Az a fajta, aki addig nem nyugszik, amíg szerelme fel nem készül a nagyobb feladataira, kisegíti a többletmunkában, s mindent megtesz, hogy könnyebbé tegye számára a mindennapokat. A társa sokat tanulhat tőle, ő ugyanis mindig tele van ötletekkel, miközben rendkívül megfontolt és óvatos. Mindezek ellenére a tomboló énjére sem árt felkészülni…

A Mérleg nő

A Mérleg hölgy nem hagy kétséget afelől, hogy a párkapcsolat számára szent és sérthetetlen. Végtelenül elbűvölő, elegáns, társaságkedvelő, párja büszke, hogy maga mellett tudhatja. Kitűnően egyensúlyoz az extrovertált és az érzékeny otthonülős énje között, aminek köszönhetően remekül ki lehet vele jönni. Nem szereti ugyanakkor a konfliktusokat, amelyek időnként passzív-agresszívvé teszik, mert azért érvényt akar szerezni a véleményének.

A Skorpió nő

A Skorpió hölgy hevessége és érzékiessége múlhatatlan. Társát elsőként rejtelmes kisugárzása babonázza meg. Ő az, aki tűzön-vízen át kitart a szerelme mellett, bármilyen őrültségre képes, hogy biztonságban, boldogságban tudhassa. Szerelme olyan heves, hogy szinte másik dimenzióban érezheti magát mellette a partnere. Ám féktelen rajongása negatívumként is felróható: túlságosan is birtokolni szeretné párját, és a féltékenységre is igencsak hajlamos.

A Nyilas nő

A Nyilas nő gondoskodik, hogy az élete véget nem érő kalanddá váljon. Az „unalom” szó hiányzik a szótárából, alig várja, hogy újabb és újabb dolgokat fedezzen fel a társával, kész arra, hogy körbeutazza a világot, és soha nem fél elhagyni a komfortzónáját. A párja imádja, hogy közösen lelhetnek addig ismeretlen dolgokra. Időnként azonban annyira elvarázsolja a kaland, hogy társa azt kívánja, bárcsak gyakrabban behúzhatná azt a bizonyos „kéziféket”.

A Bak nő

A Bak nő mellett szuper erős társra találhat az igazán szerencsés férfi. Nagyravágyó tervekkel a tarsolyában minden segítséget megad a párjának, hogy legmerészebb álmait is megvalósítsa. Mellett szinte biztosan rutinosabbá és felelősségteljesebbé válik a társa. A szerelemmel kapcsolatban meglehetősen romantikus és nosztalgikus elképzelései vannak, társát abba az időbe repíti vissza, amikor a lovagiasság, az udvarlás számított a legnagyobb erénynek. Munkamániája miatt hajlamos lehet elfelejtkezni a szerelméről.

A Vízöntő nő

A Vízöntő nő párja úgy érezheti, mintha mitikus lénnyel randizna. A csillagjegy szülötte ugyanis olyannyira különleges, hogy társa gyorsan rájön, hozzá hasonlót keresve sem találna. Huncut és bűbájos, jókedvű, s tisztában van azzal is, miként nyerheti meg a környezetét. Remekül teremt kapcsolatokat, tele van egyedi ötletekkel, ismeretei lenyűgözőek. Szerelme soha nem unja meg, hogy tudásából táplálkozzon. Az viszont biztos, meggyőződése szerint ő soha nem hibázhat. Ez pedig egy idő után dühítő tud lenni.

A Halak nő

A Halak hölgy olyan, mintha éppen álomból lépne ki. A valós életnél nem reked meg, a mindennapjait nagy adag fantáziával színesíti. Kedves és érzékeny, a társa biztos lehet, hogy bármiről beszélgethet vele, nem kell attól tartania, hogy ne értené meg. Nyitott és lágyszívű, arra biztatja társát, hogy fejlődjön, változzon, kutasson. Figyelmetlen lehet ugyanakkor, és könnyen zavarba jön, s olykor-olykor a társát hibáztatja, ha valami épp nem sikerül.

(via elite daily)