Melyik mandalát választod? Kiderül, mi a legfontosabb célod 2019-ben

Nos, vajon melyik életterületedet érinti a legnagyobb változás 2019-ben? Mi az, amiben igazán nagyot léphetsz előre a sorsod útján? Először is tedd fel magadnak a kérdést: Mi az, amiről a leginkább tudnom kell 2019-ben?, majd válassz egyet a csodaszép mandalák közül. Felkészültél a játékra?

Ezt árulja el 2019-ről az első mandala: tökéletes irány

Amennyiben az első mandalát választottad, talán az utóbbi időben többször is feltűnt, vagy máris észre vetted tudatosan, milyen különböző típusú embereket, lehetőségek vonzol magadhoz. Nem véletlen, hiszen a tudatosságod nagyon sokat fejlődött. Hitrendszered alapvetően változott, sokkal inkább a bőségre, a jólétre, az örömre, a szeretetre, a valódi sikerre koncentrálsz. Az isteni vonzás törvénye nagyon hatékonyan működik, amit talán máris megtapasztalhattál az életedben. Döbbenetes módon áramlik az univerzális energia, melyért ugyanakkor nagyon sokat tettél a múltban. Ideje ünnepelni a megérdemelt sikert 2019-ben. Ha eddig nem érezted volna az áramlást, hamarosan megtörténnek a csodák.

Ezt árulja el 2019-ről a második mandala: szeretetteljes kapcsolatok

Amennyiben a második mandalát választottad, úgy tűnik, akad néhány sötét folt a kapcsolataid között. Persze, szerencsére számos igazán támogató barátra, és szeretetteljes párkapcsolatra is találtál az elmúlt időszakban. A valódi boldogsághoz 2019-ben különösen fontos lenne, hogy a mérgező kapcsolatok helyett a valódi és örömteli kapcsolataidra vidd a figyelmedet. Ezek az egészséges kapcsolatok megérdemlik, hogy rájuk szánd az energiádat, mint azok, amelyek csak leszívnak téged. A vonzás törvényének értelmében mindig azt vonzzuk magunkhoz, amire a legtöbb figyelmet fordítjuk. Pontosan ezért kéne most neked is az igaz barátokra, a társadra figyelned a kihívást jelentő, egészségtelen kapcsolatok helyett.

Ezt árulja el 2019-ről a harmadik mandala: nagy lépés előre

Amennyiben a harmadik mandala mellett döntöttél, a lelked emlékeztet téged, hogy nem kell részt venned minden nézeteltérésben, vitában, amelyekbe valahogy mégis mindig belekerülsz. Még csak lelkiismeret-furdalást vagy felelősséget sem kell érezned és vállalnod másokért. Érhető, ha néhány szituációban elveszíted a fejedet, de olyan helyzetek is akadnak szép számmal az életedben, amikor használhatnád az intelligenciádat, a finomságodat, a magasabb tudatosságodat. 2019-ben önmagadra figyelj elsősorban, hiszen nagyon sokat fejlődhetsz és változhatsz, a kisugárzásod pedig nagyon vonzóvá és szimpatikussá tesz téged a többiek szemében.

(via mystical raven)