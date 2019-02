Heti holdhoroszkóp 2019. február 27-március 5.: Itt a tavasz, dobd ki, ami nem kell

Az elkövetkező hét napban továbbra is fogy a Hold. Ez a hét nap remek alkalom, hogy megszabadulj minden fölösleges holmitól, a testedet is méregtelenítheted, így a fölös kilók is leolvadhatnak rólad. Itt a tavasz, még jobb alkalom, hogy elengedj és kidobj mindent, ami már nem kell. Próbáld csak ki, óriási energiákat szabadíthatsz fel magadban és a környezetedben is.

SZERDA – február 27.: Ma egész nap a Nyilasban jár a Hold. Ez a fogyó Hold alkalmas, hogy szellemi, spirituális, vallási témákat tanulmányoz. Mehetsz előadásra, nézhetsz videót, olvashatsz érdekes könyvet. A kertben ugyanakkor érdemes elkezdeni a metszést, sövényt nyírni, az elhalt, kifagyott növényeket kiszedni a földből.

CSÜTÖRTÖK – február 28.: Reggel a Hold átlép a Bakba, ami kiváló lehetőség, hogy salaktalanítsd a szervezetedet. Persze csak olyan természetes hashajtót használj, mint a mustármag, vagy az aszalt szilva, esetleg az étolaj. Érdemes a részleteknek utánaolvasni, mielőtt belefognál. A bőrödet is segítheted az elhalt hámsejtektől megszabadulni, fellélegezni. Dörzsöld át sóval, bőrradírral, amelyek ma különösen hatékonyak.

PÉNTEK – március 1.: Bak Holddal indul a március. Ha tegnap nem volt időd magadra, ma tényleg érdemes tudatosan figyelned a salaktalanításra, a bőrradírozásra, a szőrtelenítésre is. Péntek egyébként is a szépítkezés napja, szó mára nem is találhatnál alkalmasabb programot. Emellett az egészséged megőrzése is fontos, ma méregtelenítheted a testedet, a Bak Hold fegyelmet ad ehhez.

SZOMBAT – március 2.: Csak este vált jegyet a Hold. Emiatt a tegnapi naphoz hasonlóan aktuális a salaktalanítás, bőrradírozás, szőrtelenítés, méregtelenítés. A fogyó Hold hatékonnyá tesz a kertben is, ha gyomlálsz, sövényt nyírsz, vagy kiszeded azokat a növényeket, növényrészeket, amelyek a tél során kiszáradtak, ettől felfrissül a kerted. Persze, csak akkor érdemes hozzáfognod, ha az időjárás is engedi.

VASÁRNAP – március 3.: Ma már a Vízöntőben jár a Hold, ami többek között szellőztetésre alkalmas. Az ágyneműket, díszpárnákat, plédeket is kiszellőztetheted, ha nem túl nyirkos az idő. Magadat is kiszellőztethetnéd, például egy hosszú és laza sétával, kirándulással. Így a fejedet és a tüdődet is kiszellőztetheted.

HÉTFŐ – március 4.: Ma még egész nap a Vízöntőben jár a Hold, ami a tegnapi nap hasonmása. Ráadásként jön hozzá az igény a szellemi táplálékra, ma biztosan szeretnél érdekes emberekkel érdekes dolgokról beszélgetni, eszmét cserélni. Ha van rá lehetőséged, elégedett leszel, ha nincs, nézhetsz gondolatébresztő videókat, filmeket.

KEDD – március 5.: Az újhold előtti napon a Hold délelőtt átlép a vizes Halak jelébe, amitől megváltozik a hangulatod, kicsit érzékenyebbé válhatsz. Előfordulhat, hogy okkal vagy ok nélkül elsírod magad. Ne szégyelld a könnyeidet! Persze nem muszáj sírnod, csinálhatsz ma vizes programot: úszás, szaunázás, illóolajos fürdő, hajmosás, bármi jöhet.

