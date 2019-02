Ez az 5 csillagjegy elvárja, hogy királynőként bánjanak vele

1. Bika

A Bika a Vénusz bolygó szülötte, amely a szépség, a szerelem bolygója is, így nem véletlen, hogy ő mindennél jobban értékeli az élet szépségeit. A kényelem, a jólét, a luxus természetes igénye, hibáztatni sem lehet őt, mert kicsit sznobnak tűnik. Mentségére szóljon, keményen megdolgozik mindenért, és ugyanannyira szívesen kényezteti a szeretteit is, mint saját magát.

2. Ikrek

Az Ikrek a lelke mélyén örök gyerek marad, ami azt jelenti, hogy rengeteg figyelmet, gondoskodást és törődést igényel a párjától, a környezetétől. Sőt, mindezt szinte kiköveteli magának. Emellett az is igaz, ha valakit igazán szeret, ő is temérdek figyelemmel és kedvességgel halmozza el a másikat. Az ő mottója lehetne, hogy jótettért jót várj cserébe.

3. Oroszlán

Az Oroszlán bárhová is menjen, méltóságot, hatalmat, felsőbbrendűséget sugároz, ő valóban királynői bánásmódot érdemel, amit persze meg is követel a párjától. Mindenből a legjobbat választja úgy van vele, ez neki jár. Nem csak a figyelmet, a kényeztetést várja el, hanem azt is, hogy csodálják és elismerjék a szépségét, az intelligenciáját, a rátermettségét – vagyis a nagyszerűségét.

4. Mérleg

A Mérlegnek valójában nagyon sok stresszt okoz, hogy mindenkinek a kedvére tegyen. Ugyanakkor ő is elvárja, hogy megkülönböztetett bánásmódot kapjon: a luxus, a drága holmik például magától értetődőek a számára. Mintha egyenesen ötcsillagos hotelek és designerruhák közé született volna. Tény és való, elképesztően vonzó és stílusos csillagjegy, ő maga a divat királynője.

5. Halak

A Halak a párkapcsolatában várja el, hogy királynőként bánjon vele a szerelme. Imádja, amikor ágyba viszi a kedvese a reggelit, babusgatja, dicsérgeti őt… Ő sosem önző, a figyelmességre feltétlen figyelmesség a válasza. Pontosan ugyanazt azt a társának, amit ő is kap tőle. Az ő mottója: pontosan úgy viselkedik másokkal, ahogy szeretné, hogy vele is viselkedjenek.

cultureastrology