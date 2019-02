A horoszkópból megtudhatod, mit üzen a szeretetnyelved

Minőségi idő, ajándékozás, szívességek, elismerő szavak és testi érintés. Dr. Gary Chapman amerikai család- és párterapeuta bestsellere, az Egymásra hangolva hozta a köztudatba az öt szeretetnyelvet.

Banálisnak tűnhet, ám a legtöbben nem értik igazán a párjukat, mert nem ugyanazt a szeretetnyelvet beszélik. Elképzelhető, hogy a párod azt szeretné, ha minél több időt töltenétek kettesben, s figyelmesen hallgatnád mondanivalóját, ám te jobban vágysz az ölelésre, a becéző szavakra. Különböző a szeretetnyelvetek, mindketten másra vágytok, ezért úgy érezhetitek, talán nem is szeret igazán a másik. Holott ez egyáltalán nem igaz, csupán eltérő a szeretetnyelvetek. Vess egy pillantást a csillagjegyedre, s tudd meg, a horoszkóp szerint mit üzen a szeretetnyelved, és hogyan fejezi ki a párod a szeretetét.

Kos

Felesleges mellébeszélned, Kos jegyűként imádod, amikor párod fényezi az egódat. Éppen ezért mi más is lehetne a szeretetnyelved, mint az elismerő szavak. Melegséggel tölt el, szinte bizserget belülről, amikor apró bókokat, dicséretet kapsz a szerelmedtől. A szenvedélyes csillagjegyek közé tartozol, akinek a testi intimitás is fontos, ám az tesz igazán boldoggá, ha társad szóban mondja el az érzéseit neked.

Bika

Bika jegyűként az apró figyelmességek, a meglepetések a szerelmedtől sokkal inkább megérintenek, mint a szép szavak, a bókok. Nem véletlenül, hiszen az ajándékozás a szeretetnyelved. Az ajándék ugyanis a szerelmedre emlékeztet. A tárgyakhoz alapból is ragaszkodsz, amelyeket a párodtól kapsz, még fontosabbak. A fizikai érintés is fontos számodra, ám egy apró szuvenír, emlék, ami érzelmeket ébreszt fel benned, történeteket mesél el, sokkal jobban kifejezi a szerelmed érzéseit.

Ikrek

Ikrek jegyűként tele vagy gondolatokkal, az ötletek jönnek-mennek a fejedben, szinte csodaszámba megy, ha pillanatra meg tudsz állni, s magadba szívhatod a természet illatát. A szeretetnyelved az érintés, hiszen a zűrzavarokkal teli életedben mi más is hozhatna valódi örömet, ha nem finom és érzéki érintések. Amikor a párod megfogja a kezedet, megsimogatja a hátadat, avagy a fárasztó és hosszú nap után csókkal vár odahaza, számodra ez jelzi, milyen fontos is vagy neki.

Rák

Rák jegyűként nincsenek irreális elvárásaid a nagybetűs Élettel szemben, ám a szerelmeddel annyi időt szeretnél eltölteni, amennyit csak lehet. A szeretetnyelved nem is lehet más, mint a minőségi idő, hiszen semmi sem tesz boldogabbá, mint, amikor a szeretteid körében lehetsz. Ha azt látod, párod a telezsúfolt napjain is időt szakít arra, hogy veled ebédeljen, vagy legalább telefonon beszéljen veled, biztosra veszed, hogy a párkapcsolat számára is épp olyan fontos, mint neked.

Oroszlán

Oroszlán jegyűként te is azon csillagjegyek közé tartozol, akiknek fontos, hogy az énképét folyamatosan erősítsék. Amikor szívmelengető elismerő szavakat hallasz a szerelmedtől, mondván mennyire nagyszerű és csodálatos vagy, madarat lehetne veled fogatni. Fontos, hogy elismerjék a tehetségedet, a tulajdonságaidat, az értékeidet. Önmagában az a tudat, hogy a párod szeret, és elfogd téged, amit rendre el is mond neked, azt jelzi, hogy valóban értékes vagy a számára.

Szűz

Szűz jegyűként sok időt töltesz, hogy másoknak segíts, s te is hasonlót vársz el a többiektől. A szeretetnyelved nem más, mint a szívességek. Egy apró szívesség számodra azt jelzi, hogy a párodnak fontos, hogy gondodat viselje, hiszen tudja, ez tesz téged igazán boldoggá. Az is sokat jelent neked, ha a társad az otthoni feladatok között rákérdez, hogy miben segíthet, aztán elkészíti a vacsorát, vagy elmosogat. Az apró gesztusok ugyan, neked mégis mindennél fontosabbak.

Mérleg

Mérleg jegyűként a te szeretetnyelved is az ajándékozás. Mindig is lenyűgözött az ajándéközön, hiszen ki nem szeret meglepetést kapni a szerelmétől, nem igaz? Téged már önmagában az is óriási örömmel tölt el, amikor kicsomagolhatod a meglepetést, vagy meghívnak egy kávéra munka előtt. Nagy becsben tartod a minőségi holmikat, így ha párod egyedi ajándékkal lep meg, attól még különlegesebbnek érzed magad.

Skorpió

Skorpió jegyűként te is nagyon szenvedélyes típus vagy, így mi más is lehetne a szeretetnyelved, mint a testi érintések, az ölelés. Amikor érzed a párod fizikai közelségét, jóval mélyebbnek látod a kettőtök közti kapcsolatot, mintha szavakkal vagy szívességgel próbálná kifejezni. Sokkal jobban érzed a másik szerelmét, ha fogja a kezed, hozzád bújik, hiszen az érintés számodra valósabb, hitelesebb bármelyik más szeretetnyelvnél.

Nyilas

Nyilas jegyűként olyan vagy, mint a szél görgette „ördögszekér”, a szó pozitív értelmében. Folyamatosan kalandozol, keresed az inspirációkat, az izgalmakat az életedben. A szeretetnyelved nem véletlenül a minőségi idő. Lehet, hogy nem töltesz túlzottan hosszú időt ugyanazon a helyen, ám ha melletted tudhatsz valakit, akivel megoszthatod a felfedezéseidet, az mindennél fontosabb a számodra, és igazán boldoggá tesz téged.

Bak

Bak jegyűként nagyon kifinomult ízléssel rendelkezel, s egy dolgot nagyon szeretsz: olyan ajándékot kapni, amely érzelmeket kelt benned. Szó sincs arról, hogy az ajándéknak drágának kell lennie, nem az értéke olvasztja meg a szívedet. Téged semmi sem tesz boldogabbá, mint amikor a szerelmed szívből adja az ajándékát. Ha maga készítette, mindennél értékesebb lesz, és nagyon ragaszkodsz hozzá.

Vízöntő

Vízöntő jegyűként a te szeretetnyelved is: a szívességek. Önkéntes munka, a kapott szívesség másnak való továbbadása, segítségnyújtás, ezek a holtbiztos tippek, hogy mosoly kerüljön az arcodra, s úgy érezd, valamit tettél, hogy a világ sokkal jobb hely lehessen. Mélyen megérint, amikor másoktól viszonzásként hasonló szívességet kapsz. Úgy látod, komolyan számolhatsz a pároddal, ha ő is tudja, mi az, ami valójában boldoggá tesz téged.

Halak

Halak jegyűként te képes vagy minden feláldozni azért, akit igazán szeretsz. Számodra az élet azt jelenti, hogy másokat kiszolgálsz, s ezáltal tudatod velük, mennyire különlegesek, fontosak a számodra. A szeretetnyelved az elismerő szavak, amire nagyon is szükséged van, hiszen téged az erősít és bátorít a leginkább, amikor elismerik gondoskodó figyelmedet, az odaadásodat, az önzetlenségedet.

