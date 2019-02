Lorna Byrne: „Az angyalok mindenki imáját meghallgatják”

Lorna Byrne már kislányként látta az angyalokat, amelyről először a 2008-ban kiadott Angyalok nyelvén című könyvében mesélt. Az idén március 18-án megjelenő, A szív imái már a hatodik könyve, mely a szeretet imádságairól, az áldást és szeretetet kérő fohászokról szól.

Lorna, hogyan érdemes imádkozni?

Valójában teljesen mindegy, hogyan imádkozol. Az is lehet ima, amikor énekelsz vagy táncolsz, ahogyan a meditáció is az, vagy amikor egyszerűen csak csendben ülsz, és befelé figyelsz. Bátran, különösebb gondolkodás nélkül öntsd ki a szívedet Istennek minden érzelmeddel együtt, légy őszinte, fordulj felé tiszta szívvel. Isten szeret téged, hiszen mint mindenki, így te is az Ő gyermeke vagy.

Hogyan szól szerinted a tökéletes ima?

Nem mondanám, hogy létezik tökéletesen megfogalmazott ima vagy kérés, amelyik több vagy jobb lenne, mint bármelyik, Istenhez intézett fohász. Bőven elég annyi, ha őszintén megszólítjuk Istent és kérjük a segítségét, az áldását, amit mindannyian meg is kapunk tőle.

Mit kérhetünk Istentől az imáinkban?

Mindig magunknak vagy a szeretteinknek kérhetjük Isten segítségét, illetve valójában bárkiért, idegenekért is imádkozhatunk. Érdemes a béke, a szeretet iránti vágyat és természetesen gyönyörű Földünket is az imáinkba foglalni. Egyetlen kérés sem túl kicsi vagy túl nagy, amit Istenhez intézhetünk.

Milyen gyakran érdemes imádkozni?

Szeretném hinni, hogy a világban mindenki imádkozik naponta egyszer. Az ima ereje ugyanis rendkívüli. Mondhatnám, hegyeket mozgat meg. Mindennap történnek csodák, amelyekre az egész világnak szüksége van, hiszen az imák békét, szeretetet hoznak mindenki életébe. Még a nagyon rövid imák is eljutnak Istenhez. Ne felejtsd el, hogy sosem egyedül imádkozol, ezért valójában bárhol elmondhatod az imádat, séta vagy autóvezetés közben, de a buszon ülve is, sőt amikor mosogatsz, akkor is meghallgatásra talál a kérésed.

Mindenkinek van őrangyala?

Kisgyermekkorom óta látom az angyalokat. És igen, most is úgy látom, hogy mindenkit az őrangyala kísér, teljesen mindegy, hogy épp merre járok a világban. Minden egyes ember őrangyalát látom, férfiakét, nőkét, gyerekekét egyaránt. Vallástól, hittől függetlenül mindenkinek van tehát őrangyala, számomra ők varázslatos és szinte felfoghatatlan lények. Őrangyalaink valójában Isten valódi ajándékai.

Mit szeretne tudatni velünk az őrangyalunk?

Őrangyalod leginkább azt szeretné, ha tudnád, mennyire szerethető ember vagy, valódi, csodálatra méltó egyéniség. Feltételek nélkül szeret és fogad el téged. Életed minden egyes pillanatában veled van, soha nem hagy el. Most, ebben a percben is melletted áll. Soha nem vagy egyedül, és tudom, őrangyalod egyetlen kívánsága, hogy ezt te is tudd, és érezd.

Őrangyalunkhoz fohászkodjunk, vagy bármelyik másik angyal is meghallgatja a kérést?

Nem kell egyetlen angyalhoz intézni az imákat, még csak arra sincs szükség, hogy személyesen az őrangyalunkat kérjük. Egyszerűen csak mondjuk el az imát. Az angyalok feladata, hogy megerősítsék a kéréseinket, és közbenjárjanak, hogy azok teljesülhessenek.

Honnan tudhatjuk, hogy meghallgatásra talált az imánk?

Amikor látom az embereket imádkozni, azt is látom, hogy őrangyaluk velük együtt imádkozik. Ilyenkor az angyalok végtelennek tűnő csodás szökőkútra hasonlítanak, melynek vize egészen a Mennyországig nyúlik fel, gyönyörű fénnyel telítve egészen Isten Trónjáig. Minden ima meghallgatásra talál, ezért soha ne legyen kétséged, hogy az imádat ne hallgatták volna meg, csak azért, mert nem látod azonnal a kérésed eredményét. Minden imára megérkezik a válasz a maga idejében.

Lorna, négy gyermeked van. Ők is látják az angyalokat?

Hú, ez olyan kérdés, amire nem válaszolhatok. Az viszont igaz, hogy a babák és a kisgyerekek látják az angyalokat. Nagyon sok idős ember is látja őket, és a halál előtt is rendre megjelennek a szemünk előtt. Egy idős hölgy nemrég mesélte, hogy egyik reggel épp teát készített, amikor körbenézett a konyhában, és egy angyalt látott. Pontosan tudta, hogy az őrangyalát látja, de nem merte elmesélni a családjának, mert attól félt, bolondnak nézik, és bedugják az idősek otthonába.