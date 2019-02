Ezekre a csillagjegyekre szuper hét vár

A Skorpió élete valósággal berobban a héten

Kedves Skorpió! A Halak hava számodra valódi izgalmakat ígér, most végre valóban úgy érezheted, a tenyerén hordoz téged az élet. Kreativitásod szárnyal, remek ötleteid támadnak, a hangulatod pedig varázslatos. Most berobbanhatsz. Bármilyen vágyad van, máris kezdj el tenni érte. Hidd el, érdemes. Éld meg végre az életed valódi örömeit, ébreszd fel a benned szunnyadó gyermeket, és tombold ki magadat, ha ahhoz éreznél kedvet. Megérdemled, hogy a legjobbat add magadnak, most senki és semmi sem lehet fontosabb a saját céljaidnál.

A Vízöntő szexibbnek érzi magát, mint valaha

Kedves Vízöntő! A kisugárzásod alapvetően is nagyon vonzó, de a mostani időszakban valósággal ragyogsz. Ne is lepődj meg, hogy mindenki a kegyeidet keresi. A Vénusz a jegyedbe lép a héten, amitől valósággal felpezsdül a társasági életed. A Vízöntő havának ugyan vége, de számodra talán most jön az év egyik legszebb időszaka. Végre el tudod magadat fogadni, érzed az erődet, a kisugárzásodat, ami csak még inkább vonzóbbá, szexibbé tesz téged. Most eddig nem ismert tulajdonságaidat fedezheted fel magadban. Hidd el, megérdemled a kitüntető figyelmet.

A Halak királynőnek érzi magát a héten

Kedves Halak! Úgy érzed, mintha a világ tetején állnál? Nem véletlenül, hiszen az univerzum téged támogat a héten a legerőteljesebben. Álmodozó és igazán kreatív természetedet most különösen jól kamatoztathatod, valójában bármit megvalósíthatsz, amit kitalálsz magadnak. A spirituális lélekfejlődés útján is óriási lépést tehetsz, hiszen hátrapillantva szembenézhetsz az eddigi teljesítményeddel, a hibákkal is, és felismerheted, a tőled telhető legjobbat és legtöbbet tetted. Tekints előre a héten, hiszen a lehetőségeid határtalanok.

(via elite daily)