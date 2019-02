Számmisztika: Ilyen társ és párkapcsolat illik hozzád leginkább

A számmisztika szerinti karakteredet vagy személyiségtípusodat nagyon egyszerűen kiszámolhatod, ugyanis csak a születésed napját kell egyetlen számjegyre alakítani. Vagyis ha például bármely hónap 29-én születtél, 2-es a típusod, mert 2+9=11 és 1+1=2. A 29-es nagyon különleges szám, hiszen a 11-et is tartalmazza. Olvasd el ebben az esetben a 11-es mesterszámhoz tartozó leírást is.

A számmisztika szerint mindenki 1-es, aki 1-jén, 10-én, 19-én vagy 28-án született

A számmisztika szerint az 1-es személyiségtípus olyan párkapcsolatra vágyik, ahol igazán fontosnak érezheti magát. Elengedhetetlen, hogy ő legyen az egyetlen, az igazi a párja számára. Azt viszont nagyon nem szereti, amikor szerelme az exeiről áradozik. Az 1-es azt akarja hallani, hogy ő a legjobb, ő a legcsodásabb, tisztelettel, elismeréssel tekint rá a társa. Az intelligencia elengedhetetlen elvárás, okos, értelmes, kreatív, megnyerő külsejű párra vágyik. Persze csak akkor, ha érdekes, újszerű témákkal és programokkal áll elő, amihez nemcsak ötletekre, de pénzre is szüksége van. Az 1-es nem bánja, ha párja anyagi helyzete is rendezett és stabil.

A számmisztika szerint mindenki 2-es, aki 2-án, 11-én, 20-án vagy 29-én született

A 2-es típusnak mindennél fontosabb a megbízhatóság, a hűség, a gyengédség. Rosszul tűri a vitákat, a hangos szóváltásokat. Ő biztosan elmenekül az olaszos temperamentummal bíró partnertől, hiszen nyugalomra, békére, biztonságra vágyik a leginkább. Neki a család a mindene, szereti, amikor a párja bemutatja őt a családjának. Nála ez a bizalom elsődleges jele, egy olyan gesztus, amelyből arra következtet, hogy társa hosszú kapcsolatra tervez vele. Ekkor születik meg benne az elköteleződés érzése, a közös család tervezgetése. A 2-es alapvetően bizonytalan és kétkedő típus, ha nincs meg a biztonság, csak még bizonytalanabbá válik, ami a kapcsolat végét is jelentheti nála.

A számmisztika szerint mindenki 3-as, aki 3-án, 12-én, 21-én vagy 30-án született

A 3-as típus imádja a mozgást, jókedvű, vidám, optimista. Frissesség jellemzi, szereti a változatosságot, a laza, elvárások nélküli kapcsolatban érzi magát igazán jól. A vidám, szórakoztató programok hangsúlyosak nála. Szívesen tölti a szabadidejét a párjával, a közös sportolás, utazás, kirándulás, mozizás, színház nagyon bejönnek neki. A párkapcsolatát színesnek, változatosnak, örömtelinek, élményekkel telinek képzeli el. Ő az, aki szinte belehal az unalomba, gyűlöli, ha minden hétvége ugyanúgy zajlik. A hétköznapi rutin bőven elég neki, a párkapcsolatában változatosságra vágyik. Valójában fel van adva párjának a lecke, de az is biztos, mellette szórakozásban, humorból bőven kijut.

A számmisztika szerint mindenki 4-es, aki 4-én, 13-án, 22-én vagy 31-én született

A számmisztika alapján a 4-es elengedhetetlennek tartja az ápoltságot. Nagyon kifinomult a szaglása, nála elvárás a finom illat, a tisztaság. A stabilitás, a biztos munka is alapvető, párjától is elvárja, hogy rendes, stabil jövedelemmel rendelkezzen, de a tisztesség, a szorgalom is valahol fontos követelmény lehet. Kicsit szigorúnak és rugalmatlannak tűnhet, és valóban ragaszkodik a megszokásaihoz. Általában magából indul ki, ezért olyan társra vágyik, aki hozzá hasonlóan becsületes, tisztességes, kitartó, hűséges és rendkívül nagy munkabírású. A közös élet tervezhető és kiszámítható, a megbízhatóság alapvető tulajdonság. Az is biztos, mellette a párja mindenkor biztonságban érezheti magát.

A számmisztika szerint mindenki 5-ös, aki 5-én, 14-én vagy 23-án született

Az 5-ös izgalmas, érzéki párkapcsolatra vágyik, mert neki lételeme a szenvedély. Az ő mottója lehetne, hogy a változatosság gyönyörködtet. Magasak az elvárásai, és nem egyszerű őt lenyűgözni. Szereti a luxust, a minőséget, olcsó és egyszerű dolgokkal lehetetlen levenni a lábáról. Nagyon vidám, humorból is jutott neki jócskán, párjától is ugyanezt várja el. Mellette senki sem lehet szótlan vagy sótlan. Az életvidámság, az életszeretet nála alapvető jegyek. Folyamatos ingerekre, kalandokra vágyik, és ha ezt megkapja párjától, a kapcsolata felhőtlenül boldog, viszont ha nem, máshol keresheti a szerelmet. A szabadság a lételeme; ha nyitva van ajtó, ablak, a párja mellett marad, ellenkező esetben megfulladhat a bezártságtól.

A számmisztika szerint mindenki 6-os, aki 6-án, 15-én vagy 24-én született

A számmisztika szerinti 6-os típusnak mindennél fontosabb, hogy párja kimutassa, mennyire szereti őt. Hihetetlenül boldogtalan lesz egy rideg, fegyelmezett, távolságtartó partner mellett. Ő talán még bele is betegedhet, ha hosszú távon nem kapja meg a számára oly fontos gyengédséget. Lételeme az érintés, a kényeztetés. Nagyon kedves és szeretetteljes típus, szívesen lepi meg a szerelmét apró ajándékokkal, finom falatokkal. Hihetetlenül boldog, amikor párjától visszakapja ugyanezt a figyelmességet. Nagyon szereti az otthonát, alapvetően is kényelmes típus, őt nem igazán érdemes elrángatni hegyet mászni. Egy csodás vacsora a kedvenc éttermében annál testhez állóbb program a számára, de nagyon szereti a finom és visszafogott illatú parfümöket vagy a szép és divatos holmikat is.

A számmisztika szerint mindenki 7-es, aki 7-én, 16-án vagy 25-én született

A 7-es típusról nem mondhatni, hogy könnyű eset lenne a párkapcsolatban, ő ugyanis nagyon mély érzésű és néha titokzatos partner. A külsőségek, a felszínesség csöppet sem izgatja, viszont visszafogott, és csak nagyon lassan mutatja meg párjának valódi önmagát. A valódi bizalmon alapuló kapcsolat kialakításához vele mindenképpen türelem kell. Viszont akinek sikerül elnyernie a bizalmát, bámulatos ajándékot kap, ugyanis az ő belső világa hihetetlenül izgalmas. Nagyon bölcs és intelligens típus, rendkívül higgadt és megfontolt, ugyanakkor a problémamegoldó képessége is egyedi. Párjától is ugyanezeket a tulajdonságokat várja, persze az sem baj, ha kellő intellektuális humorral is rendelkezik.

A számmisztika szerint mindenki 8-as, aki 8-án, 17-én vagy 26-án született

A számmisztika szerinti 8-as típus olyan párkapcsolatra vágyik, amelyik nemcsak anyagilag stabil és sikeres, de bőven kijut az érzékiségből is. Ő csöppet sem szégyenlős vagy visszafogott típus, nem bánja, ha párja sem az. Imádja a kalandokat, a kihívásokat, merész és bátor. Számára a párkapcsolat is valódi kihívás, agilis és önálló társat keres, aki hozzá hasonló értékeket képvisel az életében. Nagyon erős benne az élni akarás, és mindennél jobban vágyik a sikerre, az elismerésre, párjában is ezeket a tulajdonságokat értékeli a leginkább. Ki nem állhatja a pesszimista, félénk és céltalan embereket. Az ő párkapcsolatában a szexnek is nagyon fontos a szerepe. Ha nem kapja meg, könnyen előfordul, hogy máshol keresi.

A számmisztika szerint mindenki 9-es, aki 9-én, 18-án vagy 27-én született

A számmisztika szerint a 9-es olyan színes, mint a szivárvány, belőle általában az előítéletek is hiányoznak. Ő valójában mindenkit elfogad annak, aki és amilyen. Nem szab feltételeket, hogy kit és miért szeret. Nagyon kedves és végtelenül okos ember, ugyanakkor tüzes, szerelmes típus is. Mélyen vágyik az empátiára, az eggyé válásra. Olyan társat keres, akivel mindig mindenben egyetért, akivel nagyon hasonlóan gondolkodnak a világról. Akivel szinte szavak nélkül is pontosan tudják, mit gondol a másik, sőt gyakran egyszerre mondják ki ugyanazt a dolgot. Idealisztikus típus, számára a becsület, a hűség, az őszinte párkapcsolat alapvető fogalmat. Nem véletlen, hogy pontosan ilyen társra vágyik a lelkében.

A számmisztika szerint mindenki 11-es, aki 11-én vagy 29-én született

A számmisztikában a 11-es mesterszám, ami persze nem jelenti azt, hogy aki ezen a napon született, valódi mester lenne. Inkább szokatlanul, eltérően gondolkodik a többiekhez képest, és nála ez a párkapcsolatban is fontos elvárás. Ő hihetetlenül vonzódik az átlagostól eltérő társhoz, ezért csöppet sem bánja, ha szerelmében van valami szokatlan és különleges tulajdonság, furcsa a haja, a megjelenése, esetleg a foglalkozása vagy a hobbija. Minél extrémebb, annál jobb. Bámulatosak a megérzései, ő valahogy ezeket a furcsaságokat már az első kézfogásnál megérzi. Persze nyilvánvalóan sosem választana egyoldalú szerelmet, neki olyan társ kell, aki őt is testestül-lelkestül elfogadja.

A számmisztika szerint mindenki 22-es, aki 22-én született

A 22-es szintén mesterszám a számmisztikában, ami ugyanakkor inkább a félelmekről szól. A 22-es típus szívesen provokálja a környezetét, ahogyan leendő párját is. Ha a másik vevő a finom provokációra, nyert ügye van nála, de akit megijeszt ez a hozzáállás, annál esélye sem lehet. A 22-es nagyra tartja az emberi értékeket, számára az anyagi javak is fontosak ugyan, de jóval kevésbé, mint a 4-es karakternek. Misztikus és különleges ember, nem könnyű őt kiismerni. Akinek sikerül, őrületesen szenvedélyes párkapcsolatba csöppen. A 22-es mellett sem lehet unatkozni, mindig megmutat magából valamilyen új tulajdonságot. A hálószobában is igencsak figyelmes és nagyon kreatív…