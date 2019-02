Napi horoszkóp 2019. 02. 25.: Hétfőn a kitartás mindennél fontosabb

Ragaszkodnod kellene hozzá, hogy a te elképzeléseid szerint alakuljon az együttműködés. A te elképzelésed a partneri viszony, a közös felelősség. Ez a megoldás minden érintettnek, így neked is a legjobb. Azzal, ha partnerek vagytok, egyformán a szíveteken fogjátok viselni ezt az ügyet.

Ha nem érted, mit szeretnének tőled a munkahelyeden, ideje elgondolkodnod, hogy jó munkahelyen vagy-e. Amikor igent mondtál erre az állásra, még jó helyen voltál, ez egészen biztos. De azóta sok minden megváltozott. Most is jó helyen vagy vajon?

Szűz

Sokat gondolkozol a pénz természetén és azon, hogy az embereket hogyan változtatja meg a pénz. Ma azt is meg kellene figyelned, vajon téged is megváltoztatott-e a pénz. Lehet, észrevétlenül elkezdett hatással lenni az életedre, hogy mennyi pénzed van most.

