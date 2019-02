Heti pénzhoroszkóp 2019. február 25. – március 3.: Áramlik a pénzenergia

Kos

Kos jegyűként, hidd el, nem kell mindent neked fizetned. A pénz nem csak rajtad keresztül érkezhet meg az életedbe, de ez csak akkor derülhet ki, ha ezen a héten picit hátralépsz, és ha hagyod, mások is fizessenek helyetted. A héten gyakorold a visszafogottságot, mert így érezhetik meg a többiek a saját anyagi felelősségüket.

Bika

Bika jegyűként most nem vagy benne biztos, mire szabad és mire nem szabad költened. Valójában mindenre szabad, egészen addig, amíg nem kerülsz költekezési kényszerbe. Amikor már azért költesz, mert muszáj költened, érdemes kiszállnod ebből a pénzköltési spirálból.

Ikrek

Ikrek jegyűként ideje lenne végre barátságot kötnöd a pénzzel. Ezt úgy teheted meg a legegyszerűbben, ha megfigyeled a pénzzel kapcsolatos negatív, olykor ellenséges gondolataidat, és tudatosan kicseréled ezeket szeretetteli, elfogadó, barátságos gondolatokra. Mától mondd minél gyakrabban: szeretem a pénzt.

Rák

Rák jegyűként itt az ideje, hogy garázsvásárt rendezz, de legalábbis jó lenne már elajándékozni jótékony célra a felesleges holmijaidat. Ez egyébként is segít, hogy a tavasszal éledező bőségenergiák megérkezzenek hozzád. A héten szabadulj meg minden felesleges holmitól!

Oroszlán

Oroszlán jegyűként a pénz arra való, hogy kényelmes életet teremts magadnak. Úgy értem, most teremts magadnak kényelmes életet, nem pedig majd valamikor a távoli jövőben. A családod jólétére és a saját kényelmedre is bőven költs a héten, mert most ennek van itt az ideje.

Szűz

Szűz jegyűként meg kellene tanulnod lelkiismeret-furdalás nélkül beszélni a pénzről. Könnyen lehet, ezen a héten valakivel épp arról beszéltek majd, hogy mennyi pénzre van szükséged. Ez jó alkalom, hogy pironkodás nélkül kimondd azt az összeget, amelyre vágysz.

Mérleg

Mérleg jegyűként sok segítséget adhatsz valakinek a héten, hogy feldolgozza a pénzzel kapcsolatos félelmeit és aggodalmait. Ebben az segít neki a legtöbbet, ha bátran elmondod, te hogyan győzted le a pénzzel kapcsolatos félelmeket. Ha pedig még nem győzted le a saját félelmeidet, ideje neked is hozzákezdeni.

Skorpió

Skorpió jegyűként szívesen adsz kölcsön az embereknek, de valahogy mindig eljön az a pont, amikor megkeserednek ezek a kölcsönügyletek. Szeretettel hívd vissza magadhoz a kölcsönadott pénzeket, és figyelj arra, hogy szeretettel mondj nemet annak, aki a héten kölcsönt akar kérni tőled.



Nyilas

Nyilas jegyűként rá kell ébredned, nem is olyan rossz az anyagi helyzeted. A héten váratlan pénzek érkeznek hozzád, így péntekre már sokkal gazdagabbnak érezheted magadat, mint ahogy hétfőn képzelted volna. Engedd meg a lehetőségeknek, hogy rád találjanak!

Bak

Bak jegyűként figyeld meg a héten, milyen könnyen áramlik a pénz akkor, amikor boldog vagy. Talán eddig azt hitted, ez épp fordítva működik, és a pénz tesz boldoggá téged, de ez nem így van. A boldogság tesz gazdaggá. A boldogság segít, hogy egyre nagyobb bőségben élhess.

Vízöntő

Vízöntő jegyűként tévhitben vagy most a pénzzel kapcsolatban. A héten ezt a tévhitedet felismerheted és el is engedheted. A héten könnyedén ránézhetsz, milyen tévedések vannak benned a pénzügyekkel kapcsolatban. Lehet, hogy ezeket a tévhiteket mégsem olyan könnyű elengedni.

Halak

Halak jegyűként a pénz akkor áramlik hozzád könnyedén, amikor szeretettel gondolsz rá. A pénz akkor talál rád nagy mennyiségben, ha jól érzi magát nálad. Szórakoztasd a pénzt, hogy érdekes és jó dolgokra költöd. Szórakoztasd a pénzt, hogy jól használod, és nem dugod el az unalmas bankszámlára.