Heti horoszkóp 2019. február 25. – március 3.: Váratlan szerelmet hoz a Vízöntőbe lépő Vénusz

KOS

A Nyilas Hold szerint keddtől leszel elemedben. Arra ügyelj, hogy másokat ne sürgess, és önmagadat sem tanácsos hajszolnod. Csütörtökön véget ér február. A március feszülten indul egy Vénusz–Uránusz-fényszög miatt. A munkahelyeden valószínűleg egy nőnek távoznia kell, de még a végén idegesítően viselkedik. Lehetőleg ne reagálj rá semmit! Március első hétvégéje felemásnak látszik: szombaton még visszafogottnak érzed magadat, de vasárnap már mehetnéked lesz.

BIKA

Titkolnod kéne, hogy hétfőn nem a munkádra, hanem a párkapcsolatodra figyelsz. Törekedj rá, hogy ne kapj emiatt letolást a főnöködtől. A folytatás simábbnak tűnik csütörtöktől a Bak Holdnak köszönhetően. Pénteken kezdődik a március. Ezen a napon bolygód, a Vénusz átlép a Vízöntőbe, ami a munkahelyeden jelez változást. Elsőre nem fog tetszeni, de jobb lenne, ha nem látszana rajtad, mert később javulni fog a véleményed. Hétvégén a szombat lesz a te napod. Vasárnap már megint töröd a fejed…

IKREK

Nem lesz egyhangú a február vége, hiszen az utolsó napok izgalmas találkozást tartogatnak neked. A Nyilas Hold szerint nagy hatással lesz rád valaki, de nem kell egyből és kizárólag a szerelemre gondolnod. Inspirálóan hathat rád valaki úgy is, ha ebből nem alakul párkapcsolat. Pénteken, március első napján Vénusz, a Kis szerencse bolygója belép a Vízöntőbe, és szerencsét ígér neked. Ettől a hétvégéd is csodásnak látszik: tele leszel lelkesedéssel. Egyszóval a március a lehető legkedvezőbben debütál…

RÁK

Végre egy kedvedre való hétfő. Egy Hold–Merkúr-fényszög miatt a sors kegyeltjének érezheted magad. Napokon belül vége a februárnak, az utolsó napon ugyanakkor fontos találkozást mutat a Bak Hold. Ne ijedj meg az illetőtől – akkor sem, ha vonz, és akkor sem, ha taszít! A bolygók kedvező eseményeket szimbolizálnak. Szóval nincs okod félelemre. Március első hétvégéjén a szombat még óvatoskodással telik, vasárnap már a pénzügyeid és a kiadásaid optimalizálása köt le a Vízöntő Hold és Vénusz szerint…

OROSZLÁN

Ne csodálkozz, ha hétfőn otthon maradnak a gondolataid, és ettől nehéz lesz a munkádra koncentrálnod. Keddtől sokat javul a helyzet a Nyilas Holdnak köszönhetően: visszatér az a lendület, ami alapvetően jellemez téged. Ez február utolsó napjait kedvezően befolyásolja. Vedd ki belőle a lehető legtöbbet és legjobbat! Március első napján Vénusz átlép a Vízöntőbe, és szerelmet hozhat neked. Csak tőled függ, mennyire válik, válhat komollyá a találkozás. A szombat este néhány kérdésedre máris választ adhat.

SZŰZ

Jól tennéd, ha hétfőn figyelnél, ugyanis sok hasznos információ érkezik hozzád egy Hold–Merkúr-fényszög szerint. Február utolsó napján, csütörtökön magadra találsz a Bak Holdnak köszönhetően, ami kitart szombat estig. Ez arra jó, hogy hajthatatlanul, elszántan és szorgalmasan tedd a dolgodat. De a nagy hajtásban ne feledd, a munkát, a feladatokat élvezettel is végezheted! A hétvége felemásnak ígérkezik: szombaton még tart a fegyelem, de vasárnap már jóval fesztelenebbnek fogod érezni magad.

MÉRLEG

Valld be magadnak, hogy szeretnél túl lenni ezen a héten! A bolygók szerint márciusig kell várnod a testhez álló konstellációra. Addig nem lesz könnyű a saját dolgaidra koncentrálnod, mert valaki folyton jön, és tanácsot kér tőled. Ne menj át Teréz anyába, mert a végén még téged marasztal el a főnököd! Csütörtöktől a családod is téged akar. Pénteken este bolygód, a Vénusz átlép a Vízöntőbe, és kárpótol mindazért, amit az elmúlt napokban eltűrtél, toleráltál. Ettől a hétvégéd is szép lesz…

SKORPIÓ

Egy csodás Hold–Merkúr-fényszög hétfőn áldást szimbolizál. Élvezd ki, mert megérdemled. Február lassan búcsúzik, amit nem különösebben bánsz. Csütörtökön, a hónap utolsó napján változás veszi kezdetét: olyan emberekkel lesz dolgod, akik pókerarccal képesek kizárni az érzelmeket, ha teljesítményről van szó. Tanulhatnál tőlük. Pénteken Vénusz betoppan az otthonodba, ezért a hétvégéd a családról szól majd. Főleg vasárnap. A Vízöntő bolygók szerint aktuálissá válhat valamilyen ingatlanügy…

NYILAS

Február utolsó hetében a kedd és a szerda lesznek a kedvenc napjaid a Nyilas Hold és Jupiter szerint. Tanácsos lenne a nagyobb ügyeket ekkorra időzítened, mert csúcsformában leszel. Február utolsó és március első napjai hatékonyságot hoznak a Bak Holdnak köszönhetően. Meglepően jól tudsz koncentrálni, ami jogos elégedettséggel tölthet el. De nem szabad elbíznod magad. Hétvégén az otthonodat rendbe tehetnéd, vasárnap mozdulj ki a szabadba.

BAK

A hét első felében teszed a dolgod, de nem érzel semmi lelkesedést, ami téged csöppet sem frusztrál, hiszen bírod a monotonitást. Pontosan tudod, ez is átmeneti, múlandó. Február utolsó napján, csütörtökön jön el a te időd, amikor a Hold a Bakban jár. Ez végre kézzel fogható eredményeket hoz neked. Az is jó hír, hogy március első napjaira átviszed ezt a remek szériát. De ne feszítsd túl a húrt! Szükséged van pihenésre, töltődésre. Pénteken este Vénusz kilép a Bakból, ami kedvezően hat a pénzügyeidre.

VÍZÖNTŐ

Már a hét elejétől furcsa, pozitív izgatottságot érzel, ami folyamatosan fokozódik. Ez annak köszönhető, hogy pénteken, március első napján Vénusz, a Kis szerencse, a szépség és a szeretet bolygója belép a Vízöntőbe. Innentől jogosan szerencsésnek, szépnek és szerethetőnek fogod érezni magad. De előtte még hidegvért és higgadtságot kell magadra kényszerítened, és nem szabad kapkodnod. Elég, ha tudod, hamarosan jön a te időd. Szombat este egy Hold–Vénusz-együttállás az egekig repít téged…

HALAK

Mesésen indul a heted egy Hold–Merkúr-fényszögnek köszönhetően. Sajnos keddtől aggodalommal tölt el a jövő, pedig tudod, hogy felesleges törnöd a fejed, mert nem lesz jobb, vagy könnyebb. Ráadásul kibillensz az egyensúlyodból. Csütörtöktől visszanyered az optimizmusodat. Pénteken, március elsején Vénusz belép a Vízöntőbe, és kísértést szimbolizál. Ez két dologra int téged: 1. maradj a legális úton, és ne engedj a csábításnak, 2. pihenj sokat, hogy ne betegedj le! Vigyáznod kell most az egészségedre…