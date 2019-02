Ezért viselik rosszul a magányt a csillagjegyek

Kétségtelen, hogy a magányosság és az egyedüllét két teljesen különböző fogalom, ám hosszabb távon a magány az egészségnek sem tesz jót. A szinglilét nem mindenkinek való, jóllehet egyes csillagjegyek sokkal könnyebben viselik az egyedüllétet, mint a többiek. Számodra mi a fontossági sorrend? Mennyire viseled rosszul a magányt? S milyen okból nem szeretnél magadra maradni? Lássuk, mit mond a horoszkóp.

Kos

Kreatív, szabadszellemű éned társaságra vágyik, hiszen szórakozni, élvezni az életet meglehetősen nehéz magányosan. A társad megadja neked azt a kellő figyelmet, amire szükséged van, s a véleményed is fontos számára. Kos jegyűként a vezető pozíció való neked, így elengedhetetlen, hogy legyen valaki, aki kövessen téged. S fontos számodra a testi kapcsolat is.

Bika

Bika jegyűként nagyon erősen vágysz az érzékiségre, a testi érintésekre. Szereted, hogy a közeledben tudhatod a szerelmedet, akivel képes vagy órákon át kézen fogva sétálni. Az időbeosztásod ugyanakkor meglehetősen szoros, ezért olyan társra van szükséged, aki megteremti neked az otthon kényelmét, s akinek kiöntheted a lelked. Te nagyon rosszul viseled az egyedüllétet.

Ikrek

Ikrek jegyűként kettős személyiség bújik meg benned, ezért is lehetsz képes meglátni a világ csodáit. Szükséged van ugyanakkor valakire, akivel megoszthatod az ötleteidet, aki melletted van, támogat téged, és hisz az álmaidban. Kedves és kifejezetten intellektuális típus vagy. Nagyon szeretsz ismerkedni, beszélgetni, a magányt nem neked találták ki.

Rák

A Hold hatása alatt álló csillagjegyként titokzatos és érzéki vagy. Rák jegyűként te mindig kész állsz, hogy szeresd és támogasd a párodat. Olyan társra vágysz, aki értékeli, amit érte teszel, s mind fizikai, mint érzelmi értelemben viszonozza ezt. Ideális társad segít, hogy levezesd a feszültséget, amelyek érnek a mindennapokban. Te képtelen lennél egyedül élni.

Oroszlán

Oroszlán jegyűként kifejezetten kreatív típus vagy, kedveled a kalandot, s fizikai éned összhangban áll a szexualitásoddal. Olyan társ után epekedsz, aki hajlandó veled akár last minute utazásra is elmenni, de a hálószobában sincs ellenére a kísérletezés. Szeretnéd a szívedet és a lelkedet is megosztani a pároddal. Egyedül épp ezért éreznéd magad nagyon rosszul.

Szűz

Szűz jegyűként a lelked mélyén nagyon is romantikus alkat vagy. Legszívesebben a csillagos ég alatt piknikeznél a szerelmeddel. Ez persze nem jelenti, hogy szexuális téren ne lennél aktív, hiszen számodra is számodra az intim együttlétek. Igyekszel minél több időt tölteni társaddal az otthonod melegében, ami egy jó film megnézését éppúgy jelentheti, mint a közös vacsorát.

Mérleg

A Vénusz, a szerelem bolygójának uralma alatt állsz Mérleg jegyűként. Nem véletlen, hogy szereted a romantikát, a kalandokat, a szórakozást. Olyan társra vágysz, akinek nincs ellenére hajnali 5-kor felkelni, s megnézni veled a gyönyörű napfelkeltét vagy órákat sétálni a vízparton. Nem árt az óvatosság, mert hajlamos lehetsz rózsaszínben látni a világot, s a nem létező, fehér lovon érkező herceg után vágyakozni. Ha egyedül vagy, kiváló alkalom, hogy átgondold, mire is vágysz valójában.

Skorpió

A Skorpiót a szex istene vagy istennőjeként tartják számon. Tény és való, a kisugárzásod elképesztő, és a testi kapcsolat is nagyon fontos számodra. Könnyen érzéketlenné válhatsz, amikor nincs melletted társ. Olyan partnert keresel, akivel érzelmileg is teljesen egy hullámhosszon vagy, ha ez nincs meg, nálad komoly viszonyról szó sem lehet.

Nyilas

Nyilas jegyűként szereted a kalandot, és valójában nagyon könnyű veled kijönni. Ám nem könnyű olyan társat találnod, aki hozzád hasonlóan felfedezőtípus, s szereti a kihívásokat. Huzamosabb ideig is egyedül hajthatod álomra a fejedet, hiszen nem egyszerű olyan párra találnod, akiért sűrű időbeosztásodat hajlandó lennél enyhíteni, s ő támogat álmaid elérésében.

Bak

Bak jegyűként fontos a család, ám ugyanilyen fontos számodra a jövőkép is. Az első randi után már a hosszútávon gondolkodsz, függetlenül attól, hogy a másiknak milyen elképzelései vannak veled kapcsolatban. A flörtölés nem a te asztalod, így érdemes lenne néhány jótanácsot kérni a barátoktól: szerintük a kiszemelt társ csak játszadozik veled, vagy komolyak a szándékai?

Vízöntő

Vízöntő jegyűként intellektuális típus vagy, a jövődet illetően határozott elképzelésekkel rendelkezel. Szereted a társaságot, szívesen gondoskodsz a szerelmedről, akivel megvitathatod az aktuális eseményeket, s magad mögött tudhatod hosszútávú céljaid terén. Erősen foglalkoztat a jövő, ami bizony számodra is hozhat magányos időszakokat.

Halak

Halak jegyűként te lehetnél az örök álmodozó. Nagyon szereted, amikor levesznek a lábadról, s talán folyamatosan álmaid társát keresed. Együttérző, segítőkész vagy, ha olyan különleges személyre lelsz, aki lelki utad során is támogat téged, valójában az igazira találtál. A magány nem neked való, az egyedüllét könnyen depresszióssá tehet.

(via your tango)