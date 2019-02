Hétvégi szerelmi horoszkóp 2019. február 23-24.: Álmok, vágyak, szerelmek, csodák

Kos

A szerelem játék. Kos jegyűként legalábbis játéknak kellene tekintened a szerelmet ahelyett, hogy véresen komoly sportként tekintesz rá. Vedd sokkal lazábban a szerelmet ezen a hétvégén. Figyelem, ez nem azt jelenti, hogy ne tartsd be az ígéreteidet, hanem hogy ne legyél görcsös!

Bika

Bika jegyűként sokkal több szeretetet kellene most adnod a szerelmednek. Sokkal belsőségesebb viszonyra vágytok mindketten, de talán azt hiszed, ez a meghittség és belsőséges viszony nem megengedhető egy szerelmi kapcsolatban. Pedig épp ez az, ami valóban életben tartja a szerelmet.

Ikrek

Ikrek jegyűként valójában rengeteg eszközöd van, hogy izgalmassá és szeretettelivé tedd a kapcsolatodat a pároddal. Ezeket az eszközöket viszont nem mindig használod. A hétvégén érdemes néhány kreatív programjavaslattal élned, amelyek feldobják a kapcsolatotokat.

Rák

Rák jegyűként közös valóságotokat együtt teremtitek a szerelmeddel. Együtt alkotjátok meg a kapcsolatotok szabályait, és együtt alkotjátok meg azt is, hogyan éljétek az életeteket. Nem kell hagynotok, hogy ebbe a közös alkotásba bárki beleszóljon. Ez tényleg csak kettőtökre tartozik.

Oroszlán

Oroszlán jegyűként figyelj a szavaidra, mert azoknak most hatalmas teremtő ereje van. Figyelj arra is, hogy a szeretet és a boldogság szavait válaszd, amikor a szerelmi életedről beszélsz. Akkor is így kell tenned, ha szingli vagy, és ha még csak most válsz nyitottá a párkapcsolatra.

Szűz

Szűz jegyűként pontosan érzed, ki az, aki hozzád tartozik, és ki az, akivel kevesebb közötök van egymáshoz. Ez pedig segít, hogy megfelelően válassz és meghozz egy döntést a szerelmi életedről. Most érdemes azt a társat választanod, aki mellett mindig csillog a szemed.

Mérleg

Mérleg jegyűként úgy érezheted, megkopott a régi varázs, és valami most nem tökéletes a kapcsolatotokban. Ezeken az apró tökéletlenségeken azonban könnyedén javíthatsz. Ezeken az apró tökéletlenségeken most érdemes munkálkodnotok, amíg nem okoznak túl nagy problémát.

Skorpió

Skorpió jegyűként meg kellene vizsgálnod, hol tart a kapcsolatotok. Meg kellene vizsgálnod, a mostani szakaszban mire van szükségetek. Könnyen lehet, valójában mindketten pontosan ugyanarra vágytok, csak nem tudjátok ezt még megfogalmazni egymásnak.

Nyilas

Nyilas jegyűként hagyj magadnak időt a szerelemre! Hagyj magadnak időt, hogy a szerelmeddel legyél, ha most szerelmes vagy, és hagyj magadnak időt, hogy önmagaddal legyél, és megéld a magányodat, ha még nem találtad meg a párodat. Ezen a hétvégén valójában időre van leginkább szükséged.

Bak

Bak jegyűként úgy érezheted, letértél arról a szerelmi ösvényről, amelyen már olyan könnyedén haladtál. Vedd észre, ez csak egy lehetőség, hogy megváltoztasd a szerelmi életedet. Nem történt semmi baj, csak újratervezheted az irányt, amely felé tartottál.

Vízöntő

Vízöntő jegyűként most kell eldöntened, mit vársz az életedtől, mit vársz a szerelmedtől. A szerelmed szívesen alkalmazkodik hozzád, de közben téged az is szórakoztat, ha ellentmond neked. Ez pedig olyan kettősség, amelynek csak kevesen tudnak megfelelni.

Halak

Halak jegyűként te pontosan tudod, egyetlen mosollyal minden szerelmi problémát meg lehet oldani. Nincs olyan helyzet, amelyben ne segítene a mosoly. Nincs olyan helyzet, amelyet ne oldana meg, ha kedves vagy az emberekkel. Most legyél kedves a szerelmeddel, önmagaddal, és mindenki mással is!