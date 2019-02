Ez a csillagjegy a zodiákus királynője

Ahogyan az állatvilágban az oroszlán az állatok királya, úgy a csillagjegyek királynője (és királya) is az Oroszlán. Ő a született díva, akit egyszerűen nem lehet figyelmen kívül hagyni. A következő nyolc érv alátámasztja mindezt.

1. Az Oroszlán nő szórakoztató

Az Oroszlán nő még a legunalmasabb estét is képes feldobni csupán a megjelenésével. Nagyon vidám és optimista, tele pozitív életenergiával, így nem véletlen, hogy sokan keresik a társaságát, hiszen kifejezetten jó érzés a közelében lenni. Könnyen és szívesen társalog, nagyon szórakoztató csillagjegy.

2. Az Oroszlán nő lojális

Az Oroszlán nő számára talán a hűség, a lojalitás a legfontosabb emberi tulajdonság, mindegy, hogy barátságról, szerelemről vagy munkáról esik szó. Természetesen nemcsak elvárja a hűséget, ő maga is rendkívül megbízható, soha sem csapna be senkit, az ígéretét mindenkor maximálisan betartja. Sosem ígér olyasmit, amit ne tudna teljesíteni.

3. Az Oroszlán nő kreatív

Az Oroszlán nő sosem gondolkodik klisékben, rendkívül kreatív és mindig túl lát a határokon. Ismerősei gyakran értenek egyet abban, hogy az ő ötletei a legjobbak, ráadásul remek előadó, és nagyon meggyőzően érvel. Kitűnő vezető, magabiztos és sikeres vállalkozó válhat belőle.

4. Az Oroszlán nő ellenállhatatlan

Tény és való, ahol ő megjelenik, ott szinte megáll a levegő. A férfiakat mágnesként vonzza, és ezért még tenni sem kell. Ellenállhatatlan a megjelenése, a kisugárzása. A többi nő gyakran irigykedve, féltékenyen tekint rá, hiszen míg ők mindent megtesznek, hogy elnyerjék a férfiak elismerését, addig az Oroszlán nőnek talán még kisujját sem kell kinyújtania ugyanezért.

5. Az Oroszlán nő stílusos

Remek ízléssel rendelkezik, valójában királynői ebben is. Magasak az elvárásai, az Oroszlán nő mindenkor a minőséget választja. A gardróbjában egyetlen olcsó vagy silány minőségű ruhát sem találni, inkább kevesebb, de annál stílusosabb és ízlésesebb holmit vásárol magának. A megjelenése mindenkor kifogástalan, tökéletes és persze királynői.

6. Az Oroszlán nő intelligens

Az Oroszlán nőre igenis lehet azt mondani, hogy ő a „tökéletes csomag”, hiszen a vonzó külső intelligens belsőt takar. Amennyire vidám, humoros és stílusos, épp annyira okos is. A szíve mellett helyén van az esze is, még akkor is, ha első pillantásra sokan mást gondolnak róla.

7. Az Oroszlán nő igaz barát

Amellett, hogy mellette egyetlen pillanat sem unalmas, nagyon megbízható, remek és különleges barát is. Akik igazán közel állnak a szívéhez, hozzájuk mindenkor nagyon meleg szívvel áll, nagyon türelmes és segítőkész, nem mellesleg igazán nagylelkű. Szerencsésnek érezheti magát, akinek ő a legjobb barátja.

8. Az Oroszlán nő sikeres

Szereti a kihívásokat az életében, szeret küzdeni, és tenni a sikerért. Nem véletlen, hogy az Oroszlán az egyik legsikeresebb csillagjegy. Kitartó és elszánt, nála a határ a csillagos ég. Nem ismer lehetetlent, nagy álmokat sző, de azokat rendre meg is valósítja.

(via horoscope daily)