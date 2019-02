9 kristálytiszta jel, hogy öreg lélek lakozik benned

1. jel, hogy öreg lélek lakik benned: érettség

Öreg lélekként, légy akárhány éves is, jóval érettebbnek tűnsz a korosztályodnál. Téged egészen más dolgok érdekelnek, mint általában a többieket. Lehet, hogy már kisgyerekként is kilógtál a többiek közül, talán szüleid is értetlenül néztek rád, hogy a felnőtt társaságban jobban érzed magadat, mint a gyerekek között.

2. jel, hogy öreg a lelked: egyedüllét

Téged nem igazán foglalkoztat, mit csinálnak a többiek. Öreg lélekként szívesen töltöd egyedül az időt. Nem ismerkedsz könnyen, és vélhetően csak nagyon kevés barátod van. A nagyobb és harsány társaság szinte teljesen kimerít téged.

3. jel, hogy öreg lélek él benned: bölcsesség

Talán kicsit önzőnek, magadnak valónak tűnhetsz, mégis a nagylelkűség, az igaz szeretet, a bölcsesség és a tudás iránti vágy él benned, és motivál téged. Filozofikus alkat lehetsz, akit a mélyebben rejlő összefüggések sokkal jobban érdekelnek, mint az, hogy holnap milyen is lesz az időjárás.

4. jel, hogy sokszor reinkarnálódott a lelked: spiritualitás

Biztosan van egy érzékenyebb és spirituális oldalad. Öreg lélekként a béke és a szeretet mindennél fontosabbak lehet neked. Számodra különösen fontos az énidő, hogy azt tehesd, amit a szíved diktál. A benned rejlő bölcsesség újabb bizonyítéka, hogy mások mellett önmagadra is figyelsz.

5. jel, hogy öreg a lelked: halál

Pontosan tudod, hogy a halál az élet természetes velejárója. A halál gondolata ezért nem különösebben foglalkoztat téged, ahogyan nem tartasz az elmúlástól sem. Valahol a lelked mélyén tudod, hogy az élet mulandó, és folyamatos változások sorozata. Ami meghal, a természethez hasonlóan később újjászületik.

6. jel, hogy öreg lélek lakozik benned: elmélkedés

Öreg lélekként szinte folyamatosan gondolkozol, elmélkedsz magadban. Tanulsz mások és persze a magad hibáiból is. Nem várod, hogy mások oldják meg a problémáidat, teszel önmagadért, és mindig vállalod a felelősséget.

7. jel, hogy a lelked sokszor reinkarnálódott már: látásmód

Öreg lélekként egészében látod a világot. Nem veszel el a jelentéktelen apróságok tengerében. Olyan mintha madártávlatból tekintenél a világra, önmagadra, logikusan, átláthatóan gondolkozol.

8. jel, hogy nagyon öreg a lelked: anyagiasság

Téged nem igazán érdekel az anyagias világ. A pénz szükséges a megélhetésedhez, de döntéseidet sosem a pénz mennyisége szerint hozod. A gazdagság, a hírnév, vagy az, hogy minél drágább és feltűnőbb autód lehessen, téged nem igazán izgat.

9. jel, hogy öreg a lelked: egyszerűen csak „öreg” vagy

Nyugodt és kiegyensúlyozott vagy, nem véletlenül szeretnek veled lenni a többiek. Nem különösebben billensz ki az egyensúlyodból, történjen körülötted bármilyen bosszantónak tűnő esemény is. Öreg és tapasztalt lélekként inkább csak higgadtan veszed tudomásul, ami veled vagy körülötted zajlik.

(via higher perspective)