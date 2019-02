Ezek a csillagjegyek nagyon megérzik a Merkúr retrográdot

A bolygók hátráló mozgása általában feszültséggel, zavarral, félreértésekkel, káosszal jár. A Merkúr 2019-ben elsőként március 5-28. között végez retrográd mozgást, így amikor olyan furcsa érzések szállnak meg, hogy valami márpedig történni fog, arra ez lesz a magyarázat. A Merkúr júliusban és novemberben is hasonló hatást vált ki majd.

Az Ikrek nem találja a szavakat a Merkúr retrográd hatására

A Merkúr az Ikrek uralkodó bolygója, ezért érhető, hogy a bolygó hátráló mozgása alól te nem menekülhetsz. Kommunikációs téren verhetetlen vagy, de márciusban mintha elveszítenéd ezt a képességedet. Úgy érezheted, nem találod a megfelelő szavakat, mindent többször el kell ismételned, nem tudod olyan könnyen megértetni magad a többiekkel, mint általában. Fel a fejjel, ha időben felkészülsz erre az időszakra, nagy baj nem történhet.

A Rák érzelmi vulkán a retrográd Merkúr hatására

A Rák érzelmei alapból is nagyon hullámzóak, ám a retrográd Merkúr kitörő vulkánná változtat téged is. Amit mindeddig visszatartottál, az márciusban minden bizonnyal a felszínre tör, senki sincs biztonságban tőled. Érdemes lenne még időben tudatosítanod magadban, hogy a kimondott szavaknak bizony súlya van, s jobb lenne tízig számolnod, mielőtt bárkinek bármit is mondanál.

Az Oroszlán magába zárkózik a Merkúr retrográd hatására

Az Oroszlán kétségtelenül a partik királya, ám a Merkúr mozgása az ő viselkedésére is kihat. Ne lepődj meg, ha márciusban, tőled teljesen szokatlanul kerülöd a rivaldafényt, jobban szeretsz a háttérben maradni, úgy érzed magadban, hogy most rövid szünetet kell tartanod. Érdemes élned a lehetőséggel, hiszen az időszak végén ismét a régi önmagad leszel, készen arra, hogy belevesd magad a legfényesebb bulikba.

A Szűz pihen a retrográd Merkúr időszakában

A Merkúr uralkodó bolygója a Szűznek is, ezért a retrográd Merkúr időszakában különösen szükséged van pihenésre, hiszen ha görcsösen próbálod megoldani a dolgokat, annak nem lesz jó vége. Érdemesebb lenne pár lépést hátrálnod s onnan szemlélni a problémákat, ezzel a módszerrel tudsz csak elérni oda, ahova szeretnél. Az előtted tornyosuló feladatok most zavarónak tűnhetnek, ám a belsődben megbújó tenni akarással mindezt könnyedén elsimíthatod.

A Mérleg sem tudja kezelni az érzelmeket a retrográd Merkúr hatására

A Merkúr retrográd mozgása nem engedi, hogy érzelmeidet elrejtsd, valamilyen módon azok biztosan utat törnek maguknak. Mérleg jegyűként mindenképpen igyekezz kontrollálni az érzéseidet, ne hagyd, hogy minden meggondolatlanul kitörjön belőled. Szakíts időt, hogy megismerd önmagadat, mert így ismerheted fel a benned forrongó érzéseket. Légy minél tudatosabb, és készülj fel a problémásabb időszakra. Most még nem késő.

A Vízöntő másként tekint a világra a retrográd Merkúr hatására

A retrográd Merkúr hatására te is nagyon feszültté válsz. Vízöntő jegyűként azt érezheted, hogy semmi sem úgy sikerül, ahogy szeretnéd, ám ezt csak te látod így. Attól, hogy a problémák legapróbb részleteit nem látod, még nem jelenti, hogy rosszul alakulnának a dolgaid. Próbáld másik nézőpontból szemlélni az életedet, a veled történő eseményeket. Ennek az időszaknak számodra pontosan ez a legfontosabb feladata.

(via awareness act)