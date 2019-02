Kínai horoszkóp: ezt ígéri a Disznó éve a szerelemben

A kínai horoszkóp leginkább a 12 állatjegyről ismert (Patkány, Bivaly, Tigris, Nyúl, Sárkány, Kígyó, Ló, Kecske, Majom, Kakas, Kutya, Disznó), ám minden jegyhez hozzárendelik az ősi kínaiak által számon tartott öt elem (Föld, Víz, Tűz, Fa, Fém) egyikét. 2019. február 5-én kezdődött el a Disznó éve, amely 2020. január 24-ig tart. Ha pontosabban akarunk fogalmazni, az ide év a Föld Disznó éve, mely az előrejelzések szerint békés, harmonikus, bőséges időszaknak ígérkezik, s szerelem terén is több kedvező, mint szerencsétlen fordulatot ígér. Nos, számodra mit hoz a Disznó éve?

Ez a jegyed a kínai horoszkóp szerint

A következő táblázat a születési éveket tartalmazza. Keresd ki a születési évednek megfelelő csillagjegyet. Mivel a kínai holdújév általában valamikor január és február között kezdődik és ér véget, így ha bármely év elején születtél, érdemes ellenőrizned a kínai horoszkóp szerinti csillagjegyedet.

Patkány: 2008, 1996, 1984, 1972, 1960

2008, 1996, 1984, 1972, 1960 Bivaly: 2009, 1997, 1985, 1973, 1961

2009, 1997, 1985, 1973, 1961 Tigris: 2010, 1998, 1986, 1974, 1962

2010, 1998, 1986, 1974, 1962 Nyúl: 2011, 1999, 1987, 1975, 1963

2011, 1999, 1987, 1975, 1963 Sárkány: 2012, 2000, 1988, 1976, 1964

2012, 2000, 1988, 1976, 1964 Kígyó: 2013, 2001, 1989, 1977, 1965

2013, 2001, 1989, 1977, 1965 Ló: 2014, 2002, 1990, 1978, 1966

2014, 2002, 1990, 1978, 1966 Kecske: 2015, 2003, 1991, 1979, 1967

2015, 2003, 1991, 1979, 1967 Majom: 2016, 2004, 1992, 1980, 1968

2016, 2004, 1992, 1980, 1968 Kakas: 2017, 2005, 1993, 1981, 1969

2017, 2005, 1993, 1981, 1969 Kutya: 2018, 2006, 1994, 1982, 1970

2018, 2006, 1994, 1982, 1970 Disznó: 2019, 2007, 1995, 1983, 1971

Szeretnéd tudni, mi jellemző a kínai horoszkóp szerinti jegyedre? Ezen az oldalon elolvashatsz minden részletet.

Ezt ígéri a Disznó éve a szerelemben

Patkány

Patkány jegyűként úgy tűnik, a szingliléttel kell beérned az idén. Mindez valójában annak köszönhető, hogy még nem állsz készen az igazán komoly kapcsolatra, és arra sem, hogy hosszútávra tervezz. Amint ez tudatosul benned, úgy töltesz egyre több időt az elmélkedéssel. Jóllehet legbelül nyitott lennél a szerelemre, arra vársz, hogy rád találjon, te még nem eredsz a nyomába.

Bivaly

Bivaly jegyűként bár az elmúlt év meglehetősen gyümölcsözőnek bizonyult a romantika terén, idén nem lesz ilyen szerencséd. Túl görcsösen keresed a boldogságot, miközben elfelejted, ki is vagy valójában. Előbb-utóbb rájössz, mindent figyelembe véve, jóval fontosabb önmagad megtalálása, ám az ehhez vezető út a Disznó évében még nem lesz zökkenőmentes.

Tigris

Úgy érzed, mintha a világ a feje tetejére állt volna. Tigris jegyűként komoly veszteségekre, és számtalan bosszúságra számíthatsz a Disznó évében. A szerelmi életed tele lesz kihívásokkal, s vélhetően nem érzed majd elsődlegesnek, hogy újra és újra próbálkozzál ezen a téren. Az, hogy jól indul az év a szerelem terén, ne töltsön el bizakodással, hamarosan fordulhat sajnos a kocka.

Nyúl

Hosszabb ideje úgy érezheted már, hogy Nyúl jegyűként te alkalmatlan vagy a szerelemre. Azon vagy, hogy rájöjj, mi is lehet a hiba. Éppen ezért fontos, milyen irányba mozdulsz el. Ha hagyod, hogy az éntudatod irányítsa az életed, összetört szív jellemzi a Disznó évét. Jobb lenne, ha észrevennéd: a dolgok sosem azok, mint első pillanatra látszódnak. Adj magadnak egy esélyt…

Sárkány

Tény és való, Sárkány jegyűként igazán erős egyéniség vagy, ám légy felkészülve, mert valaki belép az életedbe, és alaposan összekuszálja. Lehet, hogy most úgy gondolod, erre még nem készültél fel, ám igazság szerint éppen a szerelemre van most a legnagyobb szükséged. Ne zárkózz be, engedd, hogy az események változtassanak meg téged.

Kígyó

Homályos egyelőre, milyen szerelmi életre számíthatsz Kígyó jegyűként hosszútávon, ám azt nem árt fejben tartanod, mielőtt szerelmes leszel, hogy inkább tarts némi szünetet. Az elmúlt évek arról szóltak, hogy egyik kapcsolatból mentél a másikba, most itt az ideje egy kis szusszanásnak. Ha túlpörögsz, soha nem tudod megtalálni életed párját.

Ló

Jóval több dologgal tudsz foglalatoskodni, mint gondolnád, ami nagyszerű, ha tudod, milyen irányba kell elmozdulnod. Azzal viszont Ló jegyűként nem számolsz, hogy váratlan események is történhetnek veled. Szereted, amikor kézben tarthatod az életedet, és két lábbal a földön állsz. Ha párkapcsolatban vagy, nem árt kicsivel több figyelmet fordítanod a párod igényeire is.

Kecske

Ha azt mondanánk, 2019 valódi kihívásokkal teli év lesz számodra, azzal elbagatellizálnánk a dolgokat. Az idei esztendő, vagyis a Föld Disznó éve a csillagjegyek közül benned hagyja a legnagyobb nyomot. Kecske jegyűként, amikor bekopogtat hozzád a szerelem, munkatársad érzéseit nem kellene viszonoznod. Jönnek a csábító lehetőségek, de gondold végig, mire is vágysz igazán.

Majom

Ha jól kezdődött számodra az idei év, légy nyugodt, ennél sokkal jobban folytatódik majd szerelmi ügyek terén. Majom jegyűként olyasvalaki hódítja meg a szívedet, akiről nem is gondoltad volna. Amiről eddig álmodoztál, valóra válik, egyszóval minden nagyszerűnek tűnik idén. A jövőd soha volt biztatóbb, ám utad során nagy horderejű kérdéssel is meg kell majd birkóznod.

Kakas

Frusztrációt és stresszt jelenthet inkább számodra a Föld Disznó éve. Kakas jegyűként, bár többen is érdeklődnek irántad, egyikükkel sem jön össze a párkapcsolat. Nem vagy biztos most benne, mit és hogyan csinálj. Nem pozitív, és nem negatív eredményre számíthatsz, hanem éppenséggel unalmasakra. Idén a legjobb formádat kell hoznod, hogy túljuss ezen a fura időszakon.

Kutya

Kutya jegyűként ne siettesd a dolgokat, hagyj időt mindenre. A múltban könnyelműen ugrottál fejest a kapcsolatokba, ám ez a mostani időszakban teljesen lenullázza a lehetőségeidet. Egyszóval dőlj hátra és csak pihenj. Nem neked kell mindenáron az első lépést megtenned, hagyd, hogy minden úgy történjen, ahogyan a szerelemben történnie kell.

Disznó

Disznó jegyűként 2019 a te éved, éppen ezért hidd el: most minden neked dolgozik. Elképzelhető, hogy nem tudsz olyan sok időt a szeretteiddel tölteni, mint szeretnél, de ők biztosítanak arról, hogy minden a legnagyobb rendben van. Valaki, aki tetszik neked, különlegessé teszi számodra a Föld Disznó évét. Várd ki a legjobb lehetőségeket.

(via awareness act)