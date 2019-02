Ez az 5 szerencseszimbólum a te életedet is megváltoztatja

A szerencse bevonzására, erősítésére számos szimbólum ismert világszerte, a többség hisz benne, hogy a szerencsét spirituális eszközökkel, rituálékkal befolyásolni lehet. Íme öt jó szerencsét hozó jelkép, amelyről úgy tartják, megváltoztatja az életet. Válassz egyet közülük… és legyen valódi, jó szerencséd!

1. szerencseszimbólum: a lótuszvirág

A lótuszvirág az ókori Egyiptom, az ősi és a jelenkori India szent növénye. Elsősorban a keleti vallásokban a tisztaság, a felvilágosodás, a megújulás és újjászületés szimbólumaként tartják számon. Nem véletlenül, hiszen ötvözi magában a négy őselemet (tűz, víz, föld, levegő), amelyből az emberi test is fölépül. A lótusz a mélyben gyökerezik, szára felfelé igyekszik, áttör a vízen, a gyönyörű és illatos virág a napfényben fürdőzve, a felszínen, sőt néha a víz fölött lebeg. Ahogy a lótuszvirág is képes a sötét, iszapos vízből kiemelkedni, úgy te is képe lehetsz az életed legnehezebb pillanataiban helytállni. Kitartásra ösztönöz, hiszen megmutatja, a sötét, problémákkal terhes világból, a legreménytelenebbnek tűnő helyzetből is ki lehet emelkedni, egyben megteremtheted magadban a harmóniát, a békét.

2. szerencseszimbólum: a szkarabeusz bogár

Az egyiptomi fáraók szent amulettje, a szent szkarabeusz nem más, mint a galacsinhajtó bogár: táplálékát, amelyről mindig a hím gondoskodik, a trágyadombról szerzi be. A szkarabeuszt a Napisten (Khepera/Khepri) egyik megjelenési formájának tartották, mivel a nap legforróbb időszakában jelenik meg, galacsinjait pedig mindig keletről nyugatra görgeti. Nevének hieroglif jegye születést jelent, s a felkelő napot ábrázolja. Az egyiptomi halotti kultusz is visszavezethető e különleges rovarokra, az újjászületés szent állataként tartják számon, amely megtestesíti a Nap győzelmét a sötétség felett. Az élők azért viseltek szkarabeuszt ábrázoló amulettet, mert hittek annak óvó hatalmában, hogy elűzi a bajokat, a betegségeket, a rossz szellemeket, s egészséget, jó szerencsét hoz a viselőjének.

3. szerencseszimbólum: a makk

Hallottad már a mondást, miszerint makkból lesz a tölgy? Nos, ez pontosan így igaz. A makkot már az ősi görög kultúrában és a druidák idejében is istenítették. A tölgyfa a görög mitológiában Zeusz fája, éppen ezért bármi, ami a fához köthető, szent, isteni és varázslatos. A druidák a nyári napforduló idején, minden év június 21-én tölgyfaünnepet tartottak. A makkról azt tartják, hosszú életet garantál, és megóv mindenféle bajtól. A katonák régen nem hiába hordták a ruhájuk zsebében, abban bízva, hogy megvédi őket a villámokkal és a gonosz energiákkal szemben. A makk amellett hogy védőamulett, szerencsehozó és hosszú életet ígérő kabalaként is ismert. Egyesek ablakpárkányon tartják, hogy védelmet nyújtson a ház minden lakójának.

4. szerencseszimbólum: a vörös denevér

Ázsiában a vörös denevér a jó szerencse szimbóluma, ábrázolhatják egymagában, párosan vagy ötödmagával. Kínában a denevért jelentő „fu” szó, azonos a „jószerencse” jelentésű szóval, így a boldogság, a szerencse, a hosszú élet és a tudás szimbóluma is. A két denevér (shuang fu) dupla szerencsét jelent, míg ha öt denevért jelenítenek meg, az öt áldást jelképezi: jó szerencsét, bőséget, termékenységet, becsületességet és a hosszú életet.

5. szerencseszimbólum: a kerék

A kerék, amelyet általában nyolc küllővel ábrázolnak, a növekedés és jó szerencse szimbóluma. Nem véletlen, hogy a tarot kártyában a szerencsekerék vagy sorskerék (melynek elsődleges üzenete: semmi sem tart örökké, egy ciklus véget ér, majd új kezdődik el) jele nem más, mint a kerék. A buddhizmusban a sorskerék annak megértésében segít, hogy a problémák, a nehézségek nem tartanak örökké. Egyúttal arra is emlékeztet, hogy a bölcs ember tisztában van, az ereje saját magában rejlik, s nem a külső tényezőkre kell támaszkodnia.

