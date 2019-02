Napi horoszkóp 2019. 02. 21.: Ma csak az segít, ha vidám maradsz

Csak annyit kellene tenned, hogy ma megnézed a helyzetek fonákját is. Figyeld meg, egy-egy nehéz helyzet azonnal nevetségesen egyszerűvé válik, amint változtatsz a nézőponton, és a fonákját veszed szemügyre. Valójában nem is kell mást tenned egész nap, mint folyamatosan változtatgatni a nézőpontodat.

A gyerekednek el kellene mondanod, mennyire szereted, és mennyire fontos neked. Mindegy, hány évesek a gyerekeid, ma ezt kell hallaniuk tőled. Ha unokáid vannak, nekik is elmondhatod mindezt, és a szüleidnek is elmondhatod, mennyire szereted őket. De a legfontosabb, hogy ezt a gyerekeiddel közöld.

Rák

Ki kellene lépned a múlt árnyékából, a múlt szorításából. Most arra lenne a legnagyobb szükséged, hogy túllépj a múltban történteken. Ez talán nem is annyira egyszerű. A múlton túllépned most az segít, ha megfigyeled, mi van most, mi van a jelen pillanatában. Ez már a jelen.

Még több horoszkóp Rákoknak:

