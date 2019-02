Ezeknek a csillagjegyeknek inkább bosszúságot hoz a Halak hava

A Kos feszült és nyugtalan a Halak havában

Kedves Kos! Most különösen enerváltnak érezheted magadat, ami felfoghatsz tél végi kimerültségnek is, de inkább annak tudható be, hogy ez a hónap igencsak kimeríthető lehet. Uralkodó bolygód, a Mars Valentin-napon lépett a Bikába, azóta lassít és megfontoltságra késztet téged. Valahogy minden zavaros és kiszámíthatatlannak tűnik a Halak havában, még sincs okod a szomorkodásra. Fordítsd ezt a négy hetet önmagadra, az önismeretre, a pihenésre, hiszen márciusban jön a Kos hava – és a te időd.

Az Oroszlán nem érti az érzelmeit a Halak havában

Kedves Oroszlán! Most biztosan magadat sem érted, és talán megfogalmazni sem tudod a benned kavargó érzéseket. A Halak havában hiperérzékenységgel reagálsz mindenre, önmagadhoz képest is nagyon könnyen megbántódhatsz apróságoknak tűnő dolgokon. Ez a hónap az átalakulás időszaka számodra. Gondold végig, mitől lenne érdemes megválnod, mi az, amin változtatnod kéne. Nem érdemes fölösleges aggódnod a pénz miatt, ez a rázósabb hónap is elmúlik egyszer. A tavasszal együtt te is kivirulsz, és újra az optimista önmagad leszel.

A Nyilas önmagába fordul a Halak havában

Kedves Nyilas! Rád nem lehet mondani, hogy zárkózott, befelé forduló típus lennél. A Halak havában mégis inkább a háttérben maradsz, valahogy nem vágysz most a nyilvánosságra. Ne lepődj meg, ez az időszak az önmagadra figyelésre késztet. Márpedig önmagadra csak akkor tudsz figyelni, ha egyedül vagy és gondolkodsz. Ne ijesszenek meg a mély érzések, nincs veled semmi baj, egyszerűen ez a hónap a „fészekrakás” ideje. Gondold ki, mit és hogyan szeretnél a továbbiakban, hiszen tudod, ez az év a te éved. Nagyszerű lehetőségek, szerencsés fordulatok várnak még rád.

