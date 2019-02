Melyik csillagjegy a legszerencsésebb? Kiderül a horoszkópból

Kos

Uralkodó bolygód, a Mars a háborúk szimbóluma is, ami ugyanakkor nem jelenti, hogy Kos jegyűként küzdelmekkel teli életed lenne. Tény és való, minden versenyt meg akarsz nyerni, amihez kellően okos és elszánt is vagy. Az is biztos, törekvéseidet támogatják a csillagok, így az életed nagyon boldogan alakul – persze, ha nem önmagaddal harcolsz.

Bika

Úgy tűnik, az élet mindig kínál valami meglepőt a számodra. Bika jegyűként. Talán te nem is tekintesz magadra úgy, mint akit igencsak támogatnak a csillagok a sorsútján. Az ugyanakkor bizonyos, te képes vagy minden nehézségen túllépni, ezért valójában nincs is igazán szükséged a szerencsére, mert te magad vagy a saját szerencséd kovácsa.

Ikrek

Ikrek jegyűként őszintén szólva nem lehet állítani, hogy mindenkor melletted lenne a szerencse. Az élet számtalan akadályt és kihívást tartogat neked, a valódi boldogságért nagyon sokat kell tenned. Jó hír, hogy a kíváncsiságod, az információéhséged mindig túljuttat a nehézségeken, és valójában a szerencse támogatása nélkül is remekül boldogulsz az életedben.

Rák

Talán nem is tudsz róla, pedig Rák jegyűként te vagy az egyik, akit igazán támogat az élet. Az Égiektől valódi áldást kapsz a sikerhez, a boldogsághoz. Még ha adódnak is nehéz időszakok az életedben, a megérzéseidet követve mindig a helyes és útra lépsz. Érzékenységednek köszönhetően pontosan tudod, milyen értékeket kövess az életedben.

Oroszlán

Oroszlán jegyűként kellő bölcsességgel és elszántsággal rendelkezel ahhoz, hogy tudd, nincs miért aggódnod az életedben. Vidám és optimista természetednek köszönhetően pozitívan tekintesz a lehetőségeidre, és mindent meg is teszel a céljaidért, a boldogságod érdekében. Neked négylevelű lóherére sincs szükséged, hogy valóban szerencsésnek érezhesd magadat.

Szűz

Szűz jegyűként valahogy a boldogság mindig egy kicsit távolabb van, hogy elérhesd. Talán úgy érzed, az élet rád több nehézséget ró, mint a többiekre, de hidd el, ez okkal történik. Neked van a legerősebb vállad a csillagjegyek között, te cipeled a legtöbb terhet. A küldetésed, hogy megtapasztald a nehézségeket, és fejlődj általuk. Valójában te vagy a legszerencsésebb, mert számtalan lehetőséget kapsz a lelki fejlődésre.

Mérleg

Mérleg jegyűként te vagy az örök optimista, és az élet igen gyakran megadja neked mindazt, amire a szíved mélyén vágysz. Nem meglepő, hiszen uralkodó bolygód, a Vénusz a kis szerencse bolygója is, így neki köszönhetően még a rosszabb napokon is elkerülnek a kellemetlenségek. Nos, nincs okod panaszra, hiszen téged is támogat a szerencse.

Skorpió

Skorpió jegyűként hajlamos vagy negatívan látni a helyzeted, pedig igazság szerint te nagyon is szerencsés csillagzat alatt születtél. Neked valójában nem is kell olyan nagy erőfeszítést tenned a sikerért, szinte maguktól az öledbe pottyannak a lehetőségek. Szóval, ha pozitívra cserélnéd a gondolkodásodat, azt vennéd észre, bámulatosan sikeres és boldog az életed.

Nyilas

Nyilas jegyűként kétségtelenül te vagy az egyik legboldogabb csillagjegy. A szerencse szülötte is lehetnél, hiszen uralkodó bolygód, a Jupiter a nagy szerencse planétájaként támogat és segít téged az életedben. Optimistán tekintesz magadra, a lehetőségeidre, a kihívásokra, te vagy az, aki a citromból limonádét készít, így édesítve meg mindennapokat.

Bak

Bak jegyűként vezetésre, irányításra születtél, nem véletlen, hogy az akadályok, a nehézségek téged találnak meg először. Szinte eltakarítod az utat a többiek előtt, de nem bánod, hiszen képes vagy könnyedén kezelni a kihívásokat. Nagyon tudatos és elszánt vagy, nem véletlen, hogy végül mindig szerencsésen valósítod meg a céljaidat.

Vízöntő

Vízöntő jegyűként megérdemled a nagy és forró öleléseket. Mégis, röviden és gyorsan elintézed még akkor is, amikor igazán boldog vagy. Annak ellenére, hogy az élet sosem igazságtalan veled, hajlamos lehetsz harcolni és küzdeni. Persze tény és való, te még a balszerencsés időszakokban sem futamodsz meg a kihívások elől, és sosem adod fel.

Halak

Halak jegyűként a Neptunusz mellett téged is a Jupiter bolygó támogat. Előbbi különleges megérzéseket, sejtelmességet ad neked, míg utóbbi egyenes úton vezet téged is a szerencséhez. Hidd el, csak rajtad múlik, hogy mennyire boldog és elégedett vagy az életedben. A csillagoktól minden támogatást megkapsz ehhez.

