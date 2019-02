Heti holdhoroszkóp 2019. február 20-26.: Most szabadulj meg mindentől

Ezen a héten fogy a Hold. Tudtad, hogy ez kitűnő időszak a selejtezésre, a takarításra, a méregtelenítésre, a fogyókúrázásra? Természetesen nem muszáj 0-24-ben pakolnod, bőven elegendő, ha csak némi időt szánsz a következő napokban arra, hogy átválogatod a ruháidat, a fölöslegessé vált cipőket, a papírjaidat, bizsukat, elhasznált sminkcuccaidat. Dobj ki mindent, ami már nem kell, óriási energiákat szabadíthatsz fel.

SZERDA – február 20.: A tegnapi teliholdat követően ma már fogy a Hold, ami a Szűz jelében hatékonnyá teszi a takarítást, a selejtezést. Egészen biztos, hogy belső indíttatásod is van ilyesmire. Kérdés, szakítasz-e időt rá. Ha belenézel a fiókjaidba, tuti, hogy találsz sok olyan holmit, ami csak a helyet foglalja. Vajon csinálsz helyet az újnak?

CSÜTÖRTÖK – február 21.: A mai nap kiválóan alkalmas hajfestésre, hajvágásra, dauerolásra, gyantázásra, peelingre, arcradírozásra, testradírozásra. Bármelyiket is ütemezed mára, hatékonyságot fogsz tapasztalni. Délután a levegős Mérlegbe lépő Hold azt javasolja, ma szellőztess egy nagyot, és minden plédet, díszpárnát, takarót rázz ki!

PÉNTEK – február 22.: A pénteket azért várod, hogy lazíthass. De érdemes délután még kicsit takarítani, szellőztetni. Utána egy alapos arctisztítást követően tápláló arcpakolással kényeztetheted a bőrödet. Vagy még jobb, ha este elmész táncolni. Még tart a farsangi időszak, és a vidám Mérleg Hold bulizni csábít. Tőled függ, mit választasz.

SZOMBAT – február 23.: A hideg idő ellenére beütemezhetnél mára egy kisebb kirándulást vagy hosszabb sétát a friss levegőn, persze csak akkor, ha valóban élvezni tudod a szabadságot. A Mérleg Hold ugyanis érzékeny, és semmit sem szeret, amit ráerőltetnek. Neked sem esik jól ma semmi, amit muszáj megtenned. Szóval csak olyasmit válassz, ami jólesik testednek, lelkednek egyaránt.

VASÁRNAP – február 24.: Ma már a Skorpióban jár a Hold, ez bármilyen vizes tevékenységet segít és támogat. Vasárnapra érdemes ütemezni a mosást, a növények öntözését, de megmoshatod a hajadat, vehetsz ülőfürdőt, úszhatsz, szaunázhatsz, teázhatsz. Teheted ezt otthon, vagy mehetsz erre specializálódott, profi helyre: fürdőbe, uszodába, teaházba.

HÉTFŐ – február 25.: Hétfő a Hold napja, ez annyit jelent, hogy ma bármelyik jegyben is jár, érdemes kimosni a ruhákat, megöntözni a szobanövényeket. Ez ma a vizes jegyben (a Skorpióban) járó Hold szerint duplán aktuális. Közben ne csak kívül hidratálj, hanem belül is, tehát ha teheted, igyál minél több folyadékot. Ne feledd, tested mintegy 60 százaléka víz, ami izzadással, vizelettel és a lélegzettel is folyamatosan csökken.

KEDD – február 26.: A Nyilasban járó Hold lelkesítően hat rád, viszont a hétköznapi dolgokért még ma sem tudsz igazán lelkesedni. Keress olyan célt, ami nem szokványos! Lehet, hogy valamilyen sport, egy magasztos ügy, a jótékonykodás hoz ma igazán lázba. Ezt csak te tudhatod, de abban biztos lehetsz, hogy a Nyilas Hold segít megtalálni ezt.

