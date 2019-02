Ez a 3 csillagjegy a Halak havának legnagyobb nyertese

A Rák varázsszőnyegen utazik a Halak havában

Kedves Rák! Az előtted álló hetekben valóban úgy érezheted, mintha csodák történnének veled. Valójában most teljesen mindegy, hogy izgalmas asztrológiai iskolába iratkozol be, vagy csak szó nélkül lelépsz pár napra a pároddal, az életkedved soha nem látott módon szárnyal. Talán nem is igazán érzed most a talajt a lábad alatt, annyira boldog vagy. A Halak havában lépj ki a komfortzónádból, merészkedj olyan területre, ahol sosem jártál még korábban. Repülj, mintha varázsszőnyegen utaznál. Figyelj a megérzéseidre, és kövesd a szíved hangját. Megéri.

A Skorpió szenvedélye fellobban a Halak havában

Kedves Skorpió! Végre ismét a régi önmagad lehetsz, hiszen újra fellobban a benned élő szenvedély. Kreatív energiáid olyan erősek lehetnek, hogy magad is meglepődsz, micsoda művész él a lelkedben. Most különösen vágysz az alkotásra. Engedd szabadjára a fantáziádat, bontakoztasd ki az elnyomott alkotó erőt. Ne lepődj meg azon sem, ha a szerelmi életed szikrája is lángra lobban. Éld meg a lelki és a testi szerelmet a Halak havában. Figyelj önmagadra is, fogadd el és szeresd, aki vagy. Megérdemled a valódi érzelmeket, az igaz szeretetet. Éld át, tapasztaltad meg a valódi kreativitást.

A Halak végre önmagára talál a Halak havában

Kedves Halak! Eljött a te időd. A Halak havában minden rólad szól. Most valódi önmagadra találhatsz, a csillagok támogatnak a céljaidban. A kisugárzásod egészen egyedi, bujkál benned valami titokzatosság, amivel nagyon erősen vonzod a környezetedet. Mindenki téged akar, mindenki rád kíváncsi. Ünnepeld a születésnapodat nagy társaságban, nem fogod megbánni. Az érzelmek tengerében úszhatsz, add át magad bátran az áramlásnak. Kirobbanó formában vagy, tele energiával, vágj bele a vágyaid, az álmaid megvalósításába. Remek lehetőségeket kínálnak ehhez a csillagok.

