Ilyen férfi illik hozzád a horoszkóp szerint

A Kos nő – játékos férfi

Mivel Kos jegyűként te magad is imádsz játszani és kalandozni, olyan társra van szükséged, aki méltó és izgalmas partner a játékban. Nem baj, ha kreatív a fantáziája, hozzá penge reflexei vannak, és máris nyert ügye van nálad! Az ilyen férfi mellett sosem fogsz unatkozni. Persze, ő sem melletted.

A Bika nő – figyelmes férfi

Bika jegyűként szereted a nyugalmat, a kiszámíthatóságot, ezért téged csöppet sem zavar, ha pároddal csak otthon lazultok. Az persze elvárható, hogy az ideális férfi intelligens és nagyon figyelmes legyen, az sem baj, ha büszkeséget érez melletted. És cukin néz ki szemüvegben.

Ikrek nő – szórakoztató férfi

Ikrek jegyűként imádod a társaságot, a változatos programokat, éppen ezért számodra rémesen unalmas, amikor valaki könnyen kiismerhető. Olyan férfi illik igazán hozzád, aki bár néha türelmetlennek tűnhet, szívében kedves és megértő. Nem mellesleg ő is társasági ember, és szívesen mozdul ki a négy fal közül.

Rák nő – szuper édes férfi

Rák jegyűként nagyon érzékeny típus vagy annak ellenére, hogy két lábbal állsz a földön, és határozottan képviseled az álláspontodat. Mivel nagyon véded a szívedet, nehogy összetörjék, eleinte nem könnyen nyílsz meg. Olyan társ kell neked, aki törődik veled, hozzád hasonlóan érzékeny és megbízható.

Oroszlán nő – támogató férfi

Oroszlán jegyűként te vagy az, aki, folyton a társaság középpontjában szeretne lenni. Imádod az elismerő pillantásokat, jól érzed magadat, amikor a többiek figyelmesen hallgatják a mondandódat. Neked nem vetélytársra van szükséged, hanem valaki olyanra, aki a háttérből támogat, és persze mindenki másnál jobban szeret.

Szűz nő – könnyed férfi

Szűz jegyűként te sosem rejted véka alá a véleményedet. Időnként meglehetősen kritikusan fogalmazol, de melletted szól, hogy önmagadat sem kíméled. Néha hajlamos lehetsz kicsit túlgondolni a dolgokat, ezért hozzád olyan férfi illik, aki rugalmas, és könnyedén elengedi a füle mellett a megjegyezéseket.

Mérleg nő – sármos férfi

Mérleg jegyűként talán te vagy a legelbűvölőbb nő a csillagjegyek között. Szereted a társaságot, de a többiek is szeretnek a közeledben lenni. Elvárod, hogy társad hozzád hasonlóan szórakoztató, kedves, vonzó és sármos férfi legyen. Az is biztos, hogy a többiek szemében ti lesztek az álompár.

Skorpió nő – szexi férfi

Skorpió jegyűként erős benned a szenvedély, nem mellesleg nagyon szexi típus vagy. Titokzatosságod vonzó a férfiak szemében, ugyanakkor a hűség talán mindennél fontosabb számodra. Olyan férfi illik igazán hozzád, aki feltételek nélkül szeret téged, nem mellesleg hozzád hasonlóan érzéki és romantikus, a hálószobában pedig valódi lepedőakrobata.

Nyilas nő – rugalmas férfi

Nyilas jegyűként imádod az új dolgokat, az utazást és a kalandokat, ezért hozzád pontosan ilyen könnyed és rugalmas férfi illik. Nem hezitálsz sokat, spontán döntesz, szereted a változásokat, a kihívásokat. Tény és való, melletted nem lehet unatkozni. Az izgalmat, a vidámságot párodtól is elvárod.

Bak nő – zenész férfi

Bak jegyűként két lábbal állsz a földön, rendkívül gyakorlatias típus vagy, néha talán túlzottan is praktikus tudsz lenni. Melléd mindenképpen olyan férfi illik, aki tökéletesen kiegészít téged, művészi látásmódja téged is új irányba vezet, olyan világ nyílik meg előtted, amelyről korábban talán nem is feltételezted, hogy létezik benned.

Vízöntő nő – érzelmes férfi

Vízöntő jegyűként kétségtelenül te lehetnél a zodiákus zsenije, az érzelmek terén viszont már nem igazán tudod magadat elengedni. Könnyen lehet, eleinte soknak tűnhet egy olyan férfi, aki kimutatja, kimondja az érzelmeit, mégis érdemes esélyt adnod neki, hiszen ezzel a melegséggel benned is új távlatokat nyit meg.

Halak nő – művész férfi

Halak jegyűként te magad is művészlélek vagy, de legalábbis rajongsz a művészetekért, ezért egy olyan férfira, aki maga is alkotó – lényegtelen, melyik művészeti ágban –, csillogó tekintettel nézel fel. Ketten együtt bámulatosan inspiráljátok és támogatjátok egymást céljaitokban, a művészi kifejező készségben.

(via popsugar)