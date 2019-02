Vigyázz! A mai 10 milliószoros nap nagyon más

A tízmilliószoros napok a buddhista filozófiához, valláshoz kapcsolódnak. A hívek Buddha életének legfőbb eseményeire emlékeznek ezeken a különleges energiájú és jelentőségű napokon. Minden évben négy tízmilliószoros napot ünnepelnek a buddhisták.

A Nagy Buddha ünnepek a 10 milliószoros napok

A tibeti Nagy Buddha ünnepeket nevezik tízmilliószoros napoknak. A tibetiek ezeken a különleges ünnepnapokon a jó cselekedetekre, a segítségnyújtásra, az együttérzésre, a könyörületre, a pozitív gondolkodásra helyezik a hangsúlyt.

Az év első tízmilliószoros napján, amely a Chotrul Dühen, a tibetiek Buddha csodáira emlékeznek. 2019. február 19-én ugyanakkor a telihold erejét is erősen érezheted. Telihold napján az energiák százszorosan hatnak, ugyanakkor nem feltétlenül jót jelent ez a nap. A telihold feszültséget, türelmetlenséget hoz magával. Sokan meglehetősen rosszul alszanak ezen a napon. Ma a kívánságok valóban különleges erővel hatnak, ugyanakkor a bosszúság, az idegeskedés, a türelmetlenség is hatványozódik. Telihold idején sajnos a balesetekre is nagyobb az esély. Az óvatosság, a körültekintés most még fontosabb, mint más napokon. Viszont a jókívánságok, a megbocsátás ereje is óriási mértékben erősödik fel ma.

Az év második tízmilliószoros napján, a Saka Dawa Düchen, Buddha születésnapját ünneplik, amely náluk egyúttal a megvilágosodás napja is. 2019-ben ez a nap május 18-ra esik.

Az év harmadik tízmilliószoros napján, amely a Chokhor Düchen, azt az eseményt elevenítik fel a buddhisták, amikor Buddha visszatért a tanításhoz, követőit beavatta a Négy Nemes Igazság tanába. Ekkor forgatta meg a először a Dharma, vagyis az Igazság kerekét. Az év harmadik tízmilliószoros napját 2019-ben július 6-án ünnepelik.

Míg az év negyedik tízmilliószoros napja, a Lhabad Düchen, amely napon a legenda szerint Buddha az istenek birodalmába látogatott. Édesanyjának meghálálta, hogy hozzásegítette a Szamszárából, vagyis a lét örök körforgásából való megszabaduláshoz. Ez a nap 2019-ben november 18-án lesz.

Az év első 10 milliószoros napja február 19.

Ma légy nagyon éber, légy minél tudatosabb. Próbáld meg elengedni a stresszt, a feszültséget. Az első kívánságod lehet éppen ezért, hogy „ma nyugodt és kiegyensúlyozott vagyok”. Törekedj a békére, hiszen, amit ma kívánsz, visszaszáll rád is. Légy önzetlen és segítőkész, mert sosem tudhatod, honnan érkezik számodra a segítség. Mosolyogj ma minél többet, a mosoly örömmel tölti fel a lelkedet.

Tégy ma jó dolgokat. Nem kell nagy tettekre gondolnod, az is bőven elég, ha átadod a helyedet a buszon, a metrón. Adj némi aprót ma egy koldusnak. Légy őszinte önmagaddal, és persze másokkal is. Bocsáss meg magadnak, és mindenki másnak is. Minden jó és minden rossz is visszaszáll rád – nem tudhatod honnan, ahogyan azt sem, hogy mikor. Már csak emiatt is gondolkodj, érezz és cselekedj pozitívan.

A mai nappal nemcsak örömet csempészhetsz a napodba, de elindíthatsz valami újat, valami sokkal jobbat, mint amiben részed volt eddig. A telihold energiája segíti az elengedést. Engedd el, amire nincs már szükséged, így teremthetsz helyet az újnak.

A mai nap a teremtés napja. Ugye, élsz a különleges lehetőséggel?