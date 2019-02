Mit látsz a képen először? Izgalmas részletet árul el a személyiségedről

Tanulmányok igazolják, a különböző személyiségtípusok más és más részletre figyelnek fel ugyanazon a képen. Ugyanaz a rajz eltérő benyomást tehet rád, mint például a párodra, a szüleidre, esetleg a gyermekeidre. Könnyen lehet, egészen más részlet ragadja meg az ő figyelmüket, miközben számodra valami más sokkal fontosabbnak tűnik.

A személyiségedtől, a tudattalanodban rejlő információktól ugyanis nagyban függhet, milyen részleteket pillantasz meg először az adott képen. Szemed valójában a teljes képet látja, agyad mégis csak bizonyos részleteket képes felfogni az első pillanatban. De éppen ebben rejlik a valódi mélység, és ez az, ami a valóban rád jellemző tulajdonságokat hozza a felszínre. Ebből az egyszerű személyiségtesztből most újabb izgalmas információt tudhatsz meg önmagadról. A feladat most is csak annyi, hogy válaszolj a kérdésre: mit látsz először a képen? Fontos, hogy az első benyomásra, érzésre figyelj.

Ezt árulja el a személyiségedről, ha fákat látsz a képen

Ha a fákat láttad meg először a képen, úgy tűnik, végtelen mennyiségű energiával rendelkezel. Nem gondolkozol hosszasan, könnyedén és spontán döntesz. Nagyon szeretsz utazni, így úton vagy, amikor csak teheted. Te valóban mindenkor készen állsz, hogy új helyeket, új embereket és kultúrákat ismerj meg. Szereted a változatosságot, azt sem bánod, ha kiszámíthatatlan az életed. Az is biztos, neked nincs két ugyanolyan napod, hiszen mindig tudsz valami újat, valami mást csempészni az életedbe.

Ezt fedi fel a személyiségedről, ha a férfi arcát láttad meg először a képen

Nagyon rendezett életet élhetsz, ha a férfi arca rajzolódott ki előtted először. Olyan személyiségtípus lehetsz, aki alaposan átgondolja a döntéseit, könnyelműen, hirtelen ötletből sosem választanál a lehetőségek közül. Mindenkor gondolsz a holnapra, fontos számodra a stabil és kiszámítható jövő. Lehet, sokan úgy látják, túlzottan is unalmas és egyhangú az életed. Te nem így gondolod. Pontosan azért gondolkodsz előre, hogy soha ne érjen váratlanul semmilyen probléma. Bebiztosítod magad a legnehezebb időszakokra is.

Ezt árulja el rólad, ha a Napot láttad meg először a képen

Képes vagy egyetlen dologra összpontosítani, ha a Napot láttad meg a képen először. Mindig van valamilyen igazán fontos cél, ami a szemed előtt lebeg. Nem szórod szét az energiákat, mindig arra fókuszálsz, amit meg akarsz valósítani. Pontosan ezért nincs előtted elérhetetlen akadály, hiszen minden erőddel azon dolgozol, hogy megvalósíthasd az álmaidat. Összeszedett vagy, nagyon is jól tudod, milyen értékek mentén haladj, és hogyan építsd fel tudatosan az életedet.

(via bright side)