Napi horoszkóp 2019. 02. 19.: Ma tedd magasabbra a lécet!

Nem mindig találod meg a valódi okokat az események mögött, amelyek veled történnek. Kedden az lenne a legfontosabb, hogy megkeresd ezeket a valódi okokat. Ha megtalálod a valódi okokat, könnyű lesz változtatni is rajtuk, és az okok következményein is.

Bak

Fontos megtalálnod a harmóniát a teljesítménykényszer és az engedékenység között. Ma magadtól is csak annyit követelj meg, amennyit mástól is megkövetelsz. Magaddal is legyél olyan kedves, mint másokkal. Magadat is vedd körül azzal a szeretettel, amivel másokat veszel körül.

