Heti angyalhoroszkóp 2019. február 19-25.: Az intuíciót erősítik most az angyalok

Kos

Haniel arkangyal segít neked, hogy jobban érzékeld a körülötted zajló folyamatokat a héten. Az ő segítségével erősebbekké, megbízhatóbbakká válnak a megérzéseid, és így könnyebben felkészülhetsz a rád váró eseményekre. Most mindenképpen érdemes hallgatnod a belső hangodra.

Bika

Őrangyalod mindig melletted áll, de ezen a héten különösen erősen hallhatod az üzeneteit. Most érdemes angyalkártyát húznod, vagy meditációban összekapcsolódnod az őrangyaloddal. Érdemes úgy alakítanod a napjaidat, hogy legyen időd az őrangyaloddal való beszélgetésekre is.

Ikrek

Gábriel arkangyal megmutatja neked, hogyan csempészhetnél sokkal több mókát és könnyedséget az életedbe. Talán túl komolyan veszed a dolgokat, és talán túlgörcsölsz egy feladatot. Gábriel arkangyal segítségével most sokkal egyszerűbb lesz a dolgod.

Rák

Metatron arkangyal feltölt téged energiával, ha kéred. Ő az az arkangyal, aki segít neked, hogy mindig legyen elég energiád és erőd a mindennapi feladatokhoz. Ha most a tavaszi fáradtság jeleit veszed észre magadon, fordulj azonnal Metatron arkangyalhoz egy kis pluszenergiáért.

Oroszlán

Raziel arkangyal átsegít téged a nehézségeken. Ezt a hetet úgy éled meg, mintha két világ között lebegnél. Most választanod kell a két világ között, de ez a választás nem is olyan egyszerű. Ebben a folyamatban lesz segítőd Raziel arkangyal, aki megmutatja a lehető legjobb döntést.

Szűz

Zadkiel arkangyal olyan ügyesen intézi a dolgaidat, hogy észrevétlenül is megoldhatsz néhány nagyobb feladatot. Sőt! Most talán a barátaidnak is a tudtodon kívül segítesz. Ezen a héten csak annyit kell tenned, hogy követed a belső hangodat, és arra mész, amerre Zadkiel arkangyal vezet téged.

Mérleg

Sámuel arkangyal megkeresi a legjobb lehetőségeket a héten, de neked kell ezeket a lehetőségeket felismerni. Te vagy az, akinek meg kell látnia a lehetőséget abban, amit Sámuel arkangyal mutat. Legyél ezen a héten sokkal kreatívabb, ha lehetőségekről van szó, nem mellesleg figyelj a megérzéseidre is.

Skorpió

Sandalfon arkangyal most azon munkálkodik, hogy az életednek új ritmust találj. Úgy tűnik, az életed kiesett a számodra kényelmes és megszokott ritmusából, és szükséged van, hogy ismét megtaláld a saját rendszeredet, azt a rendszert, amelyben minden a helyére kerül. Kérd máris az arkangyali segítséget.

Nyilas

Rafael arkangyal a gyógyítás angyala most meggyógyít a tél okozta betegségekből, hogy egészségesen és erős szervezettel várhasd a tavaszt. A tavasz csupán karnyújtásnyira van tőled, ezért nem érdemes betegen belevágnod az életed tavaszi átszervezésébe.

Bak

Azrael arkangyal vigasztalón átölel, és feloldja az elszalasztott lehetőségek miatt érzett feszültségedet. A héten talán többször is arra jössz rá, hogy az idő elszaladt veled, és már nem hozhatod vissza a múltat. Ezt az érzést is Azrael arkangyalnak érdemes átadnod.

Vízöntő

Zsofiel arkangyal vidámmá és felszabadulttá teszi a hetedet. De be tudsz-e engedni az életedbe ennyi vidámságot és felszabadultságot? Most érdemes megkérned Zsofiel arkangyalt, hogy segítsen neked elfogadni a jó dolgokat, a boldogságot és az örömet.

Halak

Jeremiel arkangyal felemel a földről, és segít a szárnyalásban. Ha úgy érzed, beleragadtál a fizikai világ illúziójába, egyszerűen csak hívd Jeremiel arkangyalt, aki megmutatja, hogy valójában egy lélek vagy, aki emberi megtapasztalásokat gyűjt magának.