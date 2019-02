Ennek a 3 csillagjegynek nagyon izgalmas hete lesz

A Rák hangulata egészen csodás lesz a héten

Kedves Rák! Igazán vidám és kihívásokkal teli hét vár rád. Most valóban győztesnek érezheted magadat, hiszen nagyon régen éreztél ilyen önfeledt örömet, mint mostanában. Az előző hetekben volt időd önmagaddal, a lelkeddel törődni, most ennek a figyelemnek és tudatosságnak a gyümölcsét arathatod le. Ha teheted, kelj útra, légy szabad és független, egyébként is rád férne már néhány nap szabadság. Hová utaznál a szíved szerint? Pakold össze a holmidat, és indulj. Nem bánod meg.

A Skorpió új oldalát mutatja meg a héten

Kedves Skorpió! Vége a téli álomnak, a bezárkózásnak. Kint ragyog a Nap, már érződik a levegőben a tavasz illata. Lépj ki a magányból, a kuckódból, mert talán az év legizgalmasabb időszaka vár most rád. Megérdemled, hogy te lehess a középpont, hogy minden rólad szóljon. Kisugárzásod felerősödik, szóval, ne lepődj meg, ha mindenki a te társaságodat keresi. Kreatív energiáid szárnyalnak, repülj velük, bontakoztasd ki magadat. Mutasd meg, mire vagy képes, most valóban bármit megvalósíthatsz. Ugye, élsz a lehetőséggel?

A Halak bámulatosan magabiztos a héten

Kedves Halak! Először is boldog születésnapot, hiszen a Nap a jegyedbe lépett, kezdődik a Halak hava, ami számodra óriási lehetőségeket ígér. Most a csillagok is téged támogatnak, hogy valóra válthasd az álmaidat. Talán sosem érezted magad ennyire magabiztosnak és határozottnak. Meg is lehet rá most minden okod, hiszen igazán szerencsésnek érezheted magadat. Milyen célokat tűztél, milyen fogadalmakat tettél 2019-re? Mi az, amire valóban, a szíved legmélyén vágysz? Itt a lehetőség, hogy megvalósítsd.

(via elite daily)