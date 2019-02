Ezeket a hibákat követi el a Szűz a párkapcsolatában

A Szűz tehát erősen hiszi, hogy a boldogság csakis rajta múlik. Ez a hozzáállás érhető tetten ragyogó mosolyában, a csillogó szemeiben. Olyan partner mellett érzi jól magát, aki nyitott, aki szívesen jár társaságba, aki szívesen tölti vele az idejét, és aki a párkapcsolatban azt szeretné, ha mindig minden jól működne. Miközben a Szűz nagyon szívesen segít másoknak, gyakran úgy érzi, őt nem értékelik kellőképpen. Ilyenkor pedig meglehetősen kötekedős természetűvé válik. S vajon milyen tipikus hibákat követ el a párkapcsolatában? Íme az öt legjellemzőbb.

1. A Szűz nehezen fogadja el, ha partnerét hidegen hagyja a tradíció

A Szűz ragaszkodik a gyökereihez, éppen ezért nehezen viseli, amikor partnere számára ugyanez nem fontos. Erősen kötődik a tradíciókhoz, a hagyományokhoz, a kultúrához, és ha párja másként gondolkodik erről, az nagyon erősen kihat a kapcsolatra is. Lehet bármennyire is szerelmes a Szűz, képtelen hosszabb távon olyan társ mellett kitartani, akivel ezen a téren különböznek a nézeteik.

2. A Szűz hajlamos ráakaszkodni a párjára

Érthető, amikor a Szűz szerelme nem ismer határokat, ám ha ez az érzés betölti a napja minden pillanatát, az már gondokat is okozhat nála. Közös programot csinálni, együtt tölteni a szabadidőt a kedvesével egy dolog, ám teljes mértékben ráakaszkodni a másikra már nem az igazi. Ő ugyanis hajlamos figyelmen kívül hagyni, hogy társának is szüksége lehet a személyes térre, ami valójában mindkettőjük számára elengedhetetlen a kapcsolat stabilitása szempontjából.

3. Amikor dühös, a Szűz meggondolatlanul vagdalkozik a szavakkal

Bár nem könnyen veszíti el az önuralmát, ám kontrollt a Szűz már nem tud ilyen könnyen tartani a kimondott szavai felett. Nem szeret vitába bonyolódnia a párjával, hiszen ez nála azzal is jár, hogy olyasmit is kimond, amit utólag nagyon megbán. Jobban járna, ha tompítaná mondanivalóját még akkor is, ha a kapcsolat már nem úgy működik, ahogyan kellene.

4. A Szűz túlvállalja magát a párkapcsolatban

Mindenki szeretné, ha szeretnék. S mindegyikünk igyekszik odafigyelni a társára, gondját viselni, törődni vele. A Szűz azonban abba a hibába esik, hogy nem veszi figyelembe, hol húzódnak a határai. Könnyen tesz olyan ígéreteket – általában az izgalom hevében –, amelyeket később egyszerűen képtelen betartani. Ami miatt aztán gyötri a lelkiismeret-furdalás.

5. A Szűz a saját kárára köt kompromisszumot

Kedves szavakkal könnyedén le lehet őt venni a lábáról. A Szűz éppen ezért időnként egyszerűen nem tud nemet mondani, vakon követi partnere óhaját, ám ez nem szokott jól elsülni. Ilyenkor pedig megbántva érzi magát, míg a partnere nem tudja, mi a baja. Lehet, hogy nem okolja mindezért a párját, vagy nem is várja el tőle, hogy megértse problémáját. Ám nem ártana, ha különbséget tudna tenni a beleegyezés és a kompromisszum között.

(via bold sky)