Heti pénzhoroszkóp 2019. február 18-24.: Megérdemled a pénzt, megérdemled a bőséget

Kos

Kos jegyűként észre kéne venned, hogy talán nem a legjobb tanácsadók vesznek körül téged. Vagy legalábbis nem abban hallgatsz rájuk, amiben valóban kéne. A héten fontold meg, kitől milyen tanácsot fogadsz el, és kinek milyen véleményét hiszed el. Nem mindenki ért ahhoz, amiről beszél.

Bika

Bika jegyűként sokkal többet engedhetnél meg magadnak pénzügyileg, mint amennyit most mersz. Sokkal nagyobb lábon élhetnél, ami már csak azért is jó lenne, mert így – paradox módon – még több pénz áramolna hozzád. Egy hétig tegyél egy próbát, ne kuporgasd, költsd el a pénzedet.

Ikrek

Ikrek jegyűként számolnod kell ezen a héten néhány váratlan kiadással. Érdemes már előre tartalékolnod, hogy ne okozzon nagyobb problémát, amikor ezek a kiadások megjelennek az életedben. Ne most költsd el az összes félretett pénzedet, és ne most akarj nagy befektetésekbe belevágni. Most okosan kell költened.

Rák

Rák jegyűként talán menekülsz a gondolattól, hogy reálisan szemléld a pénzügyeidet. Ezt a menekülést azonban nem érdemes tovább csinálnod. Ha a héten bátran szembenézel a valódi anyagi helyzeteddel, talán magad is meglepődsz, hogy mennyivel egyszerűbb és jobb dolgod van, mint gondoltad.

Oroszlán

Oroszlán jegyűként egy merész álmodat szeretnéd most megvalósítani, és azt hiszed, nincs hozzá elég pénzed. Pedig van. Illetve nem is kell hozzá annyi pénz, amennyit szeretnél. Könnyen lehet, valójában már ezen a héten tehetnél ezért az álmodért, amihez sokkal kevesebb pénzre lesz szükséged, mint amennyid van.

Szűz

Szűz jegyűként mindig pontosan annyi pénzed van, amennyi kell. Ez pedig különös trükköt tesz lehetővé. Ha mindig annyi van, amennyi kell, megemelheted az igényszintedet. Igényelj többet, vágyj többre, és figyeld meg, ahhoz is megérkezik-e minden eszköz, ami csak szükséges.

Mérleg

Mérleg jegyűként gondold végig: mitől éreznéd úgy, hogy valóban gazdag vagy? Meg fogsz lepődni, mert amikor belegondolsz ebbe, könnyen kiderülhet, ezt már most is megengedheted magadnak. Bőségteremtő befektetésként vedd meg, amitől igazán gazdagnak éreznéd magadat!

Skorpió

Skorpió jegyűként, ha valóban többre vágysz, ne mondj nemet a kínálkozó lehetőségre. Sőt! Az lenne a legjobb, ha most minden lehetőségre igent mondanál. Tegyél egy próbát! Mondj igent, és figyeld meg, mi történik, amikor hagyod, hogy az életedet az igenek vezessék a nemek helyett.



Nyilas

Nyilas jegyűként ezen a héten ajándékozd meg a szeretteidet. Talán nem is vetted észre, de akkor érzed magadat igazán gazdagnak, amikor ajándékokat vásárolsz. A legjobb ajándék pedig, amit a szeretteidnek most adhatsz, az időd és a figyelmed. Ez az a két dolog, amelyből végtelen gazdagsággal rendelkezel.

Bak

Bak jegyűként tekinthetnél teljesen máshogy is a pénzügyeidre. A hiány helyett figyelhetnél a lehetőségeidre. Figyelhetnél arra, mi mindent engedhetsz meg magadnak, és figyelhetnél arra , hogy már mi mindent elértél. Ha arra figyelsz, ami van, még többet kapsz majd.

Vízöntő

Vízöntő jegyűként ne add föl az álmaidat. Valaki arról akar meggyőzni, hogy rosszul választottad meg a céljaidat, de neked nem kellene engedned abból, amit megálmodtál. Persze akkor talán hihetsz neki, ha épp arról akar meggyőzni, hogy merj nagyobbat álmodni a jelenlegi céljaidnál.

Halak

Halak jegyűként hidd el, igazán bátor vagy. Tudom, nem így gondolsz magadra, és talán kevesen látják benned ezt a bátorságot, de ezen a héten könnyedén rájöhetsz, hogy valójában sokkal bátrabb vagy, mint ahogy gondoltad. Valójában a pénzügyekben is bátran kockáztass, mert ez most kifizetődik.