Így töltik a nyugdíjas éveket a csillagjegyek

A Kos

Az aktív és lelkes Kos idősebb korában sem mond le a mozgás öröméről. Ha pedig valamilyen betegség mégis megakadályozná a rendszeres sportban, mindent megtesz, hogy mielőbb felgyógyuljon. Az életereje viszi őt előre. Ő az, aki igencsak hajlamos elfelejteni, hogy teste már nem úgy működik, mint húszévesen.

A Bika

Bika nyugdíjas éveiben végre önfeledten élvezi az anyagi gazdagságot. Mindent, amiért egész életében nagyon sokat dolgozott. Viszont az is igaz rá, hogy az évek alatt összekuporgatott vagyonát nem szívesen osztogatja másoknak. Az is biztos, ő a legelégedetlenebb, a legpesszimistább típus, ha az idős korát nélkülözésben kell élnie.

Az Ikrek

Az Ikrek idősebb korában sem feledi a barátokat. Sőt, minél több a szabadideje, annál szívesebben rendez összejöveteleket a szeretteinek. Párjával szinte folyamatosan úton lesz, ő mindent bepótol, amire fiatalabb éveiben nem jutott ideje a munka mellett. Ha valaki örömmel tekint a nyugdíjas évekre, az biztosan az Ikrek.

A Rák

A Rák a legérzékenyebb csillagjegy, és ez a tulajdonsága idősebb korában sem változik. Ő a tökéletes nagyi vagy nagyapa, aki örömmel gondoskodik az unokákról, alig várja, hogy a családdal tölthesse az idejét. Süt-főz, mindent megtesz, hogy boldognak láthassa őket. Végtelenül szomorú lenne, ha egyedül kéne töltenie az idős éveket.

Az Oroszlán

Az Oroszlán is fáradhatatlan típus. Idősebb korában sem képes lepihenni, neki folyamatosan csinálnia kell valamit, különben megöli az unalom. Az életét tökéletesnek érzi, és rendkívül büszke mindenre, amit elért a fiatalabb éveiben. A betegség, az ágyhoz kötöttség nagyon megviseli őt, mert kifejezetten rosszul viseli az ilyen jellegű korlátokat.

A Szűz

A Szűz idősebb korában is a saját napi rendje, a megszokásai szerint él. A figyelmét a legapróbb részletek sem kerülik el, ezért ő az apróbb dolgoknak is nagyon tud örülni. Ha boldog a házassága, ő a legszerethetőbb csillagjegy, aki élvezi a nyugdíjas, lazább éveket. Nyugdíjas éveiben is nagyon vigyáz a testi épségére, az egészségére.

A Mérleg

A Mérleg számára a családi élet a legfontosabb idősebb korában. A legrosszabb, ami vele történhet, ha egyedül, társ nélküli éli az életét. Ő biztosan mindent megtesz, hogy párra találjon, hiszen őt a szeretet, az őszinte érzelmek vezetik és éltetik. Szeretteinél neki sem léteznek fontosabb értékek.

A Skorpió

Ha a Skorpió minden harcát megnyerte, elérte az élete céljait, örömmel tekint a nyugdíjas évekre. Az is biztos, élete minden jelentős pillanatára pontosan emlékszik, őt idősebb korában sem lehet legyőzni. A lelke viszont sosem öregszik, a szabadság, az önállóság egész életében a legfontosabb értéknek számít.

A Nyilas

A Nyilas idős éveinek védjegyét minden bizonnyal a bölcs tanácsok, javaslatok jelentik majd. Ösztönösen adja a kiváló ötleteket a fiatalabbnak valójában bármilyen témában. Idősebb korára sem veszít optimista életszemléletéből, a társasága kifejezetten szórakoztató, hiszen kifogyhatatlan az elképesztő és megunhatatlan történetekből.

A Bak

A Bak pontosan olyan, mint az érett bor. Minél idősebb, annál értékesebb. Persze idősebb korában sem tud majd lazítani, a munka, a feladatok számára mindig elsőbbséget élveznek, de az biztos, hogy sokkal inkább képes élvezni és értékelni az életét, mint fiatalabb éveiben. Bölcsessége, a belőle áradó életszeretet egyszerűen ragadós.

A Vízöntő

A Vízöntő sosem fogja magát elég idősnek érezni ahhoz, hogy meg ne tanuljon autót vezetni – ha korábban nem tette –, vagy beiratkozzon iskolába, tanfolyamra, esetleg jógaórákra járjon. Sosem ismerné be, hogy ő is öregszik, hogy fölötte is eljárt az idő. Örök fiatal marad a lelkében, aki idősebb korában sem unatkozik, hiszen mindig felfedez valami újat.

A Halak

A Halak idősebb éveiben a hobbijának, a kreativitásának él. Ekkor élheti meg valódi önmagát, hiszen kirepült a család, nem függ senkitől és semmitől, végre azt teheti, amit a szíve diktál. Azok a Halak viszont, akik nem tudták a céljaikat fiatalon megvalósítani, vélhetően szomorúan és elégedetlenül élik a nyugdíjas éveiket.

(via horoscope daily)