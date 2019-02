Így bánnak a pénzzel a csillagjegyek

1. A Kos a trendi appok híve

Kos jegyűként a csillagjegyek „harcosának” számítasz, s az egyik legfontosabb kihívás, amibe belevághatsz, az a pénzügyi biztonság megteremtése. Fontos számodra a biztos háttér, amihez komoly segítséget jelenthetnek mobiltelefonra letölthető költségvetés-kezelő, megtakarítást elősegítő alkalmazások. A jövőbeli céljaid felé vezető út a legújabb appokkal már szinte ki is van kövezve.

2. A Bika először elemez, utána költ

Bár a makacs természeted idegesítő lehet a környezeted számára, Bika jegyűként a pénzügyek terén valódi szakembernek érezheted magadat, hiszen komoly elemzéseket végzel a tranzakciók előtt. Iratkozz fel a kedvenc márkáid hírleveleire, nehogy lemaradj a legjobb akcióikról. Ha pénzügyileg épp nem állsz a legjobban, mindenképpen érdemes lenne lefaragni a kiadásaidból, vagy megválni pár fölösleges holmitól.

3. A pontgyűjtő kártyák az Ikreknek való

Ikrek jegyűként te is imádsz nyerni, ami megmagyarázza, miért lelkesedsz a pontgyűjtő kártyák, akciók iránt. Mindig készen állsz a kalandra, így nagy hévvel veted bele magad a repülőtársaságok, a szállodák törzsutasprogramjába, hiszen így jóval egyszerűbben juthatsz el a vágyott egzotikus országba. Nem árt a kiadásaidat féken tartani. Hasznosnak bizonyulhat egy olyan applikáció, amivel a napi költéseidet nyomon követheted, hiszen kár lenne, ha éppen Ázsiában derülne ki, hogy kiürült a bankszámlád.

4. A Rák másodkézből vásárol

Rák jegyűként keményen megdolgozol a pénzedért, ezért százszor is meggondolod, mire költesz. A bolhapiacokat, a használtruha-boltokat neked találták ki, hiszen így nemcsak megtakarítasz, de jó érzéssel tölt el, hogy a bútoroknak, a ruháknak „újabb esélyt” adsz. Az adósságok miatt sosem szégyenkezel, inkább egyeztetsz a bankoddal a tartozás átütemezéséről, és otthonról viszed az ebédet a munkahelyedre, avagy mellékállást keresel egy kis pluszjövedelemért.

5. Az Oroszlán a pénzügyek királya

Ismered Madonna Anyagias lány című dalát? Nem mellesleg hozzád hasonlóan ő is Oroszlán jegyű… Pénzügyeidet szereted kordában tartani, így olyan költségvetés-kezelő applikációra lenne szükséged, amelynek segítségével pontosan látod, mi történik a „zsebedben”. Ha azt veszed észre, hogy a fizetésed felét éttermi vacsorákra költöd, nem ártana picit visszavenni a fényűzésből. Próbálj kevesebb pénzből kijönni, ehhez olvasd el a polcokon porosodó „Hogyan gazdagodjunk meg?” tematikájú könyveidet.

6. A Szűz keményen hajt a pénzéért

Nem titok, ha Szűz jegyűként valamit nagyon szeretnél, minden követ megmozdítasz, hogy megszerezhesd. Jóllehet nem a legnagyobb spórolók közé tartozol, tudod, miként juthatsz pénzhez, ha a bankszámlád épp lenullázódik. Megtalálod a módját, hogyan bánj okosan a pénzzel, hogy újra egyensúlyba hozhasd magadat, neked valóban minden képességed adott, hogy mindez sikerüljön. Ha mégis elakadnál a pénzügyek dzsungelében, érdemes szakember segítségét kérned.

7. A Mérleg imádja, amikor jó üzletet köthet

Mérleg jegyűként imádod a luxust, de egyúttal szereted a „nagy üzleteket” is. Te lehetnél a kuponok királya, avagy királynője, hiszen nálad senki sem ért jobban a leértékelésekhez, az akciókhoz. Viszont éppen a leárazásoknál esel abba a hibába, hogy olyasmit is megveszel, amire nincs is szükséged, pusztán azért, mert olcsón kínálták. Tudatosítsd magadban, mi az, amire valóban szükséged van, és ne ess az olcsó áruk csapdájába. Az sem baj, ha pontosan annyit mutatsz kifelé, mint amennyi a bankszámlád egyenlege.

8. A Skorpió pénzügyi önállóságra vágyik

Miközben a Skorpióként a legrejtélyesebb csillagjegynek számítasz, pénzügyi szokásaidat már korántsem fedi olyan nagy misztikum. Szisztematikus vagy a pénzügyek terén, pontgyűjtő hitelkártya lapul a zsebedben, valósággal utazol a törzsvásárlói kártyákra. Ha adósságba kevered magadat, igyekszel minden lényeges információt begyűjteni, hogy a lehető leggyorsabban kilábalj a mélypontról. A külvilág felé ugyanakkor az már sejtelmesnek tűnhet, miként tudod magad ennyire függetlenné tenni anyagilag.

9. Nem fél kockázatot vállalni a Nyilas a jutalom reményében

A te poharad mindig félig teli van, hiszen Nyilas jegyűként örök optimista vagy, bizakodó a pénzügyek terén is, így abban az esetben sem habozol befektetni, amikor pedig az kockázatosnak tűnik. Az életed változásaihoz jól alkalmazkodsz, így neked mindenképpen érdemes már jó előre gondolnod a nyugdíjas éveidre is. Nemcsak azért, hogy az idősebb éveidet utazással tölthesd, hanem azért is, hogy már most bebiztosítsd magadnak a valóban nyugodt éveket.

10. A hidegvérű Bak

Bak jegyűként talán mindenki másnál komolyabban veszed a pénzügyeidet, a megtakarítás számodra különösen fontos, s ragaszkodsz a jól bevált, működő módszerekhez. Táblázatkezelő programban remekül nyomon követed a kiadásaidat, és persze azt is, hogyan is állsz pénzügyileg a jelen pillanatban. Jól teszed, ha a bevételed egy részét megtakarítási számlára utalod, így ha extra kiadásra kerülne sor, nem kell fölöslegesen aggódnod. Te alapból is szereted, amikor biztos tartalékkal rendelkezel.

11. A Vízöntő leleményesen spórol

Vízöntő jegyűként te vagy a legkreatívabb, a legönállóbb a csillagjegyek között, nagy valószínűséggel te nem a hagyományos módon rejted el a pénzedet, mások szerint fura módon tárolhatod a megtakarításaidat, például a padló alatti rejtett résben. Ez nem rossz megoldás a betörők ellen, de gondolj csak bele, hogyan gyarapodhat így a megtakarításod értéke? Jobban járnál, ha a kemény munkával megspórolt pénzednek valamivel kamatozóbb megoldást találnál.

12. A Halaknak nem árt vigyázni az ajándékokkal

Ha te is azon Halak közé tartozol, aki nem szeret árral szemben úszni pénzügyi értelemben, akkor a „borítékos” módszert neked találták ki: a különböző célokra szánt összegeket külön helyen, borítékokban tárold, és csak arra költheted el, amit a borítékra írtál. Míg a fegyelmezetlen Halak azon veheti észre magát, hogy szeretteit pazar ajándékokkal halmozza el, te valamivel kiszámíthatóbban kezeled a pénzedet. Hidd el, tényleg fölösleges drága ajándékokra pazarolni a pénzedet.

(via bustle)