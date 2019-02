Így találsz a lelki társadra 2019-ben a horoszkóp szerint

A Kos

Kos jegyűként erős kisugárzással rendelkezel, aminek köszönhetően a párkapcsolatban is a tied a vezető szerep. Lelki társadat abban az esetben tudod magadhoz vonzani, ha felismered, a kapcsolatban nem minden rólad szól. Annyit adj, amennyit kapni szeretnél. Aztán finoman átveheted az irányítást a párkapcsolatban is.

A Bika

Bika jegyűként talán még nem is tudatosult benned, hogy már ismered a lelki társadat. Mindez azért lehetséges, mert nem szeretsz fejest ugrani a kapcsolatokba, előbb inkább a szoros barátság mellett döntesz. Annak érdekében, hogy lelki társadat magadhoz csalogasd, mélyítsd el a meglévő kapcsolataidat. Ahol a legerősebb a kötelék, onnan érkezik a szerelem.

Az Ikrek

Ikrek jegyűként kielégíthetetlen vágyat érzel az ismerkedésre, s számos társra, barátra lelsz az újabb és újabb információszerzés útjain. Az új és különböző emberek nagyon erősen inspirálnak téged, légy nyitott feléjük, s valószínű, hogy a herceged/vagy hercegnőd előbb-utóbb felbukkan a színen. Légy nyitott, közel van már hozzád a valódi szerelem.

A Rák

Rák jegyűként csábítóan hat számodra, hogy ragaszkodj a napi rutinodhoz, s visszavonulj otthonod melegébe, ahol biztonságban érzed magad, de eljött az ideje, hogy kimássz a páncélodból. A lelki társad ugyanis a külvilágban vár rád; hogy egymásra is találhassatok, mutasd meg neki magadat!

Az Oroszlán

Attól működik egy párkapcsolat, ha a felek nem csupán adnak, hanem kapnak is. Oroszlán jegyűként imádod, amikor kényeztetnek, elhalmoznak téged ajándékokkal, maximális figyelmet és tiszteletet kapsz, ám lelki társadnak is legalább ennyire szüksége van erre a szeretetözönre. Ha kapni szeretnél, neked is adnod kell. Sokat.

A Szűz

Mi vagyunk saját magunk legnagyobb kritikusai, s az összes csillagjegy közül talán te tudod a legjobban, mennyire így van ez. Szűz jegyűként ugyanakkor arra is nagy szükséged van, hogy önmagadat fogadd el és szeresd a hibáiddal együtt. Amint megérted az önszeretet fontosságát, jóval nagyobb esélyed nyílik a szerelemre, és hogy megtaláld a lelki társadat.

A Mérleg

Mérleg jegyűként arról vagy nevezetes, hogy a párkapcsolataidban a konfliktusmentességre törekszel. Fontos a harmónia, az egyensúly, ám szükség van arra is, hogy hangot adj a véleményednek még akkor is, ha ezzel a másik nem ért egyet. Lelki társadat is úgy tudod magadhoz édesgetni, ha önbizalmad nem lankad a komolyabb döntések esetén sem.

A Skorpió

Skorpió jegyűként a szenvedélyességed az élet számos területén megmutatkozik, néha nem is tudod magad kellően kontrollálni. Két véglet között mozogsz: vagy a legjobb, vagy a legrosszabb énedet mutatod a világnak. Ha lélektársaddal találkoznál, légy következetes és stabil, arra a kis időre mindenképpen, amíg a párod hozzászokik vad természetedhez.

A Nyilas

Nyilas jegyűként téged egész életedben a kaland, a felfedezés vágya hajt. A legjobb mód éppen ezért, hogy megtaláld a lelki társadat, ha folytatod a kalandozásokat, utazol, amennyiszer csak lehetséges, és nyitott szemmel jársz a világban, hiszen leendő párodat is éppúgy az újdonság varázsa hajtja, mint téged.

A Bak

Lehet, időrablónak tűnhet számodra, hogy a számos feladatod, célkitűzésed közé bepréseld még a lelki társad megtalálását is. Ám Bak jegyűként gondolj arra, hogy a szerelem után nem kell adót fizetni. Amint megtalálod a számodra ideális társat, ő maximálisan a tiéd lesz. Teszel egy próbát 2019-ben?

A Vízöntő

Vízöntő jegyűként téged semmi és senki sem siettet, hogy megtaláld a lelki társadat, hidd el, ez egyedül csak rajtad múlik. Zavarban vagy, amikor meg kell mutatnod a valódi érzéseidet, attól tartasz, ezzel túlságosan kiszolgáltatod magadat. Ám ha valóban vágysz a lelki társadra, meg kell barátkoznod a sebezhetőségeddel is. Hidd el, a szerelem nem arról szól, hogy elveszíted önmagadat a párkapcsolatban.

A Halak

Halak jegyűként te bármit is csinálsz, sugárzik rólad a szerelem és a lelkesedés. Az életerőddel könnyedén magadhoz vonzod azokat, akik minél jobban szeretnének téged megismerni. Egyetlen jótanácsot érdemes megfogadnod: nem árt, ha két lábbal a földön maradsz, a világ ugyanis nem csak napfény és szivárvány.

(via mystical raven)