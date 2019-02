Hétvégi szerelmi horoszkóp 2019. február 16-17.: Félelmeid akadályoznak a boldogságban

Kos

Kos jegyűként most önző módon azt szeretnéd, hogy a szerelmed azt tegye, ami neked jó. De talán neki most nem ugyanaz lenne jó, mint neked. A hétvégén engedd meg neki – és mindenki másnak is – azt a szabadságot, amelyre te is vágysz a szíved mélyén, és amely nélkül te is elsorvadnál.

Bika

Bika jegyűként úgy érzed, a valódi barátságok talán még a szerelemnél is fontosabbak ezen a hétvégén. Most az lenne a legjobb, ha a szerelmeddel is baráti lenne a kapcsolatod. Ha a szerelmed a legjobb barátod is egyben, az azt jelenti, hogy a kapcsolatotok erős és elszakíthatatlan lesz.

Ikrek

Ikrek jegyűként most különösen fontos, hogy ne zárkózz be a hétvégén. Erős lehet benned a vágy, hogy visszavonulj, és magadban töltsd az előtted álló napokat. Ez pedig azt is jelenti, hogy nem szívesen találkozol emberekkel, és nem szívesen mozdulsz ki otthonról. Pedig most érdemes lenne nagyon is kilépni a komfortzónádból.

Rák

Rák jegyűként nem kéne most ezen a hétvégén annyira komolyan venni a szerelmed szavait. Valójában az lenne a legjobb mindenkinek, ha most kicsit figyelmen kívül hagynád, amit a szerelmed mond neked. Persze az sem lenne rossz, ha ő valamivel megfontoltabban fogalmazna. Szeretettel elmondhatod neki a véleményedet.

Oroszlán

Oroszlán jegyűként fontos lenne megbocsátani az exeidnek, mert ők nem tudtak igazán boldoggá tenni téged. Ha belegondolsz, könnyen rájöhetsz, mindez csak azért történhetett, hogy te eljuss ahhoz a társhoz, akivel valóban kölcsönösen kiegészítitek és valóban boldoggá teszitek egymást.

Szűz

Szűz jegyűként biztos lehetsz benne, nem neked kell eldönteni egy vitás kérdést a szerelmed és valaki más között. Még ha szerinted a szerelmed is az, akinek nincs igaza, akkor sem kell meggyőznöd őt semmiről. Most maradj ki a vitából, és csak azzal foglalkozz, hogy mindig a szerelmed mellett legyél.

Mérleg

Mérleg jegyűként most szeretnéd néhány ötlettel feldobni a kapcsolatotokat, de nem vagy benne biztos, hogy a szerelmed nyitott-e a változásra. A változás mindig félelmetes, de ha őszintén elmondod neki, hogy miért vágysz a változatosságra, azzal nagyon sokat segítesz mindkettőtöknek.

Skorpió

Skorpió jegyűként most képzeld el, minden csodálatos, szeretetteli és mély a kapcsolatotokban a szerelmeddel. Képzeld el, hogy meg tudjátok beszélni azt is, ami most megbeszélhetetlennek tűnik. Amikor elképzeled a megoldást, azzal a megvalósítást is segíted. A képzeleted teremti a szerelmi életedet, ezt ne felejtsd el!

Nyilas

Nyilas jegyűként most nagyon is szívesen megállítanád az időt, de erre sajnos nem lesz lehetőséged. A hétvégén figyeld a szerelmes pillanatokat, és tedd el magadban az összes szeretetteli emléket. A szerelmes pillanatok most sokat segítenek neked, hogy túllépj a nehéz helyzeten.

Bak

Bak jegyűként nem kell neked lenni, aki átadja a rossz hírt a szerelmednek. Talán valaki azt szeretné, ha ezt te mondanád el neki. Most az a legjobb, ha a szerelmed mellett állsz, és ha tudatosítod benne, hogy mindig számíthat rád. A rossz híreket pedig hagyd meg másnak!

Vízöntő

Vízöntő jegyűként emlékeztetni szeretnéd magadat, hogy miért is voltál mérges a szerelmedre. Pedig el is engedhetnéd a haragodat. Úgy is dönthetnél, nem foglalkozol ezzel az üggyel, és csak a szeretetre figyelsz. A hétvége a megbocsátásra kínál nektek lehetőséget.

Halak

Halak jegyűként ne félj az álmaidtól! Úgy tűnik, félsz, hogy túl nagyot álmodsz, és félsz attól is, hogyan valósíthatnád meg ezeket az álmokat. Pedig a félelem csak elveszi az erődet. A hétvégén legyél bátor, és bátran álmodj magadnak egy jobb életet, egy jobb szerelmet, egy boldogabb világot!