Ezek a csillagjegyek a különbségeik ellenére is remekül kijönnek egymással

Így illik össze a Kos és a Rák

A Kos szeret a megmentő szerepében tetszelegni, a Rák pedig szívesen veszi magára a hősére váró szerepet. Kettejük párosa akár tündérmesébe is beillene: a Kos a fehér lovon érkező jóképű herceg, aki megmenti a bajba jutott szépséges leánykát, majd a lenyugvó nap vöröslő sugarai fényében ellovagolnak, és boldogan élnek, míg meg nem halnak. Ugye csodás? Nagyon jól működik a párkapcsolatuk, hiszen a Rák nem igazán tudja, miként vigyázzon magára, és remekül jön a Kos támogató segítsége, aki megadja az olyannyira áhított biztonságot. A Kos élvezi a szerepét, jóllehet időnként kicsit átadná párjának a döntést.

Ilyen a Bika és Halak párkapcsolata

A Bika és a Halak sem idegenkedik attól, hogy hirtelen ötlettől vezérelve összeszedje holmiját, és elmenjen. Erre a lépésre leginkább akkor szánják el magukat, amikor valamilyen problémával kéne szembenézniük. Nem bírják a feszültséget, ha tehetik, messze kerülik a vitákat, a veszekedéseket. Kérdés, hogy két olyan csillagjegy, akik nehezen viselik a mindennapos stresszt, hogyan illik egymáshoz? A Bika és a Halak ezt a problémát valahogy mégis sikeresen oldja meg. Tökéletesen kiegészítik egymást abból a szempontból is, hogy amikor egyikük zaklatott, a másik vigaszt és támaszt tud nyújtani, hiszen tökéletesen megérti, mi az, amin éppen keresztülmegy a párja.

Az Ikrek és a Skorpió remekül kijönnek egymással

Elsőre akár ijesztőnek is tűnhet kívülről az Ikrek és a Skorpió párosa. Nem minden esetben, de azért akad rá bőven példa, hogy ők ketten kimondottan jól működnek együtt a párkapcsolatban. Mindketten erős egyéniségek, bárhova is mennek, süt róluk, hogy ők visznek mindent, és valóban ketten együtt mindent az ellenőrzésük alatt tartanak. Kívülről meglehetősen furcsa párosnak tűnhetnek, hiszen dominánsak, szellemesek és meglehetősen ravaszak is. Amikor egyikük bajba kerül, összefognak, s pillanatok alatt megoldást találnak a problémára.

Ilyen lehet az Oroszlán és a Bak párkapcsolata

Az Oroszlán és a Bak párkapcsolatának egyik legfontosabb ismertetőjegye, hogy az erő mozgatja őket. Mindketten komoly energiát fordítanak arra, hogy a párkapcsolatuk harmonikus és boldog lehessen, céljaikat soha nem adják fel, a hírnév, a pénz, a siker nagyon erősen vonzza őket. Ők sosem hagynák cserben a másikat, bár a kettejük közötti versengést sem tudják kiiktatni. Időnként túl messzire mennek, ám mindketten elég intelligensek ahhoz, hogy a veszekedésnek még azelőtt véget vessenek, mielőbb kicsúszna kezükből az irányítás. Motiválják, inspirálják egymást, ezért is alkotnak ők ketten remek párost.

A Szűz és a Mérleg egymásra találhat

Mindkét csillagjegy hihetetlenül szorgalmas. Ketten együtt pedig megállíthatatlan párost alkotnak. A Szűz és a Mérleg párkapcsolatát leginkább a közös erőfeszítéseik teszik kikezdhetetlenné. Mindketten maximalisták, magas elvárásokat támasztanak a párjukkal, de önmagukkal szemben is, ezért közös életük leginkább azzal telik, hogy a legjobbat hozzák ki a másikból. Kívülről úgy tűnhet, semmi esélyük a tartós párkapcsolatra, ám elszántságuk mindent nagyon is lehetségessé teszi. Igaz, akadnak közöttük nézeteltérések, de valahogy mindig sikerrel oldják fel az érzelmi viharokat.

A Nyilas és Vízöntő szuper páros

Mindkét csillagjegy híres arról, hogy hangot adjon a véleményének. Amikor a Nyilas és a Vízöntő szentül hisznek valamiben, mindent elkövetnek, hogy bizonyítsák állításuk helyességét és elérjék, amit szeretnének. Ők ketten szuperhősnek is beillenének, keményen küzdenek az igazukért, együtt, csapatban. Remekül együttműködnek, szavak nélkül is értik egymás rezdülését. Az egyetlen gondot talán az jelentheti, hogy nem szívesen nyílnak meg a másiknak, ám miután mindkettőjükre igaz ez, úgy valójában ezen az aprócska problémán nem akadnak fenn.

