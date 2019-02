Ezek a csillagjegyek az első randin szerelembe esnek

A Halak

A Halak nagyon empatikus csillagjegy, remekül alkalmazkodik az élet minden területén, nem mellesleg imád álmodozni. Mivel könnyen illúziókba ringatja magát, könnyen megesik vele, hogy olyan partnerben is többet lát, akivel valójában nem igazán illik össze. Sokat csalódik, mert talán túlságosan is könnyen szavaz bizalmat.

A Rák

A Rákkal valódi felüdülésnek számít az első randi, ő ugyanis remek hallgatóság, és a humora is a helyén van. Imádja a romantikus helyzeteket, ezért minden randevúra nagy reményekkel indul el, amiket azután is megtart, ha esetleg nem sikerült minden felhőtlenül. Nála is megesik, hogy sokkal szebbnek látja az első randit, mint amilyen az valójában volt.

A Mérleg

A Mérleggel nagyon könnyű jól kijönni, mert mindenkihez pozitívan áll hozzá. Ha elfogadja a randimeghívást, nála az azt jelenti, hogy kiemelt bizalmat szavazott a másik félnek. Még akkor is hajlamos a legjobbat látni benne, amikor valójában nem is tett a másik ezért különösebben semmit. Egy jól sikerült, vidám beszélgetéssel könnyedén le lehet venni őt a lábáról.

elitedaily