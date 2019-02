Valentin-napon a Mars a Bikába lép. Felpezsdülnek az érzéki energiák

A horoszkóp szempontjából mindig plusz információt jelent, ha tudjuk, az egyes bolygók éppen melyik jegyben járnak. Február 14-én, Valentin-napon különleges esemény történik, hiszen a tüzes és szenvedélyes Mars az érzéki Bika jegyében lép.

Ez történik, amikor a Mars a Bika jelébe lép

A Mars bolygó az erőt, a háborút, a szexualitást, a szenvedélyt jelképezi: magabiztosság, agresszivitás, lobbanékonyság, dominancia, meggondolatlanság, keménység is kapcsolatható hozzá. A Bika ugyanakkor éppen az ellenkezője: türelmes, megfontolt, praktikus, s a Vénusz, azaz a szerelem, a szépség és az érzékiség bolygójának hatása alatt áll. Két teljesen ellentétes erő kerül egymás mellé, a férfias és a nőies energiák.

A Bikába lépő Mars valójában a heves és lobbanékony érzelmek találkozása az érzékiséggel, amely a párkapcsolatban igazán forró pillanatokat hozhat. Képzeljük csak el, ahogy Afrodité, a szépség és a szerelem istennője elcsábítja Arészt, a háború istenét. De most vonatkoztassunk el egy kicsit ettől. Inkább azt figyeljük meg, hogy a Mars milyen módon cselekszik, miként próbál érvényesülni a Bika módján. Először is, a Mars hihetetlenül dinamikus és energikus. Cselekvésre késztet, de ami még fontosabb, el is érhetjük a kitűzött célokat. Ezzel szemben a Bika makacs, kitartó, a biztonságra törekszik. S mi történik, ha ezt a kettőt keresztezzük? Először jöjjön a rossz hír: az első lépések nem várt nehézséget hozhatnak. A jó hír viszont, hogy elég elszántak leszünk, elérjük a célunkat, kerül, amibe kerül.

A Mars Valentin-napon lép az érzéki Bika jegyébe

Most, hogy tudjuk, a Mars milyen jellemzői erősödnek fel a Bika jegyében, nézzük meg, hogy az év legromantikusabb, legszerelmesebb napján mit is jelent pontosan mindez. Először is a Mars semmit sem szeret jobban a Bika jegyében, mint az élet élvezeteinek hódolni. A Bika érzéki, s nem csupán fizikai értelemben. A csillagjegy szülötte imádja belevetni magát a dorbézolásba, annak ellenére, hogy elkötelezett és állhatatos.

Mindenképpen érdemes kihasználni a ritka alkalmat, hogy amikor a Mars a Bika jegyébe belép, felerősödik a szépség, az élvezetek és a testi örömök iránti vágy. És hogy mindez épp Valentin napján történik! Ha romantikus vacsorát tervezel a szerelmesek napjára, ne habozz az étlap legdrágább ajánlatát rendelni. A Bika veszi a lapot, a Marsnak pedig nem kell kétszer mondani, hogy megtegye a következő lépést.

A Mars szenvedélyes, a Bika megfontolt

Nos, elég csak arra gondolni, hogy a szenvedélyes együttlét gyümölcse maga a Skorpió jegy, s talán nem véletlen, hogy meglehetősen nagy e csillagjegy szülötteinek aránya a világban. Végül, de nem utolsósorban, a Mars belépését a Bika jegyébe a levegős csillagjegyek, mint az Ikrek és a Vízöntő is megérzik, szellemileg sziporkázóbbá válnak, szellemes évődések, élénk eszmecserék jellemzik a Valentin-napjukat.

Nos, Boldog Valentin-napot mindenkinek!

(via elite daily)