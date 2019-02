Ilyen a Halak férfi az asztrológia szerint

A Halak férfi nagyon is jól tudja, mit akar, és annak is tudatában van, hogyan érheti el a céljait. Egyáltalán nem olyan ingatag, mint amilyennek sokan gondolják. Az viszont igaz, a konfliktusok elől inkább kitér, mintsem hogy szembenézzen a gondokkal.

Többféle Halak férfi létezik

A Halak férfi kettőssége okán lehet ilyen is és olyan is. Akadnak, akik a statisztikák, a definíciók racionális és kiszámítható világába menekülnek a saját látomásaik elől, míg mások nem tudnak az érzelmességgel mit kezdeni. Rosszul tűrik a hangulatváltozásokat, hiszen valahol a lelkük mélyén pontosan tudják, ők is ilyenek. Akadnak ugyanakkor olyan Halak férfiak is, akik szembe mernek nézni önmagukkal, a sebezhetőségükkel, és tudják, ezzel még vonzóbbak a nők szemében. Talán épp ők azok, akik nagyon ügyesen vegyítik a férfias és nőies energiákat.

A Halak férfinak megértésre van szüksége

A Halak férfinak óriási szüksége van rá, hogy megértse őt a párja. Ilyenkor mutatja meg a sebezhetőbb oldalát, ő nem a fizikai szenvedély, inkább az érzékiség csillagjegye. Nem mondhatni, hogy szívesen kezdeményezne, ha teheti, inkább a passzív szerepet választja a szerelemben. A nők szemében épp ez a tulajdonsága a szexepilje. Az iránta mutatott bizalommal és feltétlen hittel, párja a legjobb tulajdonságokat hozhatja ki belőle. Kellenek neki a dicséretek, mert nem igazán bízik saját magában, sőt az esetek többségében szinte kegyetlenül realista önmagával szemben.

A Halak férfi sosem lesz papucsférj

Látszólag úgy tűnhet, a Halak férfin könnyű lehet uralkodni, de ez egyáltalán nem igaz. Ő az egyenrangú kapcsolatok híve, azért alkalmazkodik, mert békére, harmóniára vágyik. Uralkodásra, alá-fölé rendelt viszonyra semmi esetre sem. Ő egyáltalán nem papucsférj-típus, azt sem viseli jól, amikor párja rá akarja kényszeríteni az akaratát, de akkor sem ő a megfelelő partner, ha mindenkor határozott döntést vársz tőle. A Halak férfi érzékenységéből adódóan könnyen átlát az érzelmi játszmákon, és minden üzenet nélkül, akár egy hal, kiúszik a kapcsolatból. A Halak férfi nagyon érzelmes lélek, tökéletes partner, ha párjában valóban együttérző nőre talál.