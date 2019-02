Ezeknek a csillagjegyeknek mindig a barátok lesznek az elsők

1. A Bika

Ha olyan barátra vágysz, aki a végsőkig lojális marad hozzád, a Bika a te embered. Ha a kezdeti ismerkedés után a bizalmába fogad, egy életen át bármiben számíthatsz rá. Mindig talál rád időt, és a problémáid megoldásának érdekében azonnal mozgósítja az energiáit.

2. A Rák

A Ráknak nem csak kiegészítőnek, vagy a kellemes időtöltéshez kellenek a barátok. Számára ők jelentik az élet tartóoszlopát. A Rák csillagjegyet ugyan könnyen magával tudja ragadni a szerelem érzelme, ennek ellenére a barátok sosem mennek a párkapcsolata rovására. Sőt, alig várja, hogy mielőbb bemutathassa barátainak a szerelmét.

3. Nyilas

A Nyilas esetében a párjának bizonyosan mindig nehezebb dolga lesz, nem a barátoknak. Neki ugyanis a barátai jelentik élete szerelmeit. A barátok között élheti meg ugyanis a számára tökéletes kapcsolatot: egy életre szóló, mégis kötöttségek és elvárások nélküli szabad találkozást.

4. Vízöntő

Ha a Vízöntőnek a párjával kettesben kéne egy lakatlan szigeten élnie, úgy érezné, valami komolyan hiányzik az életéből. Nem véletlen, hiszen ő is nagyon társaságcentrikus, a barátai mindenkor elsőbbséget élveznek. Neki létfontosságú, hogy inspiráló, kreatív és elfogadó közösség tagja legyen még akkor is, ha ezeket az értékeket a szerelmében is megtalálja.

