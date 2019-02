Ez az 5 csillagjegy viseli a legrosszabbul a kudarcot

1. Kos

A Kos az élet minden területét versenyszituációnak éli meg. Nemcsak szeret nyerni – neki egyszerűen létszükséglet a győzelem. Bár rosszul fogadja a kudarcot, valójában nagyon hamar túlteszi magát rajta, hogy a következő pillanatban már ő lehessen a legjobb.

2. Bak

A Bak a munkahelyét igazi versenypályának fogja fel: ha egy kolléga előbb végez a munkával, vagy nagyobb elismerést kap nála, azt kudarcként éli meg, teljesen kikészül a helyzettől. Nem csoda, hiszen ő túlságosan is sok időt tölt azzal, hogy másokhoz hasonlítja magát. Sokkal boldogabb lehetne, ha elismerné a többiek sikerét is.

3. Oroszlán

Az Oroszlán bámulatosan magabiztos csillagjegy, mégis folyamatos megerősítésre van szüksége, hogy ő a legjobb, a legokosabb, a legtehetségesebb. Ha ennek az ellenkezője bizonyosodik be, teljesen megzuhan. Az is biztos, hogy ő addig nem adja fel, amíg nem sikerül valahogy mégis az első helyre feltornáznia magát.

4. Rák

A Rák érzékeny csillagjegy, hajlamos mindent túlságosan is a szívére venni. Ő is elképesztően rosszul viseli, amikor veszít. Bár nem mutatja, mennyire bántja a kudarc, még azon is képes napokig őrlődni, hogy legyőzték a társasjátékban.

5. Bika

A Bika híresen rossz vesztes, ezért aki ismeri, kerül mindenféle versenyhelyzetet vele. A Bika alapból is nagyon nehezen enged el bármit, így a kudarcot sem tudja egykönnyen feldolgozni, a haragját pedig meglehetősen látványosan és dühösen fejezi ki.

yourtango