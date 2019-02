Napi horoszkóp 2019. 02. 12.: Nem kell mindent tudni kedden

Szeretnéd, ha a keddi napod a nyugalom és a béke jegyében telne. Ebben segít, ha kizárod a mai napodból a külvilágot. Ebben segít az is, ha most több időt töltesz egyedül, a gondolataiddal, egy jó könyvvel. Egy olyan könyvvel, amely elvarázsol, elrepít egy másik tájra.

Vízöntő

Kedden azzal teheted a legtöbbet egy célod érdekében, hogy elengeded ezt a célt. Talán túl görcsösen ragaszkodtál hozzá eddig. Talán túlzottan is el akartad érni, és nem vetted észre, hogy közben már a valóban fontos dolgokról is megfeledkeztél. Talán meg is bántottál valakit, és most kellene bocsánatot kérned tőle.

Még több horoszkóp Vízöntőknek:

